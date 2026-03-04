Exclusivo: bombarderos iraníes estuvieron “a dos minutos” de atacar una base aérea de EE.UU. antes de ser derribados

Por Mostafa Salem, CNN

Bombarderos iraníes estuvieron a minutos de atacar la mayor base militar que alberga tropas estadounidenses en Medio Oriente antes de que aviones qataríes los derribaran en su primera misión de combate aéreo, dijeron a CNN dos fuentes informadas sobre la operación.

La mañana del lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán envió dos bombarderos tácticos Su-24 de la era soviética hacia la base aérea de al-Udeid, que normalmente alberga a 10.000 miembros del servicio estadounidense, y Ras Laffan, una instalación clave de procesamiento de gas natural y pilar de la economía qatarí.

Los jets iraníes estaban “a dos minutos” de sus objetivos, dijo una de las fuentes. Una segunda fuente dijo a CNN que los aviones fueron identificados visualmente y fotografiados “portando bombas y municiones guiadas”.

Los qataríes emitieron una advertencia por radio, pero no recibieron respuesta de los jets, que habían descendido a una altitud de vuelo de 80 pies para evadir la detección por radar, dijo la segunda fuente.

Debido a “restricciones de tiempo” y “basándose en la evidencia disponible”, las aeronaves fueron “clasificadas como hostiles”, agregó la segunda fuente. Qatar entonces envió sus aviones de combate, y un caza F-15 qatarí se enfrentó a los jets iraníes en “combate aéreo” antes de derribarlos, añadió la segunda fuente.

Los aviones iraníes se estrellaron en aguas territoriales de Qatar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí, Majed al-Ansari, dijo en una rueda de prensa el martes que se está realizando una búsqueda de los tripulantes.

Irán ha lanzado cientos de misiles y drones no tripulados hacia estados árabes a lo largo del golfo Pérsico en represalia por ataques aéreos estadounidenses e israelíes en el país. El líder supremo iraní, Alí Jamenei, murió en la primera ola de ataques el sábado cuando los bombardeos devastaron su complejo en Teherán.

Pero la audaz operación de Irán sobre Qatar marcó la primera vez que utilizó aeronaves tripuladas para atacar a un país vecino desde la muerte de Jamenei — y la primera vez que la fuerza aérea qatarí se ha involucrado en combate aire-aire.

El general estadounidense Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, reconoció el incidente en una rueda de prensa el miércoles sin especificar el objetivo de los bombarderos iraníes.

“Cazas qataríes por primera vez han derribado dos bombarderos iraníes en ruta a su ubicación”, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono.

En una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, el miércoles, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, describió el incidente como “escalatorio” y uno que indica “ningún deseo genuino” por parte de Irán de reducir la tensión o encontrar una solución.

“Más bien, busca infligir daño a sus vecinos y arrastrarlos a una guerra que no es suya”, dijo Al Thani, según un resumen de la llamada. El incidente sobre Qatar fue inusual. Normalmente, la represalia de Irán ha sido en forma de misiles o drones.

El régimen iraní ha lanzado más de 400 misiles balísticos y más de 1.000 drones contra estados árabes a lo largo del golfo desde el ataque estadounidense-israelí, según gobiernos regionales.

Al atacar centros urbanos, infraestructura energética, aeropuertos y hoteles en los estados árabes del golfo, Irán ha sacudido a poblaciones acostumbradas desde hace mucho tiempo a la seguridad.

Aunque la mayoría de los misiles y drones iraníes han sido interceptados, seis militares estadounidenses murieron cuando un proyectil iraní evadió las defensas aéreas y alcanzó un centro de operaciones improvisado en el puerto de Shuaiba, en Kuwait, el domingo.

