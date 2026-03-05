Se sorteó la Leagues Cup 2026: así quedaron el formato y el calendario del torneo

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Leagues Cup 2026 ya conoce su hoja de ruta. La competición que nuclea a equipos de la MLS y de la Liga MX dio a conocer este jueves los tres rivales que deberá enfrentar cada equipo en la primera fase del torneo.

Un total de 36 equipos participarán de la Leagues Cup: los 18 que integran la Liga MX y otros 18 de la MLS. La competencia repetirá el formato de la edición de 2025. Se conformarán dos tablas de posiciones diferentes, una con los equipos de la MLS y otra con los de la Liga MX, aunque todos los equipos jugarán ante tres rivales de la otra liga.

Al finalizar las tres jornadas de enfrentamientos, los mejores cuatro de cada tabla clasificarán a cuartos de final: el cuarto de zona México enfrentará al primero de la zona EE.UU., el tercero al segundo y así sucesivamente. Recién a partir de semifinales podrá haber duelos entre equipos de una misma liga.

Al igual que el año pasado, en el torneo no existirán los empates: si hay igualdad tras los 90 minutos de juego, habrá una tanda de penales para determinar al ganador. El sistema de puntos será el siguiente: tres puntos por ganar el partido en los 90 minutos, dos por empatar y ganar en los penales, uno por empatar y perder en los penales, y cero por derrota en el tiempo regular.

A partir de los cuartos de final, las instancias se jugarán solo a partidos de ida, y en caso de haber igualdad, se definirá por penales.

Este año, la competencia trae como novedad la presencia de partidos en México, a diferencia del año pasado, cuando todos los encuentros de la primera fase se disputaron en Estados Unidos. Los tres equipos de la Liga MX mejor clasificados en el ranking de la Leagues Cup podrán jugar en casa: el Toluca lo hará en dos presentaciones, mientras que Tigres UANL y Club América en una cada uno.

El torneo comenzará el 4 de agosto y finalizará el 6 de septiembre.

Como es costumbre, la competencia entregará un premio extra: el campeón, el subcampeón y el tercero clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027, con el primero ingresando directamente desde octavos de final.

La Leagues Cup se verá por Apple TV, aunque algunos partidos también podrán verse a través de las pantallas de Televisa, Univisión, FOX Sports, TSN y RDS.

México:

Atlas FC

Atlético San Luis

Club América

Chivas de Guadalajara

Cruz Azul

FC Juárez

Club Léon

Mazatlán FC

CF Monterrey

Club Necaxa

CF Pachuca

Club Puebla

Pumas UNAM

Club Querétaro

Tigres UANL

Club Tijuana

Toluca FC

Santos Laguna

Estados Unidos:

Austin FC

Charlotte FC

Chicago Fire FC

FC Cincinnati

Columbus Crew

FC Dallas

Inter Miami CF

LAFC

Minnesota United FC

Nashville SC

New York City FC

Orlando City

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Diego FC

Seattle Sounders FC

Vancouver Whitecaps FC

4 de agosto

Columbus vs. Atlas

Cincinnati vs. Pachuca

Charlotte vs. Pumas

Minnesota vs. Juárez

Tigres vs. Salt Lake

Vancouver Whitecaps vs. Mazatlán

5 de agosto

Inter Miami vs. Atlético de San Luis

Monterrey vs. Orlando

Nashville vs. León

Dallas vs. Querétaro

LAFC vs. Chivas de Guadalajara

5 de agosto

Toluca vs. Seattle Sounders

New York City vs. Santos Laguna

Cruz Azul vs. Philadelphia

Chicago vs. Necaxa

Austin vs. Tijuana

Portland vs. Puebla

7 de agosto

Charlotte vs. Atlas

Columbus vs. Pachuca

Cincinnati vs. Pumas

Tigres vs. Minnesota

Vancouver Whitecaps vs. Juárez

8 de agosto

Orlando vs. León

Inter Miami vs. Monterrey

Chivas de Guadalajara vs. Dallas

Salt Lake vs. Mazatlán

9 de agosto

Toluca vs. LAFC

Seattle vs. Querétaro

Cruz Azul vs. New York City

Philadelphia vs. Necaxa

Chicago vs. Santos Laguna

Nashville vs. Atlético de San Luis

Austin vs. Puebla

América vs. Portland

San Diego vs. Tijuana

11 de agosto

Columbus vs. Pumas

Charlotte vs. Pachuca

Cincinnati vs. Atlas

Minnesota vs. Mazatlán

Salt Lake vs. Juárez

Tigres vs. Vancouver Whitecaps

12 de agosto

Orlando vs. Atlético de San Luis

Inter Miami vs. León

Monterrey vs. Nashville

Toluca vs. Dallas

LAFC vs. Querétaro

San Diego vs. Puebla

Seattle vs. Chivas de Guadalajara

13 de agosto

Philadelphia vs. Santos Laguna

New York City vs. Necaxa

Cruz Azul vs. Chicago

América vs. Austin

Portland vs. Tijuana

Por confirmar

América vs. San Diego

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.