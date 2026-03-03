La CIA trabaja para armar a las fuerzas kurdas y provocar un levantamiento popular en Irán, según fuentes

Por Natasha Bertrand, Alayna Treene, Zachary Cohen, Clarissa Ward y Vasco Cotovio, CNN

La CIA está trabajando para armar a las fuerzas kurdas con el objetivo de fomentar un levantamiento popular en Irán, dijeron a CNN varias personas familiarizadas con el plan.

El Gobierno de Trump ha estado en discusiones activas con grupos de oposición iraníes y líderes kurdos en Iraq sobre la posibilidad de brindarles apoyo militar, dijeron las fuentes.

Los grupos armados kurdos iraníes cuentan con miles de fuerzas operando a lo largo de la frontera entre Iraq e Irán, principalmente en la región del Kurdistán iraquí. Varios de los grupos han publicado declaraciones públicas desde el inicio de la guerra insinuando una acción inminente y exhortando a las fuerzas militares iraníes a desertar. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) ha estado atacando a grupos kurdos y dijo este martes que apuntó a fuerzas kurdas con decenas de drones.

También este martes, el presidente Donald Trump habló con el presidente del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (KDPI, por sus siglas en inglés), Mustafa Hijri, según un alto funcionario kurdo iraní. El KDPI fue uno de los grupos atacados por el IRGC.

Se espera que las fuerzas de oposición kurdas iraníes participen en una operación terrestre en el oeste de Irán en los próximos días, dijo el alto funcionario kurdo iraní a CNN.

“Creemos que ahora tenemos una gran oportunidad”, dijo la fuente, explicando el momento de la operación. La fuente agregó que las milicias esperan apoyo de Estados Unidos e Israel.

Trump también llamó a líderes kurdos iraquíes el domingo para discutir la operación militar estadounidense en Irán y cómo Estados Unidos y los kurdos podrían trabajar juntos a medida que avanza la misión, dijeron dos funcionarios estadounidenses y una tercera fuente familiarizada con las conversaciones, según informó primero Axios.

Cualquier intento de armar a los grupos kurdos iraníes necesitaría el apoyo de los kurdos iraquíes para permitir el tránsito de armas y utilizar el Kurdistán iraquí como base de lanzamiento.

Una persona familiarizada con las discusiones dijo que la idea sería que las fuerzas armadas kurdas enfrentaran a las fuerzas de seguridad iraníes y las inmovilizaran para facilitar que los iraníes desarmados en las principales ciudades salieran sin ser masacrados nuevamente, como sucedió durante los disturbios de enero.

Otro funcionario estadounidense dijo que los kurdos podrían ayudar a sembrar el caos en la región y estirar los recursos militares del régimen iraní. Otras ideas se han centrado en si los kurdos podrían tomar y mantener territorio en la parte norte de Irán que crearía una zona de amortiguamiento para Israel.

La CIA declinó hacer comentarios para esta historia.

Alex Plitsas, analista de seguridad nacional de CNN y ex alto funcionario del Pentágono bajo el expresidente Barack Obama, aseguró que Estados Unidos “claramente está intentando iniciar” el proceso de derrocamiento del régimen iraní por parte de los propios iraníes al armar a los kurdos, un histórico aliado regional de EE.UU.

“El pueblo iraní generalmente está desarmado en su conjunto y, a menos que los servicios de seguridad colapsen, será difícil que tomen el control a menos que alguien los arme”, dijo Plitsas a CNN. “Creo que Estados Unidos tiene la esperanza de que esto inspire a otros en el terreno en Irán a hacer lo mismo”.

Jen Gavito, ex alta funcionaria del Departamento de Estado especializada en Medio Oriente bajo el expresidente Joe Biden, dijo que le preocupa si se han considerado plenamente las implicaciones de armar a los kurdos.

“Ya estamos enfrentando una situación de seguridad volátil, en ambos lados de la frontera”, dijo Gavito a CNN. “Esto tiene el potencial de socavar la soberanía iraquí y, esencialmente, empoderar a milicias armadas sin rendición de cuentas y con poco entendimiento de lo que podría desencadenar”.

En los últimos días, las Fuerzas Armadas de Israel han estado atacando puestos militares y policiales iraníes a lo largo de su frontera con Iraq, en parte para sentar las bases para el posible flujo de fuerzas kurdas armadas hacia el noroeste de Irán, dijo una de las fuentes. Una fuente israelí dijo que es probable que esos ataques se intensifiquen en los próximos días.

