Primarias en EE.UU.: qué se vota, por qué las de Texas son cruciales y las 8 grandes preguntas

Por Aaron Blake, CNN

Las elecciones de 2026 en EE.UU. arrancan este martes con fuerza, mientras los votantes acuden a las urnas para las primeras primarias estatales en Arkansas, Carolina del Norte y Texas.

La gran apuesta es la carrera al Senado de Estados Unidos en Texas, pero hay mucho más que los analistas políticos deben tener en cuenta.

Estas son algunas de las grandes preguntas:

Las dos primarias al Senado de Texas son claramente las contiendas más importantes. Pero priorizamos la carrera demócrata porque es mucho más probable que se decida el martes.

Las primarias republicanas, con tres candidatos, parecen centrarse más en qué dos candidatos pasan a la segunda vuelta de mayo. Pero en el lado demócrata, se trata de la representante Jasmine Crockett contra el representante estatal James Talarico. (Hay un tercer candidato en el lado demócrata, pero de menor importancia).

Crockett lideraba por 8 puntos en una encuesta de la Universidad de Houston a finales de enero y por 12 puntos en una encuesta de la Universidad de Texas realizada a principios y mediados de febrero. Pero esas encuestas están un poco anticuadas, y se cree que Talarico tiene una verdadera oportunidad.

La elección de los demócratas refleja su estrategia más amplia en la era Trump: ¿Optan por un agitador anti-Trump que pueda motivar a la base (Crockett), o por el tipo de candidato que, al menos en teoría, tiene más atractivo para el centro político (Talarico)?

Crockett se ha hecho un nombre con apariciones virales en audiencias del Congreso; Talarico es ampliamente conocido como el raro demócrata que enfatiza su fe cristiana.

La participación en la votación anticipada en sus primarias ha sido alta, mayor que la de los republicanos.

Es demasiado simple decir que Talarico es el más elegible de los dos. Vivimos en una nueva era política donde hay mucho que decir sobre la creación de seguidores en línea y la motivación de la base.

Y la encuesta de la Universidad de Houston mostró poca diferencia entre el desempeño de los dos demócratas en las elecciones generales. Ambos se situaron a 4 puntos del republicano al que se enfrentaron.

Pero esto también es Texas, donde los demócratas no han ganado ningún cargo estatal desde 1994. Eso significa que hay una gran importancia en elegir al tipo de candidato que pueda aprovechar una oportunidad única para romper esa racha. (Los demócratas se sentirán mejor con sus posibilidades si el candidato republicano termina siendo el fiscal general del estado, Ken Paxton, con un historial de trabajo difícil).

Hay más en juego para acertar en esto de lo que se podría pensar. Aunque Texas suele ser un objetivo improbable para los demócratas, el equipo demócrata necesita ganar estados republicanos para recuperar el Senado este año; probablemente al menos dos de los siguientes: Texas, Alaska, Iowa y Ohio.

Texas no es una contienda obligatoria, pero es una contienda que a los demócratas les encantaría poner en juego. Y eso empieza por elegir a los candidatos adecuados.

Al parecer, muy fea. Y podría extenderse.

El senador John Cornyn lanzó un anuncio brutal en el que decía que Paxton “engañó a su esposa” y citaba varios otros “actos sucios”. (La esposa de Paxton lo acusó de adulterio y solicitó el divorcio el año pasado con “motivos bíblicos”. CNN no ha verificado todas las afirmaciones del anuncio). También llamó a Paxton “delincuente” en una entrevista con Politico.

Paxton respondió enviando a su hija a defenderlo y acusando a Cornyn de perjudicar las posibilidades del Partido Republicano en las elecciones generales.

“El mayor aliado de los demócratas en esta contienda es la campaña kamikaze que lleva a cabo Cornyn”, publicó Paxton en X el viernes. “Está desesperado, sabe que va a perder, y su único… objetivo es perjudicarme a mí y al partido”.

Como se mencionó, es poco probable que la nominación republicana se resuelva el martes. Pero eso no significa que no haya mucho en juego.

La aparición del representante Wesley Hunt como una tercera opción viable junto a los dos favoritos, Paxton y Cornyn, reduce la probabilidad de que alguien alcance el 50% y evite una segunda vuelta. Ni la encuesta de la Universidad de Houston ni la de la Universidad de Texas mostraron que ningún candidato superara el 40%.

Dejando a un lado la retórica política, una verdad real sustenta el comentario de Paxton. Imaginen una segunda vuelta de 12 semanas durante la cual estos tipos pueden realmente despotricar. Imaginen si Paxton gana la segunda vuelta y los demócratas pueden señalar todas las cosas desagradables que la campaña de Cornyn y el Partido Republicano nacional (que apoya al actual presidente) dijeron sobre él en las primarias.

Desafortunadamente para el Partido Republicano, ese parece el escenario más probable.

Pero los resultados específicos del martes también importan, incluso si es una segunda vuelta.

Por un lado, la victoria de Crockett en las primarias demócratas podría dar a los republicanos más confianza para votar por Paxton en las elecciones generales, ya que el Partido Republicano la considera la oponente demócrata más débil. Asimismo, la victoria de Talarico podría ser una ventaja para Cornyn.

Por otro lado, el desempeño de Cornyn y Paxton podría ser decisivo para conseguir el crucial respaldo del presidente Donald Trump. La opinión general dice que si el actual candidato va por detrás en las primarias, es poco probable que gane la segunda vuelta, y tal vez Trump no lo respalde. Por lo tanto, Cornyn probablemente quiera mantener una contienda reñida o incluso llevar la delantera.

