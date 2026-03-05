Clásico Mundial de Béisbol: los peloteros que han jugado el torneo con dos selecciones

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

El amor a la patria, a los colores o aprovechar el momento. Para muchos, el Clásico Mundial de Béisbol es una oportunidad única para defender al país donde comenzó el sueño de jugar pelota; para otros, la ocasión de reencontrarse con esa vena familiar olvidada y aprovechar para mostrarse en el mejor escenario posible para un pelotero.

Estos son algunos de los casos de jugadores que han representado a dos países en la historia del torneo:

Jugó y quedó campeón en el año 2017 con la selección de Estados Unidos, cuando era considerado uno de los mejores tercera base del juego. Sin embargo, en 2023 no pudo estar con el equipo de las barras y las estrellas, y en 2026, apareció vestido con los colores de Puerto Rico, la tierra de su mamá.

Ya Arenado había manifestado en 2017, antes de la final en la que precisamente venció al equipo boricua con Estados Unidos, que deseaba jugar el torneo algún día con Puerto Rico para homenajear a su progenitora.

Stroman hizo el mismo recorrido de Arenado, solo que se le brindó la oportunidad con “la isla del encanto” una edición antes. Stroman fue el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la edición de 2017 para Estados Unidos cuando quedó campeón ganándole la final a Puerto Rico.

No obstante, en la edición siguiente, la de 2023, el equipo borinqueño tuvo al abridor nacido en Nueva York jugando para ellos, precisamente por las raíces puertorriqueñas de su mamá.

El panameño jugó con su país los dos primeros Clásicos Mundiales, pero, ante la ausencia del equipo centroamericano en las ediciones posteriores, se le dio la oportunidad de defender a la nación de los antepasados de su lado paterno. Específicamente, lo hizo con China en 2017.

Otavino jugó primero con la representación de sus familiares, para luego defender a su país y terminar regresando a sus raíces. El lanzador estuvo con la selección de Italia cuando aún era un novato en el año 2009, para luego saltar a defender en 2023 a la selección de su país, Estados Unidos, y regresar a vestir los colores de Italia en la edición de 2026.

Tiago Da Silva acumuló un montón de experiencia en ligas menores y en el Caribe, donde era conocido por la peculiaridad de ser brasileño y jugar al béisbol, una rareza absoluta. Pero, para el nacido en Sao Paulo, jugar un Clásico Mundial era sinónimo de presentarse con otra selección distinta a la de su país.

Brasil nunca se había logrado clasificar al campeonato hasta la edición de 2026, y Da Silva jugó el Clásico tres veces antes —en 2009, 2013, 2017— con Italia, la tierra de uno de sus abuelos, antes de poder ponerse el uniforme brasileño en la edición de este año.

