Trump recibe a Messi en la Casa Blanca en un evento de la MLS

Por Alejandra Jaramillo, CNN

Cuando el presidente Donald Trump reciba en la Casa Blanca al Inter Miami CF, campeón de la Major League Soccer (MLS) de 2025, el jueves, Lionel Messi estará presente, según informó un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

El copropietario del Inter Miami CF y exfutbolista David Beckham no asistirá, explicó el funcionario, “porque se encuentra en Europa para el desfile de moda de su esposa”.

El presidente ha recibido repetidamente a equipos campeones en la Casa Blanca durante su segundo mandato, incluyendo una variedad de deportes profesionales y universitarios.

