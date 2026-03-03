Mamdani asegura que le pidió a Trump retirar los cargos de inmigración contra activistas propalestinos

Por Zoe Sottile

Durante una reunión no anunciada con el presidente Donald Trump la semana pasada, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, mencionó a cuatro manifestantes propalestinos perseguidos por las autoridades federales de inmigración: Mahmoud Khalil, Yunseo Chung, Mohsen Mahdawi y Leqaa Kordia.

“Pedí que se desestimaran estos casos”, dijo Mamdani el viernes durante la ceremonia de inauguración en el Centro del Patrimonio de Weeksville. “Y el presidente dijo que lo investigaría”.

El alcalde dijo que también habló sobre Ellie Aghayeva, estudiante de pregrado en Columbia que fue detenida por agentes federales, durante su reunión con el presidente el jueves. Señaló que Trump le informó que sería liberada y que Aghayeva quedó en libertad más tarde ese mismo día.

Los otros cuatro forman parte de un grupo de no ciudadanos propalestinos que fueron blanco de las autoridades federales de inmigración el año pasado, después de que protestas contra la operación militar de Israel, que devastó gran parte de Gaza se extendieran por Estados Unidos. Trump había prometido tomar medidas contra los no ciudadanos que protestaran contra Israel, a quienes describió como “simpatizantes de Hamas”. La ola de arrestos provocó indignación y preocupación entre defensores de derechos civiles, quienes argumentan que los detenidos fueron blanco de medidas por expresiones protegidas por la Constitución.

Solo una de las cuatro —Leqaa Kordia, una mujer palestina de 33 años que había vivido en Paterson, Nueva Jersey, durante casi una década— permanece bajo custodia, según sus abogados. Los otros tres enfrentan sus casos de inmigración desde sus hogares.

El gobierno “se centró en personas que se habían expresado de diversas maneras y en diversos grados a favor de los derechos humanos palestinos”, declaró a CNN Brett Max Kaufman, abogado principal de la ACLU que representa a Khalil y Mahdawi. “Tomó estas medidas contra ellos, para detenerlos y expulsarlos del país, como represalia por ese discurso”.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que no había novedades que ofrecer. CNN se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios sobre cada uno de los casos.

Los continuos procedimientos de inmigración contra los cuatro manifestantes ocurren después de que un juez federal criticara a Trump y su administración por atacar la libertad de expresión “bajo el manto de una definición inconstitucionalmente amplia de antisemitismo” utilizada en los esfuerzos para deportar a estudiantes propalestinos.

Esto es lo que sabemos sobre los cuatro y la situación de sus casos:

Mahmoud Khalil, un joven de 31 años con tarjeta de residencia permanente que cursaba una maestría en la Universidad de Columbia, fue el primer manifestante estudiantil pro-palestino arrestado por las autoridades federales de inmigración. Khalil, ciudadano argelino nacido en un campo de refugiados palestinos en Siria, había actuado como portavoz del campamento pro-palestino de Columbia. Imitando a los manifestantes contra la guerra de Vietnam, los estudiantes instalaron el campamento para exigir a Columbia que desinvirtiera en sus vínculos académicos con Israel y en sus inversiones en fabricantes de armas y empresas tecnológicas que hacen negocios con el gobierno israelí.

En un video capturado por su esposa, que tenía ocho meses de embarazo en ese momento, Khalil fue detenido por agentes federales vestidos de civil en su apartamento, propiedad de la universidad, el 8 de marzo de 2025.

Los agentes no tenían orden judicial, pero afirmaron que actuaban bajo órdenes del Departamento de Estado. Primero le informaron a Khalil que le revocarían la visa de estudiante . Cuando su esposa mostró a los agentes su tarjeta de residencia, le dijeron: “El Departamento de Estado también la había revocado”. Fue trasladado rápidamente a cientos de kilómetros de distancia, a Luisiana, donde permaneció detenido en el Centro de Procesamiento de ICE de Luisiana Central.

