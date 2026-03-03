El Dow Jones cae 600 puntos por los temores en Wall Street de que haya una guerra prolongada con Irán

Por John Towfighi, CNN

Las acciones globales se mantuvieron volátiles por segundo día consecutivo el martes, bajando mientras aumentaba la preocupación entre los inversionistas de que el conflicto creciente en el Medio Oriente pudiera escalar aún más.

El Dow Jones cayó 597 puntos (1,2 %), recuperando algunas pérdidas tras caer más de 1.200 puntos anteriormente. El S&P 500 bajó un 1,35 % y el Nasdaq un 1,46 %, ambos recuperándose parcialmente de caídas superiores al 2 %.

El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, subió un 12 % y alcanzó su nivel más alto en tres meses.

Las acciones en Europa y Asia estuvieron a la baja por segundo día consecutivo. El índice de referencia europeo Stoxx 600 cayó un 3,1 %. El Nikkei 225 de Japón bajó un 3,06 %. El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó un 7,24 %, registrando su peor día desde abril. Los mercados en Corea del Sur estuvieron cerrados el lunes por un festivo.

“No es posible en este momento conocer el alcance total ni la duración de las operaciones militares que pudieran ser necesarias”, escribió el presidente Donald Trump el lunes en una carta al senador Chuck Grassley.

La acción militar en la región se intensificó por cuarto día consecutivo, e Israel afirma estar llevando a cabo “ataques simultáneos en Teherán y Beirut” dirigidos contra instalaciones militares iraníes y contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán. Las embajadas estadounidenses en Arabia Saudita y Kuwait han sido atacadas en medio de los bombardeos iraníes, según informaron fuentes a CNN. Además, se ha ordenado la salida del personal del Gobierno estadounidense que no se encuentra en situación de emergencia en Jordania, Baréin, Iraq, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos debido a preocupaciones de seguridad.

Los inversores se preparan para una mayor presión sobre los precios del petróleo después de que Irán anunciara el lunes que atacaría cualquier barco que intentara atravesar el estrecho de Ormuz, el estrecho frente a la costa iraní por el que fluye casi el 20 % del consumo mundial de petróleo. Los operadores de buques y las aseguradoras marítimas no están dispuestos a arriesgarse a navegar por él mientras persisten los combates.

El precio del crudo estadounidense subió un 7,5 % el martes hasta US$ 76,54 por barril después de aumentar un 6,3 % el lunes, y la gasolina subió 11 centavos hasta US$ 3,11 por galón. El Brent, el referente internacional del petróleo, ganó un 7,1 %, hasta US$ 83,31 por barril, su nivel más alto desde julio de 2024.

Los activos refugio mostraron movimientos dispares el martes: el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió, ya que los inversores vendieron bonos y sopesaron el impacto inflacionario del aumento de los precios del petróleo.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,9 % ante las expectativas de que la inflación podría retrasar aún más los recortes de tasas de la Reserva Federal, apoyando al billete verde. El índice del dólar ha subido un 1,7 % en lo que va de la semana.

“Que la guerra actual pueda ser ‘inflacionaria’ es lo que está causando pánico entre los operadores hoy”, dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de interés de Macquarie Group, en una nota.

“La perspectiva de una guerra corta ha sido descartada hoy debido a las sugerencias del Gobierno de EE.UU. de que la guerra podría prolongarse más allá de unas pocas semanas”, dijo Wizman.

El oro bajó un 4,25 %, continuando un reciente episodio de volatilidad y revirtiendo su rumbo tras subir un 1,2 % el lunes, alcanzando su nivel más alto en un mes.

Los futuros del gas natural en Europa subieron un 20 % este martes, tras dispararse un 38% el lunes. Los futuros del gas natural en EE.UU. subieron un 6 %, tras subir un 3,5 % el lunes.

En Estados Unidos, las subidas en los precios del diésel superaron las del petróleo y el gas natural: los futuros del diésel subieron un 12 % el martes, tras subir casi un 12 % el lunes.

