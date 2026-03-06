Análisis sugiere que EE.UU. fue responsable del mortal ataque contra una escuela primaria en Irán

Por Christian Edwards, Thomas Bordeaux, Gianluca Mezzofiore, Quinta Thomson y Isobel Yeung, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos probablemente fueron responsables del ataque contra una escuela primaria en el sur de Irán que mató a decenas de niñas, el incidente más letal de víctimas civiles en la guerra de casi una semana de EE.UU. e Israel con Irán, según CNN y el análisis experto de la evidencia.

Imágenes satelitales, videos geolocalizados, declaraciones públicas de funcionarios de Estados Unidos y la evaluación de expertos en municiones sugieren que la escuela primaria Shajare Tayyiba, en Minab, fue alcanzada el 28 de febrero aproximadamente al mismo tiempo que un ataque que fuerzas estadounidenses probablemente llevaron a cabo contra una base naval vecina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés).

La Casa Blanca no ha descartado que personal militar de Estados Unidos llevara a cabo el ataque que, según medios estatales iraníes, mató al menos a 168 niñas y 14 maestros. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) dijo en una sesión informativa este viernes que “no tenía conocimiento de ninguna actividad de las FDI en el área”. Ambos países subrayaron que no atacan a civiles.

Al evaluar quiénes son responsables de un ataque en particular —en cualquier conflicto— CNN suele obtener imágenes de los restos de las armas utilizadas en el ataque y se las proporciona a expertos en municiones para que se pueda evaluar su procedencia.

Con el apagón de internet en Irán, las imágenes y grabaciones desde el terreno son limitados. CNN no ha podido examinar esa evidencia en este caso, por lo que cualquier evaluación no puede ser concluyente.

Sin embargo, otra evidencia apunta hacia la responsabilidad de Estados Unidos por el ataque, que ocurrió el sábado por la mañana —el primer día de la semana laboral y escolar en Irán. Videos geolocalizados por CNN muestran que la escuela fue atacada al mismo tiempo o aproximadamente al mismo tiempo que la base naval, y uno de ellos muestra humo que se eleva tanto desde la instalación del IRGC como desde el edificio escolar.

Imágenes satelitales de 2013 mostraban que la escuela y la base del IRGC alguna vez formaron parte del mismo complejo. Pero imágenes de 2016 revelaron que se había levantado una cerca para separar la escuela del resto de la base, y que se había construido una entrada separada para la escuela. En diciembre de 2025, las imágenes mostraban decenas de personas en el patio de la escuela, aparentemente jugando en lo que parece ser una cancha de béisbol.

N.R. Jenzen-Jones, experto en municiones y director de los Servicios de Investigación de Armamento (ARES), dijo a CNN que las imágenes satelitales y los videos “muestran un panorama de múltiples ataques simultáneos o casi simultáneos” que impactaron tanto el complejo del IRGC como la escuela.

Al principio, circularon especulaciones en internet de que la explosión en la escuela podría haber sido causada por defensas aéreas iraníes que fallaron, mientras el IRGC intentaba repeler ataques aéreos entrantes.

Pero Jenzen-Jones dijo que esa explicación era improbable, ya que imágenes recientes de la base naval mostraban que los edificios habían sufrido daños significativos, lo que sugiere que fueron alcanzados con municiones guiadas de precisión lanzadas desde el aire, en lugar de “misiles de defensa aérea que fallaron”.

“Estamos viendo ataques dirigidos que parecen estar destinados a inutilizar esos edificios. Ese es el resultado más probable”, añadió.

Jenzen-Jones también dijo que bases militares como la de Minab a menudo estarían entre los “objetivos planificados previamente” a ser atacados en los intercambios iniciales de un conflicto.

Funcionarios estadounidenses han confirmado que Estados Unidos ha atacado objetivos militares en el sur de Irán. En una sesión informativa el miércoles, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, presentó un mapa que trazaba ataques estadounidenses e israelíes contra Irán durante las primeras 100 horas de la guerra. Dijo que Israel había atacado principalmente el norte de Irán, mientras que EE.UU. había apuntado al sur. Caine dijo que a lo largo del “eje sur” de Irán, Estados Unidos ha “seguido ejerciendo presión desde el mar, a lo largo del lado sureste de la costa, y ha ido mermando la capacidad naval a lo largo de todo el estrecho y hasta el golfo arábigo, en una magnitud y escala suficientes para abordar los objetivos requeridos”.

La explicación más probable del ataque a la escuela, dijo Jenzen-Jones, es que Estados Unidos golpeó inadvertidamente la instalación mientras llevaba a cabo el ataque contra la base naval, sin darse cuenta de que la escuela ya no formaba parte del complejo de la Guardia Revolucionaria iraní, o por no haber actualizado a sus funcionarios de selección de objetivos.

“Probablemente sea un fallo en la selección de objetivos”, dijo. “En algún punto del ciclo de objetivos, un fallo de inteligencia hizo que el conjunto de objetivos no se actualizara, o se tomó una decisión más adelante en el ciclo que resultó en que se golpeara el objetivo equivocado”.

Al solicitarle a CNN comentarios sobre el incidente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos remitió a CNN al Comando Central (CENTCOM). CNN ha solicitado comentarios al CENTCOM.

Las autoridades estadounidenses no han confirmado ni negado la responsabilidad. El Comando Central dijo anteriormente que estaba “al tanto de informes sobre daños a civiles derivados de operaciones militares en curso” y que los estaba “investigando”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el miércoles que se había iniciado una investigación.

Aunque la investigación continúa y aún no se ha llegado a una conclusión, Reuters informó el viernes que investigadores militares de Estados Unidos creen que es probable que las fuerzas de EE.UU. fueran responsables del ataque a la escuela.

Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, dijo este viernes que la ONU tiene “preocupaciones significativas” sobre si los ataques cumplieron con el derecho internacional humanitario.

Ravina Shamdasani, una portavoz de la ONU, dijo a CNN que el ataque “no debe convertirse en solo otro incidente horrendo que abandona los titulares y deja de ser una prioridad. Es necesario que se rindan cuentas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.