Todos los estrenos de marzo 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Marzo es el mes de los premios Oscar, una época en la que las plataformas de streaming preparan el terreno para mayo y junio, en el que se producen los estrenos más sonados.

No obstante, marzo viene acompañado de lanzamientos interesantes. Los superhéroes vuelven a la pantalla chica en tropel: Disney+ trae la temporada 2 de “Daredevil: Born Again” y Prime Video se pone la capa y el antifaz para la cuarta temporada de “Invincible” y la temporada final de “The Boys”.

Algunas estrellas reaparecen en la pantalla chica, como Lisa Kudrow, recordada por “Friends”, quien regresa a la TV para la tercera temporada de “The Comeback”; Steve Carell (“The Office”) protagoniza “Rooster” y David Harbour (“Stranger Things”) y Jason Bateman (“Ozark”) comparten escenas en la miniserie “DTF St. Louis”.

Esta es una guía de los títulos más relevantes por plataforma de streaming que se estrenan este febrero:

Tres títulos concentran la atención en HBO/HBO Max. La más llamativa es la tercera temporada de “The Comeback”, con Lisa Kudrow, la recordada Phoebe en “Friends”, quien interpreta a una actriz que fue popular y trata de recuperar la fama. Es una serie espasmódica, pues se ha estrenado con varios años de separación: en 2005, 2014 y ahora en 2026.

Steve Carell vuelve a una serie de televisión en “Rooster”, en la que interpreta a un profesor universitario que se entromete en la vida estudiantil de su hija. Y David Harbour, Jason Bateman y Linda Cardellini protagonizan la miniserie “DTF St. Louis” sobre un triángulo amoroso.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“DTF St. Louis”. Estreno: 1 de marzo

“Fackham Hall”. Disponible: 6 de marzo

“Women’s Hell”. Estreno: 6 de marzo

“Rooster”. Estreno: 8 de marzo

“Fukushima: A Nuclear Nightmare”. Estreno: 10 de marzo

“Mira: Life After Divorce”. Estreno: 13 de marzo

“Born to Bowl”. Estreno: 16 de marzo

“The Whole Story with Anderson Cooper: What Happened to Nancy Guthrie?”. Estreno: 17 de marzo

“Colosio: Political Assassination”. Estreno: 19 de marzo

“The Comeback” (temporada 3). Estreno: 22 de marzo

“From the World of John Wick: Ballerina”. Disponible: 27 de marzo

Tommy Selby está de regreso. El antihéroe interpretado por el ganador del premio Oscar Cillian Murphy en la serie “Peaky Blinders” (2013-2022) es el protagonista de la película “Peaky Blinders: The Inmortal Man”, en la que Selby vuelve a la Birmingham bombardeada de la Segunda Guerra Mundial para realizar misiones secretas. El elenco es estelar: Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Stephen Graham y Tim Roth. Atención a que se estrena primero en EE.UU. (6 de marzo) que en Latinoamérica y España (20 de marzo).

La otra gran apuesta de Netflix en marzo es el estreno de la temporada 2 de “One Piece”, la adaptación del popular manga creado por Eiichiro Oda. La confianza de la plataforma es tan grande que decidió exhibir los dos primeros episodios de la nueva temporada en 200 salas de cine en Estados Unidos, Canadá y Japón.

Netflix emitirá en vivo en Estados Unidos el evento del regreso de las estrellas del K-pop “BTS The Comeback Live” este 21 de marzo

Los hermanos Duffer, luego de haber concluido “Stranger Things”, son los productores de una nueva serie de horror, género que nunca decepciona a los espectadores: “Something Very Bad is Going to Happen”. Y los fans de la serie “Reacher” podrán ver a su protagonista Alan Ritchson en “War Machine”, una película que combina el género bélico con la ciencia ficción.

