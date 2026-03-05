El Dow Jones se desploma más de 1.100 puntos mientras el conflicto de Irán se extiende más allá de Medio Oriente

Por John Towfighi, CNN

Las acciones estadounidenses ampliaron sus pérdidas la tarde de este jueves, ya que las preocupaciones sobre una guerra prolongada con Irán continuaron impulsando los precios del petróleo al alza.

El Dow Jones se desplomó 1.150 puntos, o 2.36 %. El S&P 500 cayó 1.42 % y el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, bajó 1.26 %.

Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde mediados de 2024. Los precios del crudo estadounidense subieron 8.5 %, a poco más de US$ 81 por barril. El Brent, referencia internacional, subió 4.8 %, a US$ 85.30 por barril.

Los futuros estadounidenses de gas natural y diésel subieron un 4 % y un 10 %, respectivamente. Los precios más altos de la energía podrían avivar la inflación, complicando las perspectivas para la Reserva Federal y generando problemas para las acciones.

“Aún existe un alto nivel de incertidumbre sobre la posible duración del conflicto y la magnitud de la interrupción de los suministros energéticos globales”, dijo Lee Hardman, economista sénior de divisas en MUFG, en un comunicado.

La guerra en Medio Oriente parece haber detenido por completo el flujo de petroleros a través del crucial Estrecho de Ormuz, ya que aseguradoras y navieras no están dispuestas a arriesgarse a cruzarlo durante el conflicto. Cero petroleros transitaron por esta vía crítica el miércoles, según datos de S&P Global Commodities at Sea compartidos con CNN.

Las cuestiones clave para los mercados son si será posible reanudar el tránsito a través del Estrecho de Ormuz, así como tratar de evaluar la duración de la guerra, dijo Rob Haworth, director sénior de estrategia de inversión en US Bank Asset Management.

“El mercado ha estado esperando que esto sea breve”, dijo Haworth. “Irán sigue intentando expandir la esfera del conflicto, y eso podría empeorar aún más el sentimiento de riesgo si se prolonga y se involucran más actores”.

Las acciones en Europa también bajaron: el Stoxx 600, el índice de referencia de la región, cayó 1.29 % y el índice DAX de Alemania bajó 1.61 %.

El dólar estadounidense se fortaleció frente a otras monedas principales, beneficiándose de los inversores que buscan refugios seguros. El índice del dólar ha subido 1.7 % esta semana.

Los rendimientos del Tesoro subieron a medida que los inversores vendieron bonos y consideraron el posible impacto inflacionario de los precios más altos del petróleo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó 4.13 %, su nivel más alto en tres semanas.

El índice de volatilidad de Wall Street, el VIX, subió 18 %. El “miedo” fue el sentimiento que impulsó los mercados, según el Fear and Greed Index de CNN.

“Aún no hemos visto señales de desescalada, y los precios del petróleo siguen subiendo”, dijo Jim Reid, jefe global de investigación macroeconómica de Deutsche Bank, en una nota.

Un popular fondo cotizado en bolsa que sigue la industria aérea cayó 5 % y se encaminaba a su peor día desde abril.

