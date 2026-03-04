Cómo fue el salto a la política de Bobby Pulido, el ganador de un Grammy latino que venció la primaria demócrata en Texas

Por Gustavo Valdés y Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La corta vida política del cantante texano Bobby Pulido tuvo su primer gran triunfo este martes al ganar la primaria demócrata en el Distrito 15 de Texas, lo que lo deja a un paso del Capitolio en Washington, aunque para ello deberá vencer a su rival republicana en un distrito donde el partido del presidente Donald Trump lleva ventaja.

Pulido, de 52 años, anunció por primera vez su interés en dar el salto a la política a fines de 2024, luego de tres décadas en la música regional, con influencias del folklore mexicano y la música country, y algunos papeles actorales. Sin embargo, no detalló a qué cargo apuntaba ni con qué partido.

“Como dice el dicho, todo lo bueno termina”, dijo en conferencia de prensa. “Al crecer, el servicio público siempre me intrigó”, añadió, y recordó que estudió ciencias políticas antes de dedicarse a la música. “Siempre fue mi pasión y seré candidato en un intento por cumplir un sueño de mi vida: servir a la gente”, expresó.

Uno de los pocos indicios sobre su preferencia política fue cuando apoyó en 2018 al demócrata Beto O’Rourke, candidato que enfrentó a Ted Cruz para quedarse con su puesto en el Senado.

En septiembre pasado, formalizó sus aspiraciones de llegar a la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata, aunque evitó dar un mensaje partidario.

“No soy equipo rojo ni equipo azul, soy equipo tú”, dijo en su video de lanzamiento. “Puede que me conozcas como Bobby Pulido, el cantante, pero soy José Roberto Pulido Jr., el hijo de un migrante trabajador agrícola, hijo de Edinburg, 100 % surtejano”.

En entrevista con CNN, aseguró que estaba dispuesto a dejar la música y criticó la gestión del presidente Trump, en especial en temas de economía e inmigración, pero remarcó su disposición a trabajar con los republicanos para alcanzar acuerdos.

También confirmó que llevaría su campaña a la par de la gira de despedida de los escenarios. “Estoy 100 % comprometido. Si llego a ganar, voy a dejar la música. No voy a combinar las dos cosas, no sería congruente ni justo para el público. Quiero servir, y si la gente piensa que soy el mejor, allí estaré”, afirmó

Si bien había pasado casi 30 años desde su mayor éxito, el álbum debut Desvelado, eso no significa que estaba en el olvido. En 2022 ganó un Grammy Latino y en 2025, en medio de su gira de despedida, fue nominado a un Grammy en la categoría de mejor álbum de música mexicana.

“Necesitamos una voz”, repitió varias veces durante la campaña.

Tras vencer a la médico Ada Cuellar, Pulido enfrentará a la republicana Monica de la Cruz en noviembre con el objetivo de ganar un distrito donde el partido oficialista triunfó con comodidad en las últimas votaciones, con considerable apoyo del voto latino. Lo que era un bastión demócrata cambió en la última década.

“Desde el primer día estuve corriendo una campaña para una elección general, no para una primaria. Por eso fuimos a lugares donde no está el Partido Demócrata a hablar con gente que vota”, declaró a CNN.

“Hay mucha gente a la que debemos volver a atraer”, dijo Pulido reconociendo el desafío que significa. “Los latinos quieren poder trabajar duro y ser recompensados. Cuando les quitas esa oportunidad, se molestan. Eso es lo que vamos a ver”, pronosticó.