En lanzamientos en español, Netflix estrena la serie española “Esa noche” sobre lo que ocurre a tres hermanas cuando una de ellas atropella a un peatón de unas vacaciones. Netflix también se hizo con los derechos para exhibir la película venezolana “Aún es de noche en Caracas”, producida por el actor Edgar Ramírez y codirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás. La protagoniza la actriz colombiana Natalia Reyes, quien da vida a Adelaida, una joven que debe sortear los peligros de una ciudad sumida en disturbios políticos.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Blue Therapy”. Estreno: 4 de marzo

“Street Flow 3”. Estreno: 4 de marzo

“Vladimir”. Estreno: 5 de marzo

“Peaky Blinders: The Inmortal Man”. Estreno: 6 de marzo (EE.UU.) y 20 de marzo (Latinoamérica y España)

“War Machine”. Estreno: 6 de marzo

“Boyfriend on Demand”. Estreno: 6 de marzo

“The Dinosaurs” (documental). Estreno: 6 de marzo

“The TikTok Killer”. Estreno: 6 de marzo

“Downton Abbey: The Grand Finale”. Disponible: 7 de marzo

“Nuremberg”. Disponible: 7 de marzo

“Sesame Street: Volume 2”. Estreno: 9 de marzo

“One Piece” (temporada 2). Estreno: 10 de marzo

“Age of Attraction”. Estreno: 11 de marzo

“The Man in the High Castle” (temporada 1-4). Disponibles: 11 de marzo

“Virgin River” (temporada 7). Estreno: 12 de marzo

“Esa noche” (“That Night”). Estreno: 13 de marzo

“BTS The Comeback Live”. Evento en vivo: 21 de marzo

“Something Very Bad is Going to Happen”. Estreno: 26 de marzo

“Aún es de noche en Caracas”. Disponible: 27 de marzo

“BTS The Return” (documental). Estreno: 27 de marzo

Los fans de las serie de Marvel en Netflix estarán contentos en marzo pues Disney+ trae de regreso a la superheroína Jessica Jones (Krysten Ritter) como personaje invitado en la temporada 2 de “Daredevil: Born Again”.

Y si la nostalgia “millennial” es insistente una opción es el programa especial “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, grabado en estudio ante una audiencia en vivo con una entrevista exclusiva con Miley Cyrus, la protagonista de la serie “Hanna Montana” (2066-2011).

Estos son sus estrenos más relevantes:

“American Monster” (temporada 7-8). Estreno: 7 de marzo

“Ghost Elephants”. Estreno: 8 de marzo

“Sunny Nights” (temporada 1). Estreno: 11 de marzo

“Rooster Fighter” (Hulu). Estreno: 15 de marzo

“Sentimental Value” (Hulu, solo en EE.UU.). Disponible: 23 de marzo

“Hannah Montana 20th Anniversary Special”. Estreno: 24 de marzo

“Daredevil: Born Again” (temporada 2). Estreno: 24 de marzo

“Magicampers”. Estreno: 24 de marzo

“If It’s Tuesday… It’s Murder”. Estreno: 30 de marzo

El plato fuerte de Prime Video en marzo es la serie “Scarpetta”, protagonizada por Nicole Kidman. El programa está basado en la popular y longeva serie de novelas de crimen y suspenso escrita por Patricia Cornwell. Se centra en la Dra. Kay Scarpetta, jefa forense del estado de Virginia, quien resuelve casos usando la ciencia forense, a menudo con la ayuda del perfilador del FBI Benton Wesley y de su sobrina Lucy.

Si los crímenes difíciles de resolver son de su gusto, Prime Video también estrena la serie “Young Sherlock”, sobre los inicios como detective de un joven Sherlock Holmes cuando era estudiante en la Universidad de Oxford. La dirige Guy Ritchie, responsable de las dos películas de Sherlock Holmes protagonizadas por Robert Downey Jr. Además, la plataforma lanza la segunda temporada de la serie australiana “Deadloch”.

Los aficionados a las series animadas de superhéroes con violencia gráfica y temas adultos tienen como principal oferta el estreno de la temporada 4 de “Invincible”.

