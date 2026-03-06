La prensa en EE.UU. se enfrenta a una “caja negra” del Pentágono sobre la guerra con Irán

Por Brian Stelter, CNN

La conferencia de prensa de este miércoles en el Pentágono a cargo del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, y del general Dan Caine dio al menos la apariencia de transparencia.

Pero los líderes militares en su mayoría recibieron un trato con guantes de seda por parte de los medios de comunicación alineados con Trump que tenían asientos de primera fila en la sala de reuniones.

Y, en términos más generales, mientras Hegseth afirma que Estados Unidos está “acelerando” sus ataques contra Irán, los reporteros del Pentágono afirman no obtener respuestas a preguntas clave sobre las operaciones militares en curso.

“Muchas fanfarronerías, pocos datos concretos”, lo expresó un reportero.

“El efecto de la falta de información es que la guerra se ha convertido en una especie de caja negra”, comentó otra fuente.

Los militares siempre mantienen el secreto en medio de los conflictos armados, y los periodistas siempre recogen información de diversas fuentes, lo que en 2026 significa examinar imágenes satelitales comerciales y diseccionar videos de testigos oculares para comprender mejor el campo de batalla.

Pero “en tiempos de guerra normales”, señaló uno de los periodistas del Pentágono, “recibíamos informes una o dos veces al día que detallaban minuciosamente cómo evolucionaba la guerra”.

En cambio, “hoy en día publican un tuit o un video al azar con detalles”, sin que los periodistas puedan darle seguimiento, indicó otro.

A seis veteranos periodistas militares estadounidenses se les concedió el anonimato para esta evaluación del tira y afloja entre el Pentágono y el cuerpo de prensa.

Varios reporteros destacaron un video publicado el martes por la noche por el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE.UU. Cooper compartió varios detalles valiosos: “Ya hemos atacado casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones”, declaró.

Pero ya han quedado atrás los días de las sesiones informativas con oficiales militares que podían profundizar en esos detalles y responder preguntas de seguimiento. “El Pentágono aún no les ha permitido informarnos”, apuntó uno de los periodistas.

O quizás la Casa Blanca sea el cuello de botella. Los reporteros del Pentágono suelen hacer seguimiento a los representantes militares por teléfono y correo electrónico. Pero “prácticamente todo se remite a la Casa Blanca”, incluidas las cuestiones operativas, manifestó otro reportero.

Como resultado, “la mayor parte de lo que recopilamos proviene de filtraciones y mensajes de Signal, extraoficialmente”.

Gracias a estos esfuerzos, el público está obteniendo una imagen más equilibrada, más allá de la bravuconería de las declaraciones de Hegseth.

El miércoles, Hegseth hizo una acusación incendiaria, aunque no sorprendente para él: que la prensa cubre de manera prominente las bajas de los militares para “hacer que el presidente quede mal”.

Hegseth tiene una larga historia de utilizar a los medios de comunicación como recurso, incluso cuando él mismo era miembro de los medios y presentaba programas en Fox News.

Gracias a estos esfuerzos, el público está obteniendo una imagen más equilibrada, más allá de la bravuconería de las declaraciones de Hegseth.

El miércoles, Hegseth hizo una acusación incendiaria, aunque no sorprendente para él: que la prensa cubre de manera prominente las bajas de los militares para “hacer que el presidente quede mal”.

Hegseth tiene una larga historia de utilizar a los medios de comunicación como recurso, incluso cuando él mismo era miembro de los medios y presentaba programas en Fox News.

Desde su podio en el Pentágono, Hegseth aludió al ataque con drones iraníes en Kuwait que mató a seis militares y dijo: “Cuando unos pocos drones logran pasar o ocurren cosas trágicas, es noticia de primera plana. Lo entiendo. La prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente. Pero intenten, por una vez, informar de la realidad. Nosotros fijaremos los términos de esta guerra a cada paso”.

