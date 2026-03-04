Una madre que ya volvía a casa y un padre que “te hacía sentir importante”, entre los soldados de EE.UU. muertos en la guerra

Por Haley Britzky, Taylor Romine y Hanna Park, CNN

Un soldado que “te hacía sentir importante”, una madre a días de regresar a casa y un hijo conocido por ser el alma de la fiesta fueron los los primeros soldados estadounidenses que perdieron la vida en un acto de servicio en la guerra con Irán.

De los seis militares estadounidenses que murieron el domingo en un ataque iraní contra un centro de operaciones improvisado en el puerto de Shuaiba, en Kuwait, el Pentágono ha identificado públicamente a cuatro.

Los cuatro estaban asignados al 103° Comando de Sostenimiento, una unidad de la Reserva del Ejército con sede en Iowa, y prestaban servicio en lo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió como un “centro de operaciones tácticas fortificado”, cuando un proyectil atravesó las defensas aéreas en un ataque inesperado.

El ataque ocurrió justo en el segundo día de operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán.

“Uno no va a Kuwait pensando que algo va a pasar, y que ella sea una de las primeras… duele”, declaró a The Associated Press Joey Amor, esposo de una de las soldados fallecidas, la sargento de primera clase Nicole Amor.

Los cuatro militares tenían carreras profesionales diversas, pero todos se dedicaron al servicio público, a miles de kilómetros de sus familias, a pesar de los innegables riesgos.

Khork, de 35 años, era “el alma de la fiesta”, dijeron tres familiares.

Recibió premios por su dedicación y servicio al Ejército de Estados Unidos, y detrás de su sentido del deber se escondía un hombre “conocido por su espíritu contagioso, su corazón generoso y su profundo cariño por quienes sirvieron junto a él y por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”, escribieron sus padres y su madrastra en un comunicado el martes.

La vida de Khork estuvo marcada en gran medida por tres cosas, según sus padres: devoción, carácter y servicio.

Khork, originario de Lakeland, Florida, se alistó en la Guardia Nacional en 2009 como especialista en sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y dirección de fuego. Fue comisionado como oficial de policía militar en la Reserva del Ejército en 2014 y fue desplegado en Arabia Saudita, la Bahía de Guantánamo, Cuba, y Polonia.

Khork amaba la historia y tenía una licenciatura en ciencias políticas, lo que demostraba “su agudeza mental y su sincero aprecio por los principios y sacrificios que han forjado nuestra nación”, según su familia.

Entre sus premios y condecoraciones se incluyen la Medalla al Servicio Meritorio, la Medalla de Encomio del Ejército y la Medalla al Logro del Servicio Conjunto.

La última vez que Joey Amor habló con su esposa, la pareja se refirió a sus largos turnos de trabajo y de cómo tropezó y se cayó la noche anterior. Su última conversación fue apenas dos horas antes de su fallecimiento, según declaró a AP.

Nicole Amor, de 39 años, madre de un estudiante de último año de secundaria y otro de cuarto grado, estaba a pocos días de regresar a casa, según Joey Amor. “Ya casi estaba en casa”, declaró al medio de comunicación.

Nicole Amor, de White Bear Lake, Minnesota, se alistó como especialista en logística automatizada en la Guardia Nacional en 2005. Se transfirió a la Reserva del Ejército un año después y fue enviada a Kuwait e Iraq en 2019.

Una semana antes del ataque, la habían trasladado fuera de la base a un edificio similar a un contenedor de carga, según declaró su esposo a AP.

“Se dispersaban porque temían que la base en la que se encontraban fuera atacada y sentían que era más seguro estar en grupos más pequeños y en lugares separados”, dijo.

Las condecoraciones de Amor incluían la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla al Servicio de Defensa Nacional y la Medalla al Logro del Componente de la Reserva del Ejército.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró que el estado lamentaba la pérdida de Amor.

“Respondió al llamado al servicio y dio su vida al servicio de nuestro estado y nación”, escribió Walz en X. “Los minnesotanos abrazamos a sus seres queridos”.

Independientemente de lo que pudieras necesitar, Tietjens “era el tipo de persona que siempre estaba ahí para ayudarte”, declaró el sargento del Estado Mayor del Ejército Jonn Coleman, compañero soldado de Nebraska, a KETV, afiliada de CNN.

“Te hacía sentir importante”, dijo Coleman. “Y eso a veces es difícil de encontrar en las Fuerzas Armadas”.

Coleman atribuye la mentoría de Tietjens como la razón por la que pudo avanzar en su carrera militar: “Me tomó bajo su protección y me ayudó a llegar donde necesitaba estar”.

Tietjens, de 42 años y residente de Bellevue, Nebraska, se alistó en la Reserva del Ejército en 2006 como mecánico de vehículos con ruedas. Había sido desplegado en Kuwait dos veces antes, en 2009 y 2019. Sus premios y condecoraciones también incluyen la Medalla al Servicio Meritorio, la Medalla de Encomio del Ejército y la Medalla al Logro del Ejército.

En Bellevue, Tietjens, su esposa y su hijo eran miembros destacados de un estudio de artes marciales, donde obtuvo un cinturón negro en taekwondo y fue instructor, según un homenaje que el estudio publicó en redes sociales sobre él.

“No solo portaba un cinturón negro, sino que lo vivía”, declaró Martial Arts International en la publicación, elogiando a Tietjens como “un esposo y padre devoto”.

Se ha creado un fondo universitario para el hijo de Tietjens, según informó el estudio.

El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, pidió oraciones por la familia de Tietjens y elogió el servicio del soldado caído al país.

“Noah dio un paso al frente para servir y defender al pueblo estadounidense de enemigos extranjeros en todo el mundo; un sacrificio que nunca debemos olvidar”, escribió el gobernador en X.

El senador estadounidense Pete Ricketts, de Nebraska, expresó que su “corazón y oraciones están con la familia Tietjens mientras lloran la pérdida de su heroico hijo”.

Para Keira Coady, la pérdida de su hermano Declan Coady es difícil de aceptar, declaró a AP.

“Todavía no creo que sea del todo real”, dijo. “Recuerdo todas nuestras conversaciones sobre lo que haría a su regreso”.

Coady, de 20 años y residente de Des Moines, Iowa, se alistó en la Reserva del Ejército en 2023 como especialista en tecnología de la información. Siendo uno de los más jóvenes de su clase, Coady destacaba ante sus instructores, según declaró su padre, Andrew Coady, a la AP.

“Era muy bueno en lo que hacía”, afirmó.

Durante su despliegue en Kuwait, el soldado continuó sus estudios en sistemas de información, ciberseguridad y ciencias de la computación en línea en la Universidad de Drake, según informaron las autoridades universitarias a CNN, y tenía la mira puesta en convertirse en oficial comisionado, según la AP.

Las autoridades de Drake lo describieron como “muy querido y muy dedicado”.

Coady fue ascendido póstumamente de especialista a sargento. La semana pasada le comunicó a su padre que lo habían recomendado para el ascenso, informó la AP.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, honró a Coady por su servicio, declarando que “respondió heroicamente al llamado de su nación al deber y ofreció el máximo sacrificio”.

Las condecoraciones militares de Coady incluyen la Cinta al Servicio del Ejército, la Cinta al Servicio de Defensa Nacional y la Cinta al Servicio en el Extranjero.

Con información de Alisha Ebrahimji, Taylor Galgano y Martin Goillandeau, de CNN.

