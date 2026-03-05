EE.UU. y Venezuela acuerdan reanudar relaciones diplomáticas y consulares, dice el Departamento de Estado

Por Jennifer Hansler, CNN

Estados Unidos y el gobierno encargado de Venezuela “han acordado reanudar las relaciones diplomáticas y consulares”, anunció este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos, un paso significativo que llega apenas dos meses después de que Estados Unidos removiera militarmente al líder venezolano de larga data, Nicolás Maduro.

“Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, señaló el comunicado.

El Departamento de Estado dijo que su “compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

“Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo venezolano y a trabajar con socios de toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad”, indicó.

El anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas y consulares llega después de que Estados Unidos rompiera relaciones con el régimen de Maduro en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Trump ha respaldado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exaliada de Maduro. Y aunque el gobierno ha dicho que quiere un gobierno elegido democráticamente, los funcionarios no han establecido un cronograma para las elecciones ni para una transición de gobierno.

Poco después del anuncio de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela confirmó el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares.

“El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos”, dijo en un comunicado.

“Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido. Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano”, agregó.

Con información de Mauricio Torres.