Caine, por su parte, comenzó sus comentarios expresando su profunda tristeza y gratitud por las muertes en Kuwait. “Se celebraron prácticamente dos sesiones informativas”, una a cargo de Hegseth y otra de Caine, según declaró posteriormente John Berman de CNN.

El reportero de asuntos militares del Washington Post, Dan Lamothe, tuiteó sobre la importancia de cubrir las bajas militares, incluso, sí, en portada: La prensa ha “destacado los sacrificios de los militares estadounidenses y sus familias, y las deficiencias que a veces permitieron esas muertes”, escribió Lamothe. “Seguiremos haciéndolo. Es demasiado importante como para detenerlo”.

Las dos reuniones informativas del Pentágono desde el comienzo de la guerra, el lunes y el miércoles, también han provocado un tira y afloja sobre quién debería estar en la sala.

El otoño pasado, Hegseth acreditó a un cuerpo de prensa de derecha después de que los medios tradicionales rechazaran las nuevas normas sobre pases de prensa que, según abogados de medios, penalizaban la cobertura periodística rutinaria.

Los analistas de medios afirmaron que Hegseth intentaba reemplazar a los observadores independientes con voces serviles a favor de Trump.

En la actualidad, la mayoría de los reporteros militares trabajan desde fuera de los cinco muros del Pentágono, aunque algunos fueron admitidos para la sesión informativa del miércoles, incluido un reportero de CNN.

Hegseth sólo respondió preguntas de sus medios elegidos el lunes, y criticó a NBC cuando un periodista de la cadena intentó hacer una pregunta de todos modos.

El miércoles, pareció contactar solo con un medio tradicional, la BBC. Tom Bateman, corresponsal de la BBC, solicitó información actualizada sobre el supuesto ataque a una escuela de niñas en el sur de Irán el sábado, y Hegseth respondió secamente: “Estamos investigando”.

Muchas de las preguntas de otros medios de comunicación, más opinativos, fueron importantes y valiosas.

Aun así, la estrategia de Hegseth de apoyar a medios alineados con Trump fue recibida con burla en algunos sectores, especialmente porque el acceso de la prensa del Pentágono ha sido severamente limitado, incluso para las figuras favoritas de Hegseth.

Un problema más profundo, dicen algunos periodistas, es lo que se pierde cuando los periodistas se mantienen en gran medida alejados.

“La mayoría de la prensa no tiene acceso al Pentágono, donde se toman estas decisiones”, declaró Nancy Youssef, de The Atlantic, el miércoles en un panel transmitido en vivo. “En una guerra con implicaciones tan graves y con tanta dificultad para comprenderla, creo que la falta de información no solo nos dificulta hacer nuestro trabajo, sino que también dificulta que el público estadounidense comprenda lo que está sucediendo”.

Lamothe señaló en X que hasta que comenzó la guerra con Irán, el Pentágono no había realizado una conferencia de prensa desde el 2 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, ha habido mucha comunicación unidireccional, con videos web regulares y publicaciones en las redes sociales de la oficina de prensa del Pentágono.

Chris Meagher, el portavoz principal del Pentágono durante la segunda mitad del mandato presidencial de Joe Biden, declaró a CNN que su oficina informaba rutinariamente al cuerpo de prensa dos veces por semana desde el podio y una vez por semana fuera de cámara.

“No digo que siempre acertáramos —hubo momentos en que definitivamente no—, pero siempre hubo un esfuerzo de buena fe por parte del equipo de Asuntos Públicos y de la oficina principal del secretario para informar al público sobre nuestras acciones”, apuntó Meagher. “No parece haber tal cosa por parte de este secretario ni de sus designados políticos”.

Meagher subrayó que debería haber transparencia sobre las operaciones militares, teniendo en cuenta las implicaciones para la seguridad nacional.

“Casi un billón de dólares de dinero de los contribuyentes fluye al departamento”, sostuvo, “y las decisiones que toma el secretario son literalmente decisiones de vida o muerte sobre poner en peligro a las tropas estadounidenses: el público merece saber lo que hacen sus militares, especialmente en tiempos de guerra”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.