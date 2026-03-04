Con su guerra con Irán, Trump acaba de dificultar aún más el trabajo del próximo presidente de la Reserva Federal

Por Bryan Mena

Justo cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, parece dispuesto a instalar un presidente en la Reserva Federal alineado con su deseo de tasas de interés más bajas, la guerra del presidente contra Irán probablemente haga que esos recortes de tasas sean más difíciles de implementar.

Ya se esperaba que las autoridades de la Reserva Federal mantuvieran sin cambios su tipo de interés de referencia hasta al menos el verano, pero ahora los economistas afirman que el banco central necesita analizar cómo afecta el conflicto a la economía estadounidense. Y esto se suma a otra importante fuente de incertidumbre: la trayectoria de la política comercial estadounidense tras el fallo de la Corte Suprema de que la mayor parte de los aranceles de Trump son ilegales.

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán ahora hará que sea aún más difícil para Kevin Warsh, el candidato de Trump para dirigir la Reserva Federal, presentar argumentos convincentes a favor de recortes de tasas este año.

“Si la inflación general se prolonga durante un tiempo, tras cinco años de inflación elevada, ese es un escenario al que debemos prestar mucha atención”, declaró a Bloomberg el martes en un evento financiero el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, quien vota sobre las medidas políticas este año. “Ahora debemos considerar este posible nuevo shock que afectará a la economía global”.

Los funcionarios de la Reserva Federal en sus últimas proyecciones económicas de diciembre estimaron solo un recorte de tasas para 2026, pero los inversores esperan ampliamente que Warsh presione para lograr más si el Senado lo confirma para suceder al presidente Jerome Powell, en mayo, cuando finalice su mandato al mando del banco central.

En diciembre, Warsh dijo que la productividad impulsada por la IA podría allanar el camino para tasas de interés más bajas.

Sin embargo, varios funcionarios de la Reserva Federal ya se han mostrado escépticos ante ese argumento, como el gobernador Michael Barr y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack. Esto es importante porque cada miembro del comité de 12 personas que fija las tasas de la Reserva Federal tiene solo un voto, por lo que Warsh necesitaría la aprobación de la mayoría de sus colegas para bajar las tasas.

Y, por ahora, los posibles efectos económicos de la guerra en Medio Oriente son una preocupación más inmediata que los efectos a largo plazo de la IA.

“La Reserva Federal debe abordar la realidad, y esta crisis petrolera tiene consecuencias más claras para la economía y la inflación”, declaró a CNN Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, una firma de inversión global. “La productividad de la IA ha dado señales de vida, pero no creo que ayude a Warsh a impulsar con éxito una bajada de tipos”.

El impacto de la guerra sobre la inflación depende de su severidad y duración, así como de la magnitud de la perturbación en el estrecho de Ormuz, un delgado corredor por donde fluye uno de cada cinco barriles de petróleo del mundo.

Por ejemplo, los analistas de Goldman Sachs informaron a sus clientes el lunes que prevén que las interrupciones serán temporales y que los precios del petróleo bajarán. Sin embargo, el banco señaló que si el aumento del precio del petróleo se mantiene, la inflación anual, medida por el índice de precios al consumidor (IPC), podría dispararse del 2,4 %, en enero, al 3 %, para finales de año. Esto arruinaría la previsión de Goldman de que la inflación terminará 2026 en el 2 %, justo en el objetivo de la Reserva Federal.

Los ataques a Irán ya han hecho subir los precios de la gasolina en Estados Unidos , y probablemente seguirán subiendo a medida que se prolongue la guerra.

“Los bancos centrales no verán con buenos ojos otro impulso inflacionario”, declaró James McCann, economista sénior de Edward Jones, en una nota de analista el martes. “De hecho, la Fed no ha alcanzado su objetivo de inflación desde principios de 2021 y, en este contexto, podría haber una mayor sensibilidad a un repunte de la inflación”.

Los funcionarios de la Reserva Federal generalmente prefieren ver cómo se desarrollan durante varios meses los acontecimientos que podrían afectar la economía estadounidense, incluida la decisión de la Corte Suprema de eliminar una gran parte de los aranceles de Trump promulgados a través de poderes de emergencia.

“No cabe duda de que el fallo de la Corte Suprema, y ​​ahora la incertidumbre sobre cuál será el nuevo régimen arancelario —qué autoridades utilizará [la administración] y cuán cerca podrán replicar lo que impusieron originalmente—, ha generado incertidumbre, y la incertidumbre lastra la economía en general”.

Inmediatamente después del fallo del tribunal, el presidente anunció una tasa arancelaria global del 10 %, que aumentó al 15 % poco después.

Kashkari afirmó que no prevé que la inflación aumente mucho si la administración Trump logra restablecer los aranceles que fueron derogados por otros medios legales. Aun así, es una razón más para que los funcionarios de la Reserva Federal esperen con indiferencia qué hace finalmente la administración.

Y Kashkari no es el único que ve incertidumbre en la economía ahora. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, también habló con la prensa sobre el tema el 24 de febrero, según Bloomberg.

“Cuanto mayor sea la imprevisibilidad, más interrogantes tendrán las empresas sobre las políticas”, afirmó Goolsbee.