Si bien los presidentes no suelen respaldar a candidatos contra los actuales, si la victoria de Paxton parece inevitable, tal vez Trump rompa esa norma y lo respalde en lugar de Cornyn para evitar una segunda vuelta más complicada.

Se espera que la contienda abierta por el Senado de Carolina del Norte se defina entre el exgobernador demócrata Roy Cooper y el expresidente del Comité Nacional Republicano Michael Whatley. Ambos deberían ganar sus primarias el martes.

Michael Whatley habla durante un mitin de campaña de Donald Trump en agosto de 2024 en Wilkes Barre, Pensilvania.

Sin embargo, existen dudas sobre hasta qué punto Whatley ha logrado consolidar la base republicana, incluso tras haber conseguido el respaldo de Trump.

El aliado de Trump, Steve Bannon, ha afirmado que Whatley “no es MAGA” y que los votantes de MAGA “simplemente no están entusiasmados con él”. Cooper también ha captado a algunos votantes republicanos, al menos durante su campaña para gobernador. (Suele ser más difícil conseguir apoyo cruzado cuando se aspira a un cargo federal).

El martes debería ser una buena prueba, dado que Whatley se enfrenta a candidatos más pro-MAGA, como Michele Morrow, excandidata a superintendente de escuelas estatales, y el abogado Don Brown.

El representante Tony Gonzales, republicano del Distrito 23 con tres mandatos, superó las primarias de 2024 por tan solo 354 votos.

El representante Tony Gonzales habla durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes el 10 de febrero. Samuel Corum/Getty Images

Y dadas las recientes y extremadamente desagradables revelaciones sobre su presunto romance con una empleada que posteriormente se suicidó, parecería una batalla cuesta arriba ganar su revancha con el activista por el derecho a portar armas Brandon Herrera.

Algunos republicanos incluso han pedido la dimisión de Gonzales. Trump ya lo había respaldado. El viernes, mientras el presidente renovaba su apoyo a los republicanos de la Cámara de Representantes en Texas, omitió mencionar a Gonzales. Pero luego lo llamó un “gran congresista”.

Gonzales ha resistido la presión, pero una derrota en las primarias podría dificultarle la permanencia. Y podría argumentar que ya perdió su escaño, que se extiende desde el área de San Antonio hasta el oeste de Texas.

Si se retira antes de tiempo, podría ser perjudicial para los republicanos, que ya luchan con una pequeña mayoría en la Cámara.

El representante republicano Dan Crenshaw ganó sus primarias de 2024 en el segundo distrito de Texas por un margen mayor que Gonzales. Pero aun así, se quedó por debajo del 60% contra un oponente con fondos insuficientes. Esa es la zona de peligro. Y sus ocasionales ataques a sectores más extremistas de la base republicana lo hacen vulnerable.

Su contienda electoral también presenta un panorama inusual. Trump y el gobernador Greg Abbott no lo han respaldado. Y el senador Ted Cruz sí lo ha hecho y ha publicado un anuncio para su oponente en las primarias, el representante estatal Steve Toth.

El anuncio no menciona a Crenshaw, pero Cruz claramente lo ataca, diciendo: “Te mereces un luchador inquebrantable, un republicano que predica con el ejemplo”.

Si Crenshaw perdiera las primarias, sería un gran revés para alguien que alguna vez se consideró un posible candidato a un cargo más alto.

¿Se están recuperando los demócratas con los latinos en el sur de Texas? Los republicanos hicieron una gran apuesta cuando intentaron trazar cinco nuevos distritos congresionales republicanos en Texas el año pasado: que podrían mantener el gran avance de Trump entre los votantes latinos del sur de Texas a partir de 2024.

Pero los latinos se han distanciado de Trump más rápido que casi cualquier otro grupo desde esas elecciones.

Y si vuelven a inclinarse con fuerza hacia los demócratas, los nuevos distritos podrían ser contraproducentes para los republicanos. Se trata de un concepto llamado “mandering”.

Estén atentos a si la participación en las primarias demócratas en el sur de Texas es mayor que en las primarias republicanas.

El año pasado, los republicanos se centraron en el representante demócrata Don Davis, de Carolina del Norte, con su redistribución de distritos a mediados de la década. Davis sobrevivió en un distrito que votó por Trump en 2024, pero ahora es un distrito con dos dígitos de votos y una de las oportunidades de ascenso más atractivas para el Partido Republicano.

Una de las aspirantes es Laurie Buckhout, exfuncionaria de la administración Trump, quien perdió ante Davis por solo 2 puntos en el antiguo distrito en 2024. El abarrotado grupo republicano también incluye al sheriff local Asa Buck y al senador estatal Bobby Hanig.

Se necesita mucho para que una contienda legislativa estatal llegue a una lista como esta. Pero la reñida primaria del presidente republicano del Senado de Carolina del Norte, Phil Berger, contra el sheriff del condado de Rockingham, Sam Page, cumple con los requisitos.

Por un lado, Berger ha ocupado ese cargo durante 15 años.

Por otro lado, ha sido un puesto poderoso. Carolina del Norte ha tenido muchos gobernadores demócratas últimamente. Pero debido a que a menudo ha tenido mayorías legislativas estatales republicanas a prueba de veto, eso significa que Berger ha ejercido un poder descomunal en el estado.

Y la contienda es tan reñida que Trump incluso ha dado su apoyo en una contienda legislativa estatal. Respaldó a Berger después de que el titular le presentara su tan deseado nuevo mapa del Congreso el año pasado. Trump incluso le ofreció a Page un puesto en su administración para sacarlo de la contienda.

Pero Page se quedó, y ahora veremos si Berger puede sobrevivir.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.