Las 5 cosas que debes saber este 4 de marzo

Sánchez se reafirma en el “no a la guerra” pese a las amenazas contra España. Trump ve paralelismos entre Irán y Venezuela. ¿Cómo fue el día en que los nazis se quisieron robar la Copa del Mundo? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

¿Cuáles son los posibles desenlaces de la guerra que EE.UU., bajo Donald Trump, comenzó contra Irán? Desde una victoria estratégica hasta un colapso y caos en Medio Oriente, lo que hay en juego son miles de vidas y consecuencias políticas internas y regionales. Análisis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promocionado repetidamente las operaciones estadounidenses en Venezuela como un ejemplo “perfecto” de cómo puede ponerse en marcha un cambio de régimen, estableciendo paralelismos directos entre Venezuela e Irán. Pero las acciones estadounidenses en Caracas y Teherán se han desarrollado de maneras muy diferentes. Análisis.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que la posición de su Ejecutivo frente al conflicto bélico en Medio Oriente se resume con “cuatro palabras” de “no a la guerra”, el lema que se popularizó durante la guerra en Iraq. Sus declaraciones tuvieron lugar luego de que el presidente Trump amenazara con cortar el comercio con España por su gasto en la OTAN y la negativa a que EE.UU. utilice sus bases militares.

Los votantes de tres estados acudieron a las urnas el martes para la primera jornada de primarias de las elecciones intermedias de 2026. Los titulares se los llevaron dos primarias al Senado en Texas que parecieron favorecer las aspiraciones de los demócratas. Allí, el triunfo de James Talarico le dio al partido lo que podría ser el candidato con más probabilidades de ser elegido, mientras que los candidatos republicanos tendrán que disputar una segunda vuelta. Análisis de las claves de la jornada.

A días de terminar su periodo presidencial, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, aseguró el lunes que hubo amenazas “explícitas” por parte de Estados Unidos hacia Chile debido al proyecto de un cable submarino de fibra óptica que unirá a su país con China.

Claude lidera descargas en iPhone tras disputa con el Pentágono

Claude, el asistente de IA de Anthropic, se convirtió en la app más descargada de iPhone tras la disputa de la compañía con el Pentágono por sus medidas de seguridad.

El actor Bruce Campbell revela que padece un cáncer “tratable” pero sin cura

Famoso por ser la estrella de la saga de películas “Evil Dead”, el actor Bruce Campbell informó en sus redes sociales que padece un cáncer “tratable” pero sin cura, y que suspenderá todas sus participaciones en convenciones de fans.

Así se vio la luna de sangre en el mundo

El 3 de marzo de 2026 el mundo fue testigo de un espectacular evento astronómico: un eclipse lunar total, a menudo llamado luna de sangre. Durante este fenómeno, la Luna atraviesa completamente la sombra de la Tierra, tiñéndose de un llamativo color rojo cobrizo.

US$ 3,11 por galón

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subió 11 centavos y alcanzó los US$ 3,11 por galón. Se trata del mayor incremento en un solo día desde el paso del huracán Katrina en 2005.

“Debemos centrarnos, inmediatamente, en implementar las transformaciones urgentes”

—Lo dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al señalar que su Gobierno debe enfocarse en transformaciones en el modelo económico y social de la isla, mientras las reservas de petróleo en el país caribeño disminuyen.

¿Sabías que los nazis se quisieron robar la Copa del Mundo? Esta es la historia

Los oficiales nazis intentaron llevarse consigo la copa Jules Rimet, en Roma. Un valiente directivo italiano, Ottorino Barassi, logró evitarlo. ¿Cómo hizo? La respuesta está en una caja de zapatos. Hugo Manuel Correa te cuenta las historias más interesantes e insólitas del Mundial de fútbol.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El estrecho de Ormuz, una vía marítima entre Irán y Omán, es la principal ruta para el transporte de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo.