Una serie digna de mención es la serie cómica inglesa “Bait”, escrita, producida y protagonizada por Riz Ahmed (“Sound of Metal”, “Rogue One”), quien interpreta a un actor al que le ofrecen una audición para sustituir a Daniel Craig como el nuevo James Bond.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Young Sherlock”. Estreno: 4 de marzo

“Scarpetta”. Estreno: 11 de marzo

“Roofman” (2025). Disponible: 16 de marzo

“Invincible” (temporada 4). Estreno: 18 de marzo

“Meal Ticket”. Estreno: 19 de marzo

“Deadloch” (temporada 2). Estreno: 20 de marzo

“Jury Duty Presents: Company Retreat”. Estreno: 20 de marzo

“Zeta”. Estreno: 20 de marzo

“Mercy”. Estreno: 22 de marzo

“Pretty Lethal”. Estreno: 25 de marzo

“Bait”. Estreno: 25 de marzo

“House of David” (temporada 2). Estreno: 27 de marzo

La apuesta de Apple TV+ en marzo se concentra en tres título principales. Está la miniserie francesa de suspenso “The Hunt” con Benoît Magimel (“The Piano Teacher”) y Mélanie Laurent (“Inglourious Basterds”), en la que un grupos de cazadores empieza a ser atacado por otro grupo de cazadores sin razón aparente. La violencia y la venganza son el tema principal.

Un elenco estelar (Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara) integra el elenco de “Imperfect Women”, en el que un crimen sacude la amistad de tres mujeres y las obliga a confrontar oscuros secretos.

Finalmente, “For All Mankind” vuelve con una quinta temporada de esta serie que reimagina la carrera espacial con una visión alternativa de la historia en la que la Unión Soviética desciend primero sobre la superficie de la Luna.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Hijack” (final de temporada). Emisión: 4 de marzo

“The Hunt”. Estreno: 4 de marzo

“Twisted Yoga”. Estreno: 13 de marzo

“Imperfect Women”. Estreno: 18 de marzo

“For All Mankind” (temporada 5). Estreno: 27 de marzo

El universo “Yellowstone” sigue creciendo con el arribo en marzo de dos spinoffs de esta franquicia. Es el caso de “Marshals”, en la que Kayce Dutton (Luke Grimes) deja atrás el rancho Yellowstone para unirse a una unidad de élite de los U.S. Marshals; y de “The Madison”, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, como un matrimonio que se muda de Nueva York, tras una tragedia devastadora, hasta los agrestes paisajes del valle del río Madison, en Montana.

También de interés es la emisión del episodio final de la temporada 1 de “Star Trek: Starfleet Academy”, la serie más reciente del universo “Star Trek” y de la que su segunda temporada ya terminó su rodaje.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Mashals”. Esteno: 1 de marzo

“NCIS”. Estreno (mitad de temporada): 3 de marzo

“America’s Culinary Cup”. Estreno: 4 de marzo

“The Pink Pill: Sex, Drugs & Who Has Control”. Estreno: 6 de marzo

“The Loud House” (temporada 8). Estreno: 11 de marzo

“Star Trek: Starfleet Academy” (final de temporada). Estreno: 12 de marzo

“Not Without Hope”. Estreno: 13 de marzo

“The Madison”. Estreno: 14 de marzo

“FBI True” (temporada 8). Estreno: 31 de marzo

Peacock centra su oferta de marzo en el debut en streaming en EE.UU. de la película “Wicked: For Good” y el estreno de la temporada 2 de la serie “Ted”, adaptación televisiva de la película de Seth McFarlane (“Family Guy”) sobre un oso de peluche que cobra vida y es totalmente irreverente y políticamente incorrecto.

Además, siguiendo la tendencia de personajes en el dominio público reimaginados en el género del cine terror, Peacock estrena “Bambi: The Reckoning”, en la que Bambi es ahora un ciervo mutante sediento de sangre.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Ted” (temporada 2). Estreno: 5 de marzo

“It’s Dorothy!”. Estreno: 13 de marzo

“E! Live From the Red Carpet”. Emisión en vivo: 15 de marzo

“Wicked: For Good”. Disponible: 20 de marzo

“The Wild Robot”. Disponible: 24 de marzo

“Bambi: The Reckoning”. Estreno: 27 de marzo

“The People vs. Michael Jackson” (temporada 1). Estreno: 29 de marzo

