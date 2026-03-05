Siguen detenidos 49 presos políticos extranjeros en Venezuela, según registros de Foro Penal

Por Uriel Blanco, CNN en Español

En Venezuela, 49 personas del extranjero siguen detenidas por motivos políticos, la mayoría de ellas de nacionalidad colombiana y española, muestran registros de la organización no gubernamental Foro Penal.

De los 49 extranjeros que se mantienen como presos políticos en el país, ocho son colombianos, 13 tienen doble nacionalidad colombiana-venezolana y 10 tienen doble nacionalidad española-venezolana, informó Foro Penal este jueves en X.

Además, hay otras dobles nacionalidades en el registro de presos políticos: italiana-venezolana (cinco personas detenidas), portuguesa-venezolana (cuatro), chilena-venezolana (una) y chipriota-venezolana (una).

El resto (siete detenidos) corresponde a personas de Argentina, Cuba, Ecuador, Francia, Guyana, Líbano y Trinidad y Tobago.

“Exigimos su liberación inmediata y el respeto pleno a sus derechos humanos. Basta de usar a los presos politicos extranjeros como fichas de canje”, exigió la organización.

La reciente información sobre los presos políticos en Venezuela llega poco después de una excarcelación extranjera de alto perfil. El gendarme argentino Nahuel Gallo salió de prisión el domingo tras permanecer detenido más de un año. Esta excarcelación contó con el apoyo de los gobiernos de Italia y Estados Unidos, así como de Foro Penal. Gallo fue arrestado en diciembre de 2024 cuando ingresaba en un paso terrestre a Venezuela para reencontrarse con su pareja y su hijo, que estaban desde hace siete meses en el país.

Los 49 extranjeros forman parte de un conteo más amplio en Venezuela. Según Foro Penal, con corte al 2 de marzo, se tiene registro de 526 presos políticos que siguen detenidos en el país y, de ese total, 90 % son hombres.

Esta lista actualizada, dijo Foro Penal en X, fue enviada a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “para su verificación y certificación”.

La liberación de todos los presos políticos en Venezuela ha sido una exigencia tanto de organizaciones, familias y oposición, como del Gobierno de Estados Unidos, que desde que capturó a Nicolás Maduro a inicios de enero ha pedido eso como un paso necesario para una futura transición en Venezuela.

Unos días después de la captura de Maduro, el oficialismo en Venezuela anunció que pondría en libertad a “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, con el fin de “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional”.

Mientras crecía la expectativa y los llamados para más excarcelaciones, el oficialismo aprobó una ley de amnistía con el objetivo de garantizar “un futuro de paz, convivencia y encuentro para nuestros jóvenes”, dijo Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, tras firmar la ley en el Palacio de Miraflores en Caracas.

Sin embargo, la ley ha generado dudas y críticas entre organizaciones, familiares, activistas y políticos de la oposición, quienes cuestionan el alcance de la medida y la exclusión de presos políticos por la cobertura limitada de hechos sujetos a la amnistía.

