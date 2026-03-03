El sospechoso del tiroteo en Austin está siendo investigado por posible motivación terrorista. ¿Quién era?

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Mientras una gran camioneta pasaba por una cuadra de animados bares y multitudes nocturnas de Austin en la madrugada del domingo, un brazo en sudadera asomó por la ventanilla del conductor con una pistola y comenzó a gatillar.

En tan solo un minuto, el atacante recorrió la concurrida Sixth Street de la ciudad y luego salió de su auto todavía disparando, lo que dejó un saldo de tres personas muertas y otras 13 heridas, antes de ser abatido por la policía.

El sospechoso, Ndiaga Diagne, de 53 años, vestía una sudadera con capucha con la inscripción “Propiedad de Alá”, según muestra una imagen obtenida por CNN. Posteriormente, las fuerzas del orden descubrieron que Diagne, quien fue abatido a tiros por la policía, vestía una camiseta estampada con la bandera iraní, según una fuente.

Aunque los investigadores han mantenido los detalles en secreto, están indagando si el tiroteo en Texas estuvo inspirado en los ataques de este fin de semana contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, según informaron varios funcionarios policiales informados sobre el caso.

Diagne, un inmigrante senegalés que se convirtió en ciudadano estadounidense, no estaba en el radar de la policía local ni del FBI antes del ataque del domingo, según informaron las autoridades en una conferencia de prensa el lunes. Ahora, su vida personal, antecedentes penales y afiliaciones privadas están bajo un escrutinio minucioso mientras los investigadores analizan su motivo.

Diagne llegó a Estados Unidos desde su país natal, Senegal, e inicialmente se estableció en Nueva York y luego se mudó a Texas, según declaró a CNN un funcionario policial familiarizado con la investigación.

Diagne ingresó a Estados Unidos el 13 de marzo de 2000 con una visa de turista B-2, según informó a CNN un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Estas visas de no inmigrante están destinadas a visitantes que viajan a Estados Unidos temporalmente, por ejemplo, para vacaciones o para visitar a familiares.

Diagne se casó con una ciudadana estadounidense, lo que le permitió ajustar su estatus a residente permanente legal en junio de 2006, según el funcionario del DHS. Se naturalizó el 5 de abril de 2013.

CNN no ha podido confirmar la identidad de la esposa de Diagne ni si aún siguen casados.

Aunque no está claro cuándo se mudó Diagne a Texas, los registros públicos indican que aún residía en el Bronx, Nueva York, a finales de la década de 2010. Desde que se mudó al Estado de la Estrella Solitaria, ha tenido múltiples domicilios, según declaró el funcionario a CNN.

La motivación de Diagne aún no está clara, pero los elementos descubiertos durante la investigación han llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de que el ataque fuera un acto de terrorismo interno o si estuvo motivado por la incipiente guerra de Estados Unidos con Irán, según han declarado varios funcionarios policiales informados sobre el caso.

“Obviamente, aún es demasiado pronto para determinar una motivación exacta, pero había indicios en el sujeto y luego en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”, declaró Alex Doran, agente especial interino a cargo de la división de San Antonio del FBI, el domingo por la mañana.

Después de que la policía asegurara la extensa y caótica escena el domingo, se llamó a los socios federales para “abordar las preocupaciones sobre posible terrorismo”, declaró la jefa de policía de Austin, Lisa Davis.

Se ha ejecutado una orden de registro en al menos una residencia relacionada con el sospechoso. Un grupo de agentes del orden, algunos de agencias federales, se reunió en una casa relacionada con Diagne en Pflugerville, un suburbio al norte de Austin.

Los investigadores sacaron cajas con artículos de la casa y examinaron un coche en la entrada, informó KEYE, afiliada de CNN. También se encontró un Corán en el coche del sospechoso, según un agente del orden familiarizado con la investigación.

Las autoridades que registraron la vivienda probablemente buscaban computadoras y teléfonos para determinar si el sospechoso había leído propaganda o dejado algún escrito que indicara sus planes, según declaró un funcionario a CNN.

También revisarán si Diagne tuvo algún problema de salud mental mientras vivía en Texas, según han informado varias autoridades.

Diagne no era muy conocido por los investigadores locales ni federales antes del ataque del domingo, pero los registros públicos muestran que había tenido interacciones menores con la policía y los tribunales de Nueva York y Texas.

Las dos armas que el sospechoso utilizó en el tiroteo fueron adquiridas legalmente en San Antonio en 2017, afirmó Davis.

En 2022, Diagne fue arrestado en Texas por un cargo de colisión con daños a vehículos, un delito menor, según el funcionario del DHS.

También fue demandado en Nueva York en mayo de 2017 por una mujer que alegó haberla atropellado con un coche mientras caminaba. En una denuncia inicial, la mujer afirmó haber sufrido “lesiones graves”.

Al parecer, Diagne conducía un vehículo alquilado por una empresa que proporciona vehículos a taxistas y otros servicios de alquiler.

Un cirujano ortopédico declaró ante el tribunal que la mujer fue hospitalizada tras el incidente y posteriormente se sometió a una intervención de columna. Sin embargo, el cirujano escribió en 2022 que las lesiones de la mujer se habían “curado por completo”, según consta en documentos judiciales. No está claro cómo se resolvió el caso.

Como parte de la investigación sobre el tiroteo en el que participó un agente y que causó la muerte de Diagne, la policía planea publicar las imágenes de la cámara corporal y más detalles sobre los antecedentes penales de Diagne el jueves, según informó el jefe.

Amanda Musa, Hanna Park, Holly Yan, Ed Lavandera, Holmes Lybrand, John Miller y Alisha Ebrahimji, de CNN, contribuyeron a este informe.

