Comercio, inversiones, obras: esta es la presencia de China que crece en América Latina (y que molesta a Trump)

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El puerto más grande de Sudamérica nació hace menos de año y medio, está en Perú y en su creación jugó un papel clave la segunda economía del mundo: China.

Ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, el megapuerto de Chancay fue inaugurado el 14 de noviembre de 2024. En una ceremonia encabezada por la entonces presidenta de Perú, Dina Boluarte, y por su homólogo de China, Xi Jinping, la apertura de la obra fue presentada como un hecho histórico que impulsará el desarrollo.

“Con esta megaobra, damos inicio a una transformación que consolidará al país como un centro logístico, tecnológico e industrial de clase mundial, que nos proyectará de manera estratégica en la región Asia-Pacífico”, dijo Boluarte en aquella ocasión.

Sin embargo, ese entusiasmo no ha tenido eco en toda América.

En Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump ha cuestionado los beneficios del puerto de Chancay para Perú. Su embajador en Lima, Bernie Navarro, reiteró en febrero esa posición, cuando en un mensaje de X dijo que Perú podría “perder soberanía” en el lugar. Los comentarios de Navarro se produjeron luego de un fallo judicial de primera instancia que podría restringir las facultades del Estado peruano para supervisar la terminal, que en 60% pertenece a la empresa china Cosco Shipping Ports Limited, cuyo accionista mayoritario es el Estado chino.

De forma similar, la gestión de Trump se ha lanzado en contra de otras muestras de la presencia de China en América Latina.

A principios de 2025, poco después de iniciar su segundo mandato, Trump dijo que Estados Unidos buscará “recuperar” el Canal de Panamá, porque no permitirá que China “controle” la vía interoceánica. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino reiteradamente ha rechazado esa postura de Trump.

Más recientemente, el 20 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró las visas a tres funcionarios de Chile que participaron en la entrega de una concesión para la construcción de un cable submarino de fibra óptica que una a China con el país sudamericano. El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó la decisión de Estados Unidos, así como su argumento de que este proyecto representa una amenaza para su seguridad nacional.

Sea en Perú, en Panamá, en Chile o en otros países, casos como estos son un ejemplo de dos fenómenos: por un lado la creciente presencia de China en América Latina —visible en términos de comercio, inversiones o grandes obras—; por otro, la molestia que esa huella china genera en Estados Unidos, que este sábado convocó a una cumbre de líderes latinoamericanos para hablar de seguridad regional y de cómo contener lo que la Casa Blanca describe como “influencias externas”.

China es una potencia comercial cuyas exportaciones se dirigen principalmente a Hong Kong, Estados Unidos, Vietnam, Corea del Sur y Japón, de acuerdo con cifras del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), una instancia no gubernamental. En tanto, los puntos de origen de sus importaciones son Taiwán, Corea del Sur, Japón y Rusia, según el OEC.

Aunque América Latina en su conjunto no figura entre los principales socios comerciales de China, el flujo entre la región y el país asiático aumenta cada vez más, dijo a CNN Gilberto García, economista en jefe del OEC.

De acuerdo con el especialista, esta creciente relevancia de América Latina se debe a que, cuando comenzó la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018 —durante el primer mandato de Trump—, China empezó a exportar menos a ese país y a diversificar sus planes.

“Esa diversificación se puede entender de dos formas: la primera, encontrar nuevos mercados para una actividad manufacturera cada vez más dominante de China; la segunda, poder encontrar nuevas rutas de acceso al mercado de Estados Unidos que le den la vuelta a la guerra comercial”, dijo García.

Hoy, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú representan alrededor del 90% de la actividad comercial de América Latina con China y, de ellos, Brasil es el que tiene una relación más dinámica con el país asiático, agregó el experto. México, una de las mayores economías de la región, ha estrechado sus lazos con China, pero lo limita que Estados Unidos sea su vecino y principal socio comercial.

En cuanto a los productos que circulan entre ambas partes, García destacó que China exporta a América Latina teléfonos y tecnologías verdes como paneles solares, motores eléctricos y otros componentes esenciales para la transición energética, mientras que importa materias primas como hierro, cobre, litio, petróleo crudo y algunos alimentos como pescado o soja.

“Si hicieras una tabla de las importaciones de China a América Latina y las exportaciones de China a América Latina, de este lado verías las barras muy pronunciadas con respecto a commodities y productos energéticos, y de este lado verías mucho manufactura y algo de productos químicos”, dijo García.