Para justificar la orden de deportación de Khalil, el Departamento de Estado citó una disposición poco utilizada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite la expulsión de no ciudadanos basándose en creencias “por lo demás legales” si el Secretario de Estado determina que su presencia o actividades representan una amenaza a los intereses de la política exterior estadounidense.

En el tribunal de inmigración, el gobierno federal presentó un breve memorando firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, que decía que permitir que Khalil permanezca en el país socavaría “la política estadounidense para combatir el antisemitismo en todo el mundo y en los Estados Unidos, además de los esfuerzos para proteger a los estudiantes judíos del acoso y la violencia en los Estados Unidos”.

Khalil pasó más de tres meses en detención migratoria, perdiéndose el nacimiento de su hijo. En mayo, un juez federal dictaminó que la base de política exterior para su detención era probablemente inconstitucional. Fue liberado en junio de 2025 después de que el mismo juez determinara que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la seguridad pública y citara “circunstancias extraordinarias” en el caso, incluyendo un intento de castigarlo que violaba el debido proceso.

Pero aún podría enfrentar la deportación: en enero, un panel de apelaciones federal revocó una decisión de un tribunal inferior que lo había liberado de la detención, determinando que el tribunal federal no tiene jurisdicción hasta que su caso de inmigración llegue a su fin.

Esa decisión no entrará en vigor “hasta que agotemos nuestras apelaciones en el Tercer Circuito”, declaró a CNN Kaufman, el abogado de la ACLU que representa a Khalil y Mahdawi. Kaufman añadió que los abogados de Khalil planean presentar una solicitud de revisión ante el pleno del tribunal de apelaciones para finales de marzo.

Khalil mantuvo que fue atacado por su libertad de expresión protegida por la Constitución.

“Mi arresto fue una consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión mientras defendía una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza”, escribió en una carta de 2025 desde la detención.

En marzo de 2025, los funcionarios de inmigración decidieron deportar a Yunseo Chung, una estudiante de Columbia de 21 años procedente de Corea del Sur con estatus de residente permanente, después de que ella y otros estudiantes fueran arrestados por la policía local en una sentada en la universidad.

Agentes federales de inmigración fueron a buscarla a casa de sus padres y registraron su residencia universitaria en Columbia, según una demanda presentada ante un tribunal federal. Un funcionario federal de las fuerzas del orden informó a los abogados de Chung que se le revocaría la residencia permanente legal.

En la demanda, los abogados de Chung describieron su intento de deportación como “un ataque sin precedentes e injustificable a la Primera Enmienda y otros derechos, que no soporta un escrutinio legal básico”.

Un juez impidió que los funcionarios de inmigración detuvieran a Chung en una orden emitida en marzo, argumentando que “no había indicios de que ella fuera una amenaza extranjera”.

“Después del miedo constante que sentí en mi mente durante las últimas semanas, esta decisión me ha quitado un millón de libras de encima”, escribió Chung en una declaración después de la orden.

El Departamento de Justicia dijo en una declaración en ese momento que “no se disculpa por sus esfuerzos para defender la agenda del presidente Trump en los tribunales y proteger a los judíos estadounidenses del vil antisemitismo”.

Mohsen Mahdawi, un estudiante palestino de 35 años con tarjeta verde que estudia en Columbia, fue detenido en Vermont después de llegar a una cita de naturalización el 14 de abril del año pasado.

Mahdawi nació y creció en la Ribera Occidental ocupada por Israel y llegó a Estados Unidos en 2014. Al igual que Khalil, había participado en activismo propalestino en el campus de Columbia, aunque se retiró de la organización en marzo de 2024. Habló públicamente sobre haber presenciado la muerte de amigos y seres queridos a manos del Ejército israelí y dijo que un soldado israelí le disparó en la pierna cuando tenía 15 años, según Columbia Spectator.

Durante la cita del 14 de abril, el estudiante aprobó su examen de naturalización y prestó juramento para convertirse en ciudadano estadounidense, pero fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en el lugar, según sus abogados. Quedó en libertad bajo fianza en mayo.

