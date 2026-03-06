Harry Styles estrena “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, su nuevo disco tras cuatro años de ausencia

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

La espera para los fans de Harry Styles terminó. Este viernes 6 de marzo por fin llegó el nuevo trabajo musical del británico, el cuarto en su carrera como solista, que lleva por título “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. Un álbum esperado por más de cuatro años por sus fieles seguidores, quienes desde el lanzamiento de “Harry’s House” en 2022 no habían tenido nueva música de su artista favorito.

“Kiss All The Time. Disco, Occasionally” está conformado por 12 temas, todos interpretados en solitario por Styles:

1. Aperture

2. American Girls

3. Ready, Steady, Go!

4. Are You Listening Yet?

5. Taste Back

6. The Waiting Game

7. Season 2 Weight Loss

8. Coming Up Roses

9. Pop

10. Dance No More

11. Paint By Numbers

12. Carla’s Song

La nueva producción musical del exintegrante de One Direction fue anunciada a mediados de enero, y su primer sencillo, “Aperture”, dio pistas del sonido que presentaría, manteniéndose fiel a su característico estilo de balada pop. El videoclip de “Aperture” acumula más de 20 millones de reproducciones en YouTube, a poco más de un mes de haber sido lanzado.

Junto con el lanzamiento del álbum, Styles también publicó el video musical del tema “American Girls”, en el que se puede ver al británico filmando varias secuencias de riesgo para una producción cinematográfica, mientras es asistido por una serie de dobles de acción.

Harry Styles también prepara, junto a Netflix, un especial musical que será estrenado en la plataforma este 8 de marzo, coincidiendo con el fin de semana de estreno de su nuevo álbum. La producción lleva por nombre “Harry Styles. One Night in Manchester” y presentará al ídolo cantando en vivo desde Manchester, Reino Unido. Esta será la primera presentación de Styles que incluya canciones de su recién lanzado álbum.

Adicionalmente, Harry Styles prepara una gira mundial con la que promoverá “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. La serie de conciertos lleva por nombre “Together, Together” y está programada para dar inicio el 16 de mayo en Ámsterdam, para después pasar por Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York —donde tiene proyectada la sorprendente cantidad de 30 conciertos—, Melbourne y finalizará en Sídney el próximo 13 de diciembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.