Estados Unidos eliminó a dos líderes afines a China en dos meses. ¿Por qué Beijing ha hecho tan poco al respecto?

En rápida sucesión, Donald Trump ha eliminado a dos de los aliados más cercanos de Beijing: el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

El primero se encuentra ahora encerrado en un centro de detención de Nueva York tras ser secuestrado en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses en una redada nocturna extraordinaria.

El segundo murió en un audaz bombardeo a plena luz del día en el centro de Teherán, durante una misión conjunta de Estados Unidos e Israel.

Tras las consecuencias, China ha respondido con ira, condenando la captura o el asesinato de un líder soberano y el aparente intento estadounidense de cambiar el régimen, al tiempo que ha mostrado su amistad con Irán.

Pero Beijing se ha limitado a observar cómo su rival geopolítico revoluciona las reglas de juego.

Para el líder de China, Xi Jinping, lo que está en juego es un pragmatismo radical.

En última instancia, Irán se sitúa por debajo de sus principales prioridades, incluyendo la estabilidad de sus relaciones con Estados Unidos, sobre todo ante la inminente cumbre con Trump en Beijing a finales de este mes.

China también podría acoger con satisfacción la atención de Washington y el desvío de recursos militares del Indopacífico, según los expertos.

“China es un aliado en las buenas: habla mucho y arriesga poco”, declaró Craig Singleton, director sénior para China de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington. “Beijing se pronunciará en las Naciones Unidas, pero evitará brindar apoyo significativo a Teherán”.

Aunque Beijing es el mayor comprador de petróleo iraní, la importancia estratégica del país para China es mucho más limitada de lo que muchos creen.

La cooperación militar entre ambos países se ha mantenido limitada, y los flujos comerciales y de inversión se ven eclipsados ​​por los que mantienen con varios países del Golfo, mientras Beijing busca mantener relaciones equilibradas en Medio Oriente.

China “no ve ningún beneficio en aumentar la tensión con Estados Unidos por Irán”, señaló William Yang, analista sénior del grupo de expertos International Crisis Group, con sede en Bélgica.

“Aún concede mayor importancia a mantener la tregua comercial y la estabilidad general en la relación bilateral con Estados Unidos, por lo que no querrá poner en peligro el impulso positivo que ha construido con la administración Trump durante el último año”, opinó.

China ha sido durante mucho tiempo la principal fuente de apoyo diplomático y económico de Irán.

Además de adquirir la mayor parte de las exportaciones petroleras iraníes, Beijing ha denunciado lo que denomina sanciones “unilaterales” impuestas por Estados Unidos a Irán y ha apoyado la insistencia de Teherán en que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

En los últimos años, China ha elevado la posición global de Irán al incorporarlo a grupos respaldados por Beijing, como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, ampliando el espacio diplomático de Teherán en un momento de aislamiento occidental.

Empresas chinas también han suministrado sustancias químicas utilizadas en el programa de misiles de Irán y han contribuido al desarrollo de su infraestructura de vigilancia nacional, según informó CNN.

Beijing sostiene que su comercio con Irán cumple con el derecho internacional.

Pero China siempre ha evitado involucrarse directamente en los conflictos de sus socios y ha mostrado poco interés en inmiscuirse en cuestiones de seguridad de Medio Oriente más allá de la protección de sus propios activos.

Esa moderación fue evidente durante el conflicto de Irán con Israel el año pasado y los posteriores ataques aéreos estadounidenses, cuando China, de manera similar, sólo ofreció apoyo retórico.

“China ha evitado durante mucho tiempo presentarse como garante de la seguridad también ante los países del Sur Global, ya que la participación de Estados Unidos en Afganistán e Iraq sirve como advertencia que disuade a Beijing de perseguir tal ambición”, apuntó Yang.

La relación de Beijing con Irán contribuye a fortalecer su seguridad energética e influencia en Medio Oriente, pero también ha cortejado a otros actores regionales como Arabia Saudita, rival de Irán, en su búsqueda de un equilibrio en la región. En 2023, contribuyó a mediar en un acercamiento entre ambos.

Aun así, en Washington crece la preocupación por el fortalecimiento de los lazos entre China, Irán, Rusia y Corea del Norte.

Líderes de los cuatro países se reunieron en Beijing el pasado septiembre para una sorprendente muestra de unidad en un importante desfile militar. Además, China, Rusia e Irán han realizado ejercicios militares conjuntos con regularidad en los últimos años.

“Irán ha sido un socio de la República Popular China durante mucho tiempo, pero está lejos y no es existencial ni tal vez crítico para el país”, comentó Ja Ian Chong, politólogo de la Universidad Nacional de Singapur, refiriéndose a China por su nombre formal, la República Popular China.

Pero el limitado apoyo que Beijing ha ofrecido a Irán durante dos importantes ataques militares durante el último año plantea dudas sobre su fiabilidad como socio en tiempos de adversidad.

