Milei llega a la cumbre con Trump con una victoria política. Pero no todo son buenas noticias en Argentina

Análisis por Emiliano Giménez, CNN en Español

“Somos el mejor Gobierno de la historia”, ha dicho el presidente de Argentina, Javier Milei, en más de una intervención. Los elogios a sus propias decisiones y las de sus ministros son recurrentes. Pero, aún así, su par de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que acudir al rescate económico de Argentina en la previa de las elecciones de mitad de mandato, en octubre de 2025, un apoyo que el mismo Trump consideró determinante para el triunfo del Gobierno argentino.

En las vísperas de un nuevo viaje de Milei a Estados Unidos (será el decimoquinto, el próximo 7 de marzo), la relación entre ambos mandatarios ya forma parte del repertorio.

Desde aquella asistencia electoral en 2025, el programa económico argentino parece estar entrelazado con las decisiones del Departamento del Tesoro. Y, como parte de esa simbiosis, Milei tendrá para contarle a Trump, cuando lo vea, que la economía creció un 4,4 % en el total acumulado de 2025, frente a una base de comparación baja, dada la retracción registrada en 2024 (-1,8 %) de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Y también que consiguió el respaldo de ambas cámaras del Congreso para aprobar la reforma laboral, que fue aprobada hace una semana, un proyecto que modifica algunas aristas sensibles de la legislación laboral en el país y que fue resistido por organizaciones sindicales y trabajadores. Un triunfo político que fortalece el músculo político de un Gobierno que había comenzado su gestión en evidente inferioridad en el Congreso.

Pero no todo son buenas noticias. Algunos datos de la realidad no acompañan la visión del presidente: desde que llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, cerraron 22.479 empresas, de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles (noviembre de 2025), registrados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Es decir que bajaron sus persianas en el país alrededor de 864 empresas por mes durante la presidencia de Milei. O, lo que es lo mismo, unas 28 por día.

El mismo informe revela que en igual período se destruyeron 327.341 puestos de trabajo en Argentina, a razón de unos 12.590 por mes y 419 por día, siempre durante el Gobierno actual.

No obstante, esta detracción no se vio reflejada en un índice central del tejido social: la pobreza. Desde que Milei asumió hasta el último registro (tercer trimestre de 2025) la cantidad de pobres se redujo en un 14,8 %, desde un 41,7 % en el comienzo de su gestión, hasta un 26,9 % a septiembre del año pasado. Esto se explica, en parte, porque la destrucción de puestos de trabajo formales, tanto públicos como privados, fue compensada por el avance de empleo informal, ligado a plataformas y cuentapropismo, poniéndole un dique al incremento de la pobreza vía ingresos.

Esa tensión productiva impactó especialmente en una firma señera en el mundo automotriz: Fate, una compañía dedicada a la fabricación de neumáticos desde hace 86 años, anunció la semana pasada su cierre y más de 900 trabajadores perdieron su empleo. “El caso de Fate tiene una mezcla de la poca adaptación al mundo de los neumáticos, en términos de escala, integración y tecnología. Y después está lo que yo llamo la mochila argentina, que tiene que ver con los impuestos distorsivos que afectan a toda la cadena productiva, más los costos laborales y logísticos ya que es imposible competir. Y si además te enfrentas a una apertura importadora como esta, todo se transforma en una emboscada”, explica el economista Sergio Candelo, co-fundador de Snoop Consulting y ejecutivo del sector tecnológico.

En estos días, rige una conciliación obligatoria en el conflicto, con vistas a encontrar una salida al cierre definitivo de Fate.

Frente a la apertura importadora de la que habla Candelo, y los efectos que provoca en la producción nacional, el Gobierno no se muestra dispuesto a hacer concesiones. En diciembre pasado, Milei dijo en una conferencia: “Dicen que si se abre la economía un sector va a caer, ¿y?. Y dicen que eso va a dejar un tendal de desempleados: falso. Si ustedes abren la economía y determinado sector quiebra, es porque el bien que están trayendo de afuera es de mejor calidad y/o más barato”.

El proceso de desinflación se ha detenido en Argentina. Uno de los puntales del Gobierno de Milei se enfrenta a un proceso que comenzó hace ocho meses y sigue creciendo. El costo de vida ya no baja y solo sube en los últimos cinco meses, de acuerdo con los informes que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En enero, los precios escalaron en promedio un 2,9 %, y algunas consultoras privadas admiten que la tendencia continuará en febrero.

Es posible establecer en ese sentido un paralelismo entre Milei y Trump. El presidente de Estados Unidos celebra la robustez de su economía y algunos datos le dan la razón, pero se le presenta al mismo tiempo el problema de la asequibilidad que pone en jaque los resultados de su programa. Milei tampoco pierde ocasión para festejar sus logros económicos, y algunas estadísticas lo respaldan, pero en el mismo acto la realidad le devuelve como un espejo una imagen de aumento de la inflación y problemas con el empleo. Una discusión entre la percepción y lo concreto.

Las estadísticas de consumo proyectan casi como ninguna otra la potencia del dilema. Entre la caída del ingreso y el aumento de los precios, las ventas no repuntan. Según el último reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el consumo minorista cayó en diciembre un 5,2 % interanual, con seis de los sietes rubros pesquisados a la baja, más allá de la reanimación de algunos sectores producto de las fiestas de fin de año.

“El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo”, asegura la entidad en dicho informe.

Ya pasaron los meses febriles previos a las elecciones de 2025, cuando Argentina acudió de urgencia al auxilio de Trump. En la cumbre en Miami este sábado, Milei no podrá llevarle todas buenas noticias a su aliado, más allá de su percepción de la realidad.