Aun así, cualquier apoyo de Estados Unidos e Israel a una fuerza terrestre kurda encargada de ayudar a desalojar al régimen iraní tendría que ser extenso, dijeron las personas familiarizadas con el asunto. Las evaluaciones de inteligencia de EE.UU. han indicado de manera constante que los kurdos iraníes actualmente no tienen la influencia ni los recursos para impulsar un levantamiento exitoso contra el Gobierno, dijo una de las personas. Y los partidos kurdos iraníes están buscando garantías políticas del Gobierno de Trump antes de comprometerse a unirse a cualquier esfuerzo de resistencia, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto.

Los grupos de oposición kurdos también están fracturados, con una historia de tensiones, ideologías diferentes y agendas en competencia, y algunos funcionarios de Trump que han participado en las discusiones sobre el apoyo a los grupos tienen preocupaciones sobre sus motivaciones para ayudar a EE.UU.

Los funcionarios han planteado la cuestión de si esa dinámica podría poner en peligro una relación de trabajo entre EE.UU. y los kurdos ahora, dado el nivel de confianza necesario para este tipo de cooperación.

“Puede que no sea tan simple como que los estadounidenses convenzan a una fuerza patrocinada para luchar en su nombre”, dijo un funcionario del Gobierno de Trump. “Tienes un grupo de personas que están pensando en sus propios intereses, y la pregunta es si involucrarlos se alinea con sus intereses”.

El pueblo kurdo es un grupo étnico minoritario sin un Estado oficial. Actualmente, se estima que hay entre 25 y 30 millones de kurdos, la mayoría viviendo en una región que se extiende por partes de Turquía, Iraq, Irán, Siria y Armenia. La mayoría de los kurdos son musulmanes sunitas, pero la población kurda tiene tradiciones culturales, sociales, religiosas y políticas diversas, así como una variedad de dialectos.

Muchos funcionarios del Gobierno de Trump han advertido en privado sobre el desencanto que las fuerzas kurdas han sentido al trabajar con EE.UU. en el pasado, y sus frecuentes quejas de sentirse abandonados por los estadounidenses.

“Existe la preocupación de que, si un levantamiento no tiene éxito y EE.UU. se retira, se sumará a la narrativa de abandonar a los kurdos”, dijo Plitsas. El exsecretario de Defensa de Trump, Jim Mattis, renunció en parte porque Trump decidió retirar las fuerzas estadounidenses de Siria en su primer mandato, lo que Mattis consideró un abandono inaceptable de los aliados kurdos de EE.UU. allí.

La CIA tiene una larga y compleja historia de trabajo con facciones kurdas iraquíes que se remonta a décadas atrás como parte de la guerra de EE.UU. en Iraq. Actualmente, la agencia tiene un puesto avanzado en el Kurdistán iraquí, ubicado cerca de la frontera con Irán, según dos personas familiarizadas con el asunto. EE.UU. también tiene un consulado en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, y militares estadounidenses y de la coalición están basados allí como parte de la campaña contra ISIS.

Algunos kurdos esperaban que, a cambio de trabajar con las fuerzas estadounidenses, la región semiautónoma del Kurdistán iraquí obtendría su independencia, aunque eso nunca se concretó.

EE.UU. también ha dependido en gran medida de las fuerzas kurdas en los últimos años como parte de su campaña para contrarrestar a las fuerzas del Estado Islámico en Iraq y Siria. Eso ha incluido asumir la responsabilidad de vigilar a miles de detenidos de ISIS en campos de prisioneros improvisados en el norte de ese país.

Sin embargo, a principios de este año, el nuevo Gobierno de Siria alineado con EE.UU. lanzó una rápida campaña militar para tomar el control del norte del país que incluyó ataques contra ISIS y la expulsión de las Fuerzas Democráticas Sirias Kurdas (FDS). Ante esa campaña, las fuerzas kurdas evacuaron y dejaron de vigilar las prisiones de ISIS cuando las fuerzas estadounidenses se retiraron del país. En enero, el enviado especial de EE.UU. para Siria, Tom Barrack, dijo que el propósito de la alianza de EE.UU. con las FDS había “expirado en gran medida”.

Nechirvan Mando y Alaa Elassar de CNN contribuyeron a esta historia.