Tras la liberación de Mahdawi, el gobierno continuó sus esfuerzos para deportarlo, utilizando la misma lógica de política exterior que en el caso de Khalil, según informó AP. Mahdawi también tiene un caso en curso en un tribunal federal de distrito, alegando su detención ilegal. Comenzó una maestría en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia el otoño pasado, según la ACLU.

A principios de este mes, un juez impidió que la administración Trump deportara a Mahdawi, citando un error de procedimiento por parte de los abogados del gobierno, informó AP.

Pero el gobierno aún puede apelar esa decisión. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, describió a Mahdawi como un líder de “disturbios proterroristas” cuya visa debería ser revocada.

“Ningún juez activista, ni éste ni ningún otro, nos va a impedir hacer eso”, dijo en un comunicado, según AP.

Kordia es la única manifestante entre los cuatro mencionados por Mamdani que se encuentra detenida.

Fue detenida menos de una semana después de Khalil y trasladada en avión a un centro de detención en Texas, según consta en documentos judiciales, donde lleva recluida casi un año. Sus abogados, en documentos judiciales, afirmaron que ha enfrentado graves problemas de salud durante su detención, incluyendo una convulsión en febrero, y que se le ha negado el derecho a seguir principios fundamentales de su fe, como comer halal y rezar cinco veces al día.

Sus abogados dicen que Kordia, quien creció en la Ribera Occidental ocupada, fue atacada debido a una protesta propalestina a la que asistió afuera de las puertas del campus de Columbia en abril de 2024. Fue arrestada por la policía de Nueva York, pero rápidamente liberada y los cargos en su contra fueron desestimados, según documentos judiciales.

Kordia llegó a Estados Unidos primero con una visa de turista y luego cambió a una visa de estudiante. Estudiaba inglés mientras trabajaba como camarera y en una tienda de ropa, y ayudaba a cuidar a su madre y hermano, ciudadanos estadounidenses, según sus abogados. En 2022, tras la aprobación de su solicitud de visa familiar para obtener la residencia permanente legal, se retiró del programa de visas de estudiante, sin saber que tenía que esperar hasta que una visa estuviera disponible, según sus abogados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a CNN que Kordia fue arrestada por violaciones migratorias relacionadas con quedarse en el país más tiempo del permitido por su visa de estudiante vencida. También mencionaron su participación en protestas a favor de Hamas en la Universidad de Columbia y afirmaron que se la encontró brindando apoyo financiero a personas que viven en países hostiles a Estados Unidos.

Sus abogados dicen que el “apoyo financiero” se refiere a los pagos que Kordia hizo a miembros de su familia en la Ribera Occidental y Gaza para ayudarlos a pagar sus cuentas y reconstruir sus hogares y negocios después de los ataques aéreos israelíes.

Un juez de inmigración ha ordenado dos veces la libertad bajo fianza de Kordia. Sin embargo, en ambos casos, el DHS ordenó una suspensión automática, manteniéndola detenida. Actualmente se encuentra en medio de procesos legales en curso, tanto en el tribunal de inmigración como en el tribunal federal, donde sus abogados argumentan que fue objeto de un ataque inconstitucional debido a su libertad de expresión y que sus derechos religiosos están siendo violados durante su detención.

El primo de Kordia, Hamzah Abushaban, acogió con satisfacción el apoyo de Mamdani.

“El alcalde Mamdani tiene toda la razón al pedir al presidente Trump que libere a Leqaa Kordia, la querida hija de un ciudadano estadounidense”, dijo en un comunicado.

“Durante casi un año, mi prima Leqaa ha estado encerrada en el centro de detención de ICE, privada de preciosos cumpleaños, días festivos y momentos irremplazables con su familia”, continuó.

Leqaa es una joven que pertenece a su hogar, segura, libre y rodeada de quienes la quieren. Se acabó el tiempo de las demoras. Instamos al presidente Trump a que libere a Leqaa de inmediato y le permita recuperar su libertad, su dignidad y su vida.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.