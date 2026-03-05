La piloto mexicana Regina Sirvent, entre las mujeres celebradas por Barbie por el Día Internacional de la Mujer

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

La muñeca Barbie, de la compañía Mattel, presentó su nueva colección “Dream Team” que celebra a mujeres inspiradoras con motivo del Día Internacional de la Mujer. El lanzamiento contiene ocho muñecas que evocan a mujeres destacadas de diferentes partes del mundo y que representan a distintos ámbitos e industrias.

La piloto mexicana Regina Sirvent es una de las mujeres seleccionadas para el desarrollo de esta nueva colección. La muñeca de la corredora mexicana la muestra con su traje de piloto de carreras al más puro estilo Barbie, complementado con un casco rosa. Sirvent se ha destacado en el ámbito automovilístico en México y en 2025 terminó en el top 5 de la categoría Challenge Series de la NASCAR México.

A finales de febrero pasado, la piloto usó sus redes sociales para expresar lo que significó para ella que Mattel la haya considerado para la creación de una muñeca. “Nunca imaginé tener una Barbie inspirada en mí, y mucho menos imaginar que al verla, una niña pueda sentir que también hay espacio para ella en las pistas”, dijo. Además, aconsejó a las niñas que vayan detrás de sus sueños y se atrevan a intentar lo que más anhelan.

De acuerdo con un comunicado de Mattel, la colección “Dream Team” de Barbie forma parte de un proyecto que busca enaltecer historias de mujeres que inspiran y que han logrado llegar alto en sus ámbitos profesionales, para de esa manera demostrarles a las niñas que pueden aspirar a cualquier profesión. La colección incluye una muñeca de Serena Williams, exitosa tenista estadounidense; Kellie Gerardi, astronauta de investigación estadounidense; Chloe Kelly, futbolista profesional de Reino Unido; Helene Fischer, cantante pop alemana; Zoja Skubis, escaladora de origen polaco; Stephanie Gilmore, surfista profesional australiana; y Smriti Mandhana, jugadora de cricket de la India.

La colección “Dream Team” de Barbie forma parte de las acciones de Mattel por el Día Internacional de la Mujer. Las celebraciones durarán un mes e incluirán colaboraciones con marcas de belleza, moda y bebidas fundadas por mujeres, así como un festival, el “Barbie Dream Fest”, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en Fort Lauderdale, Florida.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.