“Otros que trabajan o desean trabajar con la República Popular China en cuestiones de seguridad pueden preguntar con razón si Beijing los abandonará, especialmente si están lejos de la República Popular China, como en el caso anterior de Irán y Venezuela”, señaló.

Sin embargo, los analistas coinciden en que, independientemente de quién suceda a Jamenei, Teherán probablemente mantendrá sus vínculos con China, por su influencia económica.

Los acontecimientos en Irán también ofrecen a China varias oportunidades estructurales, comentó Zhu Zhaoyi, director del Instituto de Medio Oriente de la Escuela de Negocios HSBC de la Universidad de Beijing.

“La profunda participación de Estados Unidos en el conflicto militar en Medio Oriente inevitablemente desvía sus recursos estratégicos y su atención, limitando objetivamente su capacidad de mantener la presión sobre China en el Indo-Pacífico”, escribió Zhu en un artículo en línea el lunes.

Una campaña sostenida contra Irán también podría agotar los suministros de armas de Estados Unidos.

Beijing ha prohibido la exportación de tierras raras para uso militar, lo que podría dificultar la reposición de recursos por parte de Washington. Estos elementos son cruciales para una amplia gama de armas, desde misiles hasta aviones de combate.

Pero las perturbaciones a corto plazo en China, especialmente en el frente energético, siguen siendo inevitables.

Casi la totalidad de las exportaciones de crudo de Irán terminaron en China, y estas representan alrededor del 13 % del consumo total de crudo transportado por mar de China, según la firma de análisis de datos Kpler.

El comercio de energía entre ambos países depende de una red de buques que filtran el petróleo iraní a refinerías independientes más pequeñas en la costa de China, a menudo a través de países intermediarios, según los analistas, quienes señalan que esta práctica mantiene el refinamiento separado de las empresas estatales chinas que serían vulnerables a las sanciones estadounidenses.

Se sabe que estas refinerías, llamadas “teteras”, operan con lo que suele denominarse una flota oscura de petroleros que emplean tácticas de ocultación para contrabandear mercancías sancionadas.

La administración Trump ha sancionado a actores presuntamente involucrados tanto en el transporte como en la refinación, a medida que ha aumentado la presión sobre Irán desde el año pasado.

A pesar de las considerables importaciones de petróleo iraní, los analistas creen que el impacto a corto plazo debería ser manejable ya que China ha diversificado su suministro de petróleo a lo largo de los años.

Richard Jones, analista de petróleo crudo de Energy Aspects, declaró a CNN que Irán ha impulsado sus exportaciones desde mediados de febrero y que las refinerías privadas aún tienen acceso a los buques de almacenamiento flotantes iraníes. Además, también podrían aumentar el consumo de crudo ruso, añadió.

Sin embargo, un dolor de cabeza mayor para Beijing parece ser el extenso conflicto en la región y las importantes interrupciones en el Estrecho de Ormuz, una ruta de envío crítica para el crudo de países como Arabia Saudita y Kuwait.

El crudo de la región representa aproximadamente un tercio de la demanda total de China y más del 50 % de sus importaciones marítimas, muchas de las cuales se transportaron a través del estrecho, según Kpler.

Irán controla el lado norte del estrecho y el lunes un asesor de un comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó con incendiar cualquier barco que pase por allí.

Incluso antes de los comentarios del asesor, el tráfico a través de la vía fluvial se había detenido efectivamente debido a preocupaciones de seguridad y después de que los petroleros en la región fueran atacados durante el fin de semana.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, destacó la importancia del estrecho para el comercio e instó a un alto el fuego inmediato.

“La protección de la seguridad y la estabilidad en esta región sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional”, afirmó en una conferencia de prensa el martes.

Pero años de almacenamiento podrían proteger a China de perturbaciones inmediatas de la oferta. China posee actualmente aproximadamente 1.200 millones de barriles de crudo en tierra, equivalentes a unos 115 días de sus importaciones marítimas de crudo, según datos de Kpler.

Es probable que China utilice la intervención militar estadounidense en Irán para reforzar su mensaje, en particular a los países del Sur Global, de que Washington actúa como una potencia hegemónica, mientras que Beijing se presenta como un defensor de la no interferencia.

Algunos analistas chinos sostienen que no ofrecer garantías de seguridad a sus socios representa un enfoque calculado por parte de Beijing que lo diferencia de Estados Unidos.

“Le da a China mayor flexibilidad, reduce el riesgo de una expansión estratégica excesiva y evita los costos que conlleva asegurar la seguridad de los aliados”, señaló Zichen Wang, subsecretario general del Centro para China y la Globalización, un grupo de expertos no gubernamental con sede en Beijing.

“Pero también limita la capacidad de Beijing de dar forma a los resultados de seguridad cuando una crisis se vuelve violenta”, agregó, advirtiendo que la inacción de China podría envalentonar aún más las medidas riesgosas de Trump.

Joyce Jiang y Rae Wang de CNN contribuyeron a este informe.

