Ministerio de Defensa de Kuwait afirma que “varios” aviones militares estadounidenses se estrellaron y todos sobrevivieron
Por Sofia Barruti, CNN en Español
El Ministerio de Defensa de Kuwait dijo que “varios aviones militares de Estados Unidos se estrellaron” el lunes y que “todos los miembros de la tripulación sobrevivieron”.
La declaración llega después de que unos vídeos geolocalizados por CNN mostraran un avión de combate estrellándose en Kuwait y a un piloto saltando en paracaídas hacia el suelo.
CNN se ha comunicado con el Comando Central de Estados Unidos para solicitar comentarios.
“Las autoridades pertinentes iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate”, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, coronel Said Al-Atwan, en el comunicado.
“Las tripulaciones estaban evacuando los lugares del accidente y fueron trasladadas al hospital para evaluar su condición y brindarles la atención médica necesaria”, dijo.
Los miembros de la tripulación se encuentran en condición “estable”, añadió el ministerio.
Al-Atwan dijo que Kuwait estaba en “coordinación directa” con las autoridades estadounidenses.
Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.