“Esa es una llamada de atención porque es una relación muy desigual que, además, perpetúa temas de desarrollo económico”, advirtió.

Las inversiones son otro rostro de la presencia de China en América Latina, que se ha desarrollado a lo largo de este siglo.

Datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, basados en información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), muestran que el máximo histórico de la inversión china en la región se registró en 2010, cuando alcanzó los US$ 23.200 millones. Desde entonces, el indicador ha tenido altibajos: en 2019 fue de US$ 19.231 millones, en 2020 cayó a US$ 9.277 millones, en 2021 subió a US$ 12.704 millones y en 2022 escaló a US$ 15.441 millones, para después caer en 2023 a US$ 9.672 millones y en 2024 a US$ 8.530 millones.

La Red señala que se trata de un flujo importante de recursos aunque pide tomarlos en su justa dimensión. Como muestra, señala que en el período 2020-2024 el 93,02% de la inversión extranjera directa en América Latina provino de lugares distintos a China.

Estas inversiones chinas en América Latina “despegaron” a partir de la crisis financiera global de 2008-2009, dijo a CNN David Castrillón-Kerrigan, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

De acuerdo con el especialista, en un principio fue primordialmente inversión estatal y estuvo dirigida a los sectores energético y minero. Esto cambió con los años, cuando empresas privadas chinas entraron al juego y empezaron a invertir en otros sectores como tecnología y ropa.

“Creo que esto es muy positivo para la región porque no solo somos la despensa minero-energética de China. Estas nuevas inversiones ofrecen muchas oportunidades para la educación, para el empleo, para cambiar la matriz económica. Tienen implicaciones grandes”, dijo.

Para Castrillón-Kerrigan, esa inversión china es positiva también porque se da en un momento en el que otros países están invirtiendo menos en el extranjero. Reconoce que hay riesgos, aunque considera que no son “extraordinarios”, sino los inherentes a otras relaciones económicas o que pueden derivar de que autoridades locales aprueben proyectos que no sean benéficos para sus comunidades.

“Tal vez lo que sí es riesgoso de esta situación es que, en un momento donde no tenemos tantas alternativas porque China será la única, nos metamos en unos o haya gobiernos que se metan en proyectos que no les convienen, pero ahí claramente el responsable es ese gobierno o ese actor y la culpa no podría ser de Xi Jinping”, dijo.

Una tercera vía por la que China está dejando su marca en América Latina son las obras de infraestructura.

El Repositorio Regional de Inversiones Chinas en América Latina, una plataforma elaborada en conjunto por instituciones académicas y organizaciones civiles, señala que China está relacionada con este tipo de proyectos en al menos 13 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Cynthia Sanborn, directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP) de la Universidad del Pacífico, refirió que en Perú no solo existe el puerto de Chancay, una terminal tan avanzada que la académica describe como “del siglo XXII”. Cerca de ese lugar, dijo Sanborn a CNN, está en planes el proyecto del parque industrial de Ancón.

De acuerdo con el Repositorio —en el que colabora el CECHAP—, en la región también resaltan la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá y de la autopista de Urabá en Colombia, la edificación de la prisión El Encuentro y de algunos hospitales en Ecuador, los trabajos en caminos en Bolivia, la vía ferroviaria de oeste a este en Brasil y la fabricación de nuevos trenes para las líneas San Martín y Belgrano Norte en Argentina, entre otros proyectos.

Para la especialista, el que empresas chinas realicen obras de infraestructura que brindarán servicios públicos implica para los gobiernos de América Latina el desafío de hacer que rindan cuentas en materia de transparencia y estándares de construcción.

Además, dijo, la realización de estos proyectos en el contexto actual conlleva el riesgo de que para algunos países se tensen aún más las relaciones con Estados Unidos, donde Trump ha dejado claro que no quiere que ninguna otra nación opaque la influencia estadounidense en la región.

“Yo diría que hoy el riesgo geopolítico es significativo, el hecho de que Estados Unidos ha mostrado disponibilidad de usar el garrote y la zanahoria”, señaló Sanborn.

“Por un lado, esperemos que el sábado vengan las ofertas y los incentivos para hacer más negocios con Estados Unidos, pero también está el uso de la coerción y la violencia como hemos visto en Venezuela o en Panamá. Entonces, creo que también hay un riesgo por la nueva agresividad de Estados Unidos con el actual gobierno”, advirtió, de cara a que Trump reciba en Florida a una docena de líderes latinoamericanos.

