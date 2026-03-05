¿Quiénes son los kurdos de Irán?

Por Lauren Kent y Nechirvan Mando, CNN

El pueblo kurdo es una minoría étnica de Medio Oriente sin un estado independiente.

Se estima que su población oscila entre los 25 y 45 millones a nivel mundial, y la mayoría vive en la región montañosa que se extiende entre partes de Irán, Iraq, Turquía, Siria y Armenia. Sin embargo, no existen estadísticas oficiales porque muchos países de la región no registran la etnia en sus censos. Se estima que aproximadamente la mitad de los kurdos de la región vive en Turquía, donde constituyen la minoría étnica más numerosa del país.

Tras la caída del Imperio Otomano, las potencias aliadas propusieron un estado kurdo en lo que hoy es el este de Turquía, pero el plan fue abandonado tras el rechazo del nuevo Gobierno turco.

La mayoría de los kurdos son musulmanes sunitas, pero la población kurda tiene diversas tradiciones religiosas, culturales, sociales y políticas, así como una variedad de dialectos.

En Irán, actualmente, el pueblo kurdo representa entre el 8 y el 17 % de la población, según estimaciones del Gobierno británico. Las regiones kurdas del oeste de Irán llevan mucho tiempo luchando por una mayor autonomía o independencia, así como por la mejora de sus derechos.

Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han detallado abusos generalizados contra los kurdos en Irán. La enseñanza del idioma kurdo suele estar restringida, algunos nombres kurdos no pueden registrarse oficialmente y los activistas kurdos se enfrentan a detenciones arbitrarias.

Grupos armados kurdos iraníes han combatido al régimen durante décadas, operando desde puestos de avanzada en la frontera entre Irak e Irán, donde cuentan con miles de efectivos.

La CIA está trabajando para armar a las fuerzas kurdas con el objetivo de fomentar un levantamiento popular en Irán, dijeron a CNN varias personas familiarizadas con el plan.

El Gobierno de Trump ha estado en discusiones activas con grupos de oposición iraníes y líderes kurdos en Iraq sobre la posibilidad de brindarles apoyo militar, dijeron las fuentes.

Varios grupos kurdos han hecho declaraciones públicas desde el inicio de la guerra insinuando una acción inminente y exhortando a las fuerzas militares iraníes a desertar. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) ha estado atacando a grupos kurdos y dijo este martes que apuntó a fuerzas kurdas con decenas de drones.

También este martes, el presidente Donald Trump habló con el presidente del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (KDPI, por sus siglas en inglés), Mustafa Hijri, según un alto funcionario kurdo iraní. El KDPI fue uno de los grupos atacados por el IRGC.

Se espera que las fuerzas de oposición kurdas iraníes participen en una operación terrestre en el oeste de Irán en los próximos días, dijo el alto funcionario kurdo iraní a CNN.

“Creemos que ahora tenemos una gran oportunidad”, dijo la fuente, explicando el momento de la operación. La fuente agregó que las milicias esperan apoyo de Estados Unidos e Israel.

