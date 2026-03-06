Ryan Gosling sorprende a Eva Mendes por su cumpleaños… en televisión nacional

Por Sam Peters, CNN

Eva Mendes y Ryan Gosling hicieron su primera aparición oficial juntos en público en más de una década el jueves por la noche, cuando la estrella de “Barbie” sorprendió a su pareja por su 52 cumpleaños.

Gosling hizo subir a Mendes al escenario durante el rodaje de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” para que el público pudiera cantarle “Feliz cumpleaños”, dirigido por la banda de música de un instituto.

Gosling estaba en el programa para promocionar su nueva película, “Project Hail Mary”, en la que interpreta a un profesor de secundaria que se despierta en una nave espacial sin memoria. En honor a la temática de la película, el actor llenó el público de profesores.

Mendes “no tenía ni idea” de que esto iba a pasar, dijo Fallon. Con aspecto desconcertado al subir al escenario, dio un discurso improvisado al público de profesores, teniendo que inclinarse hacia el micrófono del presentador.

“¡Les debemos tanto!”, dijo, “¡y están tan mal pagados!”, agregó, provocando risas entre el público.

Antes, Gosling reveló que Mendes “adora a los profesores” e incluso exhibe su banda de monitor de pasillo en su casa.

Fallon llevó a la banda de música de la escuela secundaria North Bergen de Nueva Jersey, que portaba una bandera que decía “¡Feliz cumpleaños, Eva!”.

Según reportes, Mendes y Gosling se conocieron durante el rodaje del thriller “The Place Beyond the Pines” en 2011. Ahora tienen dos hijas. A pesar de su estatus como estrellas de Hollywood, la pareja ha mantenido su relación y vida familiar alejadas del ojo público.

En los Oscars 2024, antes de interpretar la canción “I’m Just Ken” de “Barbie” de Greta Gerwig, Gosling caminó por la alfombra roja con su madre, su padrastro y su hermana. Mendes se quedó tras bambalinas.

Al principio de la gala, Gosling le contó a Fallon sobre la influencia de una de sus maestras que, según él, “realmente cambió” su vida. La maestra organizó un concurso de lectura para los estudiantes y Gosling obtuvo el segundo lugar.

“Nunca he leído tantos libros en mi vida”, dijo.

También reveló que, cuando la maestra dejó la escuela, Gosling intentó recrear la famosa escena de “¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!” de la película de 1989 “La sociedad de los poetas muertos”.

“Me subí a mi escritorio y lloré, y dije: ‘¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!’”, relató, “y nadie captó la referencia. Creo que ni siquiera ella la captó”.

Al final del programa, Fallon reveló que todo el público asistiría a una proyección de “Project Hail Mary”.

