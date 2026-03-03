La tensión entre EE.UU. y China alcanza a Chile: Boric dice que Washington hizo amenazas “explícitas” por proyecto chino

Por Cristopher Ulloa

A días de terminar su periodo presidencial, el mandatario chileno, Gabriel Boric, aseguró este lunes que hubo amenazas “explícitas” por parte de Estados Unidos hacia Chile debido al proyecto de un cable submarino de fibra óptica que unirá a su país con China.

“Creo que es bueno para Chile (el cable de comunicaciones) siempre que se cumpla con la legislación chilena y la protección de datos. Chile no puede actuar sujeto a amenazas”, afirmó Boric en entrevista con el medio Meganoticias. Agregó que esas amenazas habrían sido “explícitas” por parte de Estados Unidos: “Por ejemplo, la revocación de visas a todos los involucrados en la situación o cancelar la visa waiver”.

“Estados Unidos plantea que eso (el cable submarino con China) es una amenaza para su seguridad nacional. Nosotros jamás vamos a hacer algo que atente contra nuestra propia seguridad”, recalcó Boric.

El proyecto Chile-China Express pertenece a la empresa china Mobile International y busca mejorar la conectividad e intercambio de datos. Según Boric, su concesión ya había sido aprobada, pero el proyecto fue detenido antes de llegar a la Contraloría por decisión propia. “Yo tomé la decisión de que, como este es un tema tan sensible, tan delicado, requería una conversación con el presidente electo. Esto no podía estar subordinado a las amenazas de un determinado país”, señaló desde el archipiélago de Juan Fernández.

La situación se da luego que Estados Unidos cancelara la visa al ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios más del gobierno que estuvieron involucrados en este proyecto.

“El Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a tres funcionarios del Gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos el 20 de febrero.

El codirector ejecutivo de la organización Derechos Digitales, Juan Carlos Lara, dijo a CNN Chile, afiliada de CNN, que el principal riesgo de un cable submarino para la seguridad regional radica en la posible interceptación de las comunicaciones. No obstante, detalló que existen mecanismos para limitar este tipo de vulneraciones.

“Parte de las comunicaciones que se producen dentro del territorio chileno, o que llegan a Chile desde otros países, pueden transmitirse, en este caso, a través de un cable directamente hasta un país en Asia”, aseguró Lara. “Existen algunas formas o mecanismos técnicos que pueden limitar la forma en que quien intercepta una comunicación sepa cuál es su contenido, es decir, el cifrador de comunicaciones existe”.

Boric explicó que conversó por teléfono con el presidente electo, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo. “Le dije: ‘Hay una solicitud de una empresa china de instalar un cable. Esto ha generado amenazas por parte de Estados Unidos. Creo que es un tema lo bastante sensible para que lo conversemos’”. También dijo que “hay una voluntad de transparencia absoluta porque estos son temas de Estado”.

En su comunicado del 20 de febrero, el Departamento de Estado afirmó que las medidas tomadas “reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionadamente para desestabilizar nuestro hemisferio. En su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno. Esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes, incluidas las que refuerzan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima Administración Kast”.

CNN contactó al Departamento de Estado para pedir comentarios sobre el caso y está a la espera de respuesta.

Al ser consultado sobre la gestión de Donald Trump, Boric señaló: “El presidente Trump ha tenido una actitud y un ejercicio del poder que ha sido sumamente disruptivo en un mal sentido”. Agregó que “esa forma de hacer política es dañina, tanto para Chile como para los intereses de la comunidad internacional”.

Este martes, tras una cita en el Palacio de La Moneda entre Boric y el presidente electo, el actual mandatario aseguró que las reuniones entre ambos equipos se han cancelado.

“Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto a esta situación (del cable submarino) antes, y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, a tener todas las reuniones que sean necesarias”, aseguró Boric en una rueda de prensa.

Por su parte, Kast señaló posteriormente, en una declaración a medios, que él le había advertido a Boric: “Usted no debiera tomar decisiones relevantes en los días que le quedan, porque eso le corresponde al nuevo gobierno. Usted termina el 11 de marzo y ese día puede haber cambios importantes”.

Kast también señaló que hoy “le ponemos término al proceso de traspaso que teníamos (con el gobierno de Boric) porque ya no confiamos en la información que se nos está entregando”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.