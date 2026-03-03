¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es tan importante?

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

El estrecho de Ormuz, una estrecha vía marítima que rodea Irán y Omán, es la principal ruta para el transporte de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo. Tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán y la muerte de su líder supremo, un asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán advirtió que los buques que transiten por el estrecho de Ormuz podrían ser blanco de ataques.

Ahora el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado, lo que deja pocas opciones para transportar estas materias primas vitales a los mercados globales. Eso ha llevado a fuertes fluctuaciones en los precios del petróleo y del gas, y hay preocupación de que el conflicto pueda frenar por completo las exportaciones de combustibles de Medio Oriente.

El impacto de la guerra es claro. El precio de la gasolina en Estados Unidos, por ejemplo, tuvo el mayor aumento diario desde el huracán Katrina en 2005.

Desde la perspectiva de la economía global, pocos lugares tienen la misma importancia estratégica. La vía marítima, ubicada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, tiene tan solo 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Es la única vía para transportar crudo desde el golfo Pérsico, rico en petróleo, al resto del mundo. Irán controla su lado norte.

Cerca de 20 millones de barriles de petróleo, aproximadamente una quinta parte de la producción mundial diaria, fluyen por el estrecho cada día, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), que califica el canal como un “cuello de botella petrolero crítico”.

La influencia geográfica sobre el transporte marítimo mundial le otorga a Irán la “capacidad de causar un shock en los mercados petroleros, impulsar los precios del petróleo, impulsar la inflación y derrumbar la agenda económica de Trump”, declaró en 2025 a CNN Mohammad Ali Shabani, experto en Irán y editor del medio de comunicación Amwaj.

En lo que respecta al transporte de petróleo, el Estrecho es, de hecho, mucho más estrecho que su ancho oficial de 34 kilómetros. Las rutas de navegación para los superpetroleros gigantes tienen solo unos tres kilómetros de ancho en cada dirección, lo que obliga a los buques a atravesar aguas territoriales iraníes y omaníes.

Incluso antes de los comentarios del asesor del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el tráfico por la vía acuática se había detenido prácticamente por motivos de seguridad y después de que petroleros en la región fueran atacados durante el fin de semana.

Según la EIA, “existen muy pocas alternativas para sacar el petróleo del estrecho si este se cierra”.

El estrecho también transporta aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado. Los analistas energéticos han advertido que es probable que los precios del petróleo y el gas natural se mantengan elevados hasta que el estrecho sea transitable.

Las principales compañías navieras, como Maersk, Hapag-Lloyd, MSC y CMA CGM, también están desviando buques de la vía y de la región, según la empresa de logística Freightos.

Hace cuatro años, Rusia atacó a Ucrania y el precio del petróleo se disparó un 50 % en cuestión de semanas, superando los US$ 100 por barril. La gasolina subió rápidamente de unos US$ 3,50 a US$ 5 por galón.

Esa guerra puso en riesgo 3 millones de barriles diarios de crudo ruso. Pero ahora, la guerra con Irán detuvo casi instantáneamente el flujo de 20 millones de barriles de petróleo procedentes de Oriente Medio.

“La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán tiene el potencial de convertirse en la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia si el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz se mantiene bajo o se detiene”, escribió Jim Burkhard, jefe de investigación de petróleo crudo de S&P Global Energy, en un informe el lunes.

Según S&P, solo cinco petroleros transitaron el estrecho de Ormuz el domingo, una cifra inferior al promedio reciente de 60 petroleros por día.

Además, los aliados petroleros de Estados Unidos en la región también han sufrido ataques a su propia infraestructura, incluyendo a Kuwait y Qatar, miembros clave de la OPEP, así como a Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo.

“Cuando Rusia invadió Ucrania, los precios del crudo subieron aproximadamente un 50 % en pocas semanas”, declaró Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group. “Ahora tenemos mucho más petróleo en riesgo”.

Obstruir el estrecho de Ormuz podría generar la antagonización de China. China es el mayor importador mundial de crudo y el mayor comprador de petróleo iraní.

En una rueda de prensa habitual este martes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing declaró: “China insta a todas las partes a cesar de inmediato las operaciones militares, evitar una mayor escalada de tensiones, salvaguardar la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz y evitar un mayor impacto en la economía mundial”.

Con información de Kristie Lu Stout, Hanna Ziady, John Liu, Chris Isidore y Matt Egan, de CNN.