Fuertes tormentas que generaron tornados destructivos dejan al menos ocho muertos en el centro de EE.UU.

Por el meteorólogo de CNN Derek Van Dam y Sydney Bishop

Fuertes tormentas llevaron tornados dañinos a partes del centro de Estados Unidos el jueves y el viernes, reduciendo edificios a montones de escombros y matando a al menos ocho personas.

La amenaza de tiempo severo que comenzó el miércoles disminuirá en gran medida después de este sábado.

Un puñado de tormentas severas amenazan desde el centro de Texas hasta el valle bajo del Mississippi, Memphis y otras partes del oeste de Tennessee, Alabama y partes de los Grandes Lagos, incluidos Cleveland y Pittsburgh, con granizo de gran tamaño, vientos dañinos y posibles tornados este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornados para zonas de Ohio, Nueva York, Pensilvania y Virginia Occidental hasta las 8 p. m., hora de Miami.

Masas de aire en competencia con temperaturas récord en el este y el tiempo más frío detrás de un frente frío alargado alimentan la amenaza de tiempo severo.

Entre los más de una decena de reportes de tornados, varios fueron confirmados en el corazón de Estados Unidos.

En el suroeste de Michigan, el viernes por la tarde, cuatro personas murieron y otras resultaron heridas cuando una intensa tormenta eléctrica desencadenó un tornado destructivo, clasificado EF-3, con vientos de hasta 240 km/h, según NEXLAB, el programa de Meteorología de la Universidad de DuPage.

Tres personas murieron y otras 12 resultaron heridas cuando el tornado azotó la zona de Union Lake, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Branch a The Associated Press. Varias personas fueron hospitalizadas, según AP, aunque se desconoce de inmediato la gravedad de sus lesiones.

Patricia Polacco, residente de Union City y reconocida autora e ilustradora de más de 115 libros infantiles, publicó recursos para quienes necesitan ayuda en su zona.

Un clásico de la escuela primaria y uno de los libros más queridos de Polacco, “Thunder Cake”, trata de una abuela que ayuda a un niño a sobrellevar su miedo a las tormentas durante los veranos de Michigan.

“En gran parte, mi pueblo está intacto, lo que casi lo hace más difícil de ver. Mi casa, mi estudio, mi granero y los edificios circundantes donde vivo… siguen en pie”, dijo en un video subido a Facebook.

“Gracias a todos por su preocupación y recen, especialmente por las familias que acaban de sufrir la pérdida más terrible de su vida”.

Otra persona murió y varias más resultaron heridas después de que el tornado tocara tierra en el cercano condado de Cass, dijeron funcionarios en un comunicado de prensa. Varias estructuras grandes resultaron dañadas y se decretó un estado de emergencia local, añadieron.

El tornado fue alimentado por una única tormenta supercelular y recibió una rara designación de “situación particularmente peligrosa” por parte del Servicio Meteorológico Nacional mientras avanzaba cerca de Three Rivers, Michigan.

El Centro Estatal de Operaciones de Emergencia fue activado después de que se reportaran daños en los condados de Branch, Cass y St. Joseph, dijo la Policía Estatal de Michigan.

Un tornado en el área de Three Rivers lanzó fragmentos de edificios al aire y desprendió grandes secciones del techo de un almacén, muestran videos. No está claro si alguien resultó herido. CNN se ha puesto en contacto para obtener más información.

“Hay techos arrancados, árboles caídos, líneas eléctricas por todas partes”, dijo a CNN la residente de Three Rivers Shanna Ortiz, a WWMT, afiliada de CNN.

La madre estaba recogiendo a su hija de la guardería cuando escuchó sirenas y la guardería les dijo a todos que se quedaran adentro, dijo Ortiz.

“Todos fuimos al baño juntos y empezamos a cantar canciones, jugar juegos. Pero estábamos alabando a Dios”, dijo. “Sentimos que se nos tapaban los oídos y escuchamos un ruido fuerte”.

Amber Jaseph vio el tornado acercándose a ellos mientras corría a recoger a su bebé de la guardería.

“Miramos por la ventana y vimos el tornado pasar por esta franja”, declaró a WWMT con la voz temblorosa por la emoción mientras acomodaba a su bebé en brazos. “Ahí es donde está mi hija, donde están mis padres, donde vivo calle abajo”.

“Simplemente agradecí mucho que Dios protegiera a mi hija, a mi madre, a mi hermana, a mi familia”.

También en Three Rivers, Nelson Storms estaba en casa cuando llegó el tornado y pudo refugiarse “justo a tiempo”.

“En cuanto bajé al sótano, toda la casa empezó a hacerse pedazos”, declaró a WWMT.

En Union City, al este de Union Lake, un video muestra enormes escombros volando por el aire mientras alguien al fondo dice: “Ahí va una casa”.

El viernes, otra ronda de tormentas peligrosas mató a dos personas en Beggs, Oklahoma, informó la oficina del sheriff del condado de Okmulgee.

Hasta el viernes por la noche, “todas las personas han sido contabilizadas y no hay más desaparecidos”, declaró el sheriff Eddy Rice en un comunicado.

“Estamos llegando a todas partes tan rápido como podemos, despejando carreteras lo más rápido posible”, le dijo a AP el director de emergencias del condado de Okmulgee, Jeff Moore, y añadió que la zona ha sufrido daños de 6.4 kilómetros.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, indicó que había hablado con los alcaldes de Tulsa, Monroe Nichols, y de Beggs, Roger Merrill tras los tornados en sus comunidades.

“Nos comprometemos a ayudar en sus esfuerzos de recuperación”, indicó en Facebook.

El gobernador declaró el estado de emergencia para varios condados el sábado por la mañana, instando a los residentes a reportar los daños de la tormenta y a “ayudar a sus vecinos si pueden”.

En Tulsa, había vidrio y escombros esparcidos por uno de los campus de Tulsa Tech, informó la oficina del sheriff.

“Los agentes están trabajando con funcionarios de Tulsa Tech para cerrar y asegurar el campus debido a preocupaciones de seguridad pública”, dijo la oficina del sheriff del condado de Tulsa en una publicación en redes sociales.

En fotos de la Oficina del Sheriff se ven árboles caídos y un contenedor de basura volcado en el campus.

“Trabajamos para evaluar los daños, que parecen ser significativos. Agradecemos que nadie estuviera dentro del edificio cuando golpeó la tormenta”, informaron funcionarios escolares a KJRH, afiliada de CNN, en un comunicado.

Las tormentas fueron impulsadas por aire inusualmente cálido para principios de marzo, junto con un aumento de energía debido a un cambio en la corriente en chorro.

Las muertes en Michigan y Oklahoma el viernes se produjeron tras informes de un tornado mortal que azotó el oeste de Oklahoma durante la noche del jueves.

Una madre y su hija murieron cuando su vehículo fue alcanzado por un tornado al inicio de la serie de dos días de tormentas severas en curso en las Llanuras y el Medio Oeste.

Ambas viajaban cerca de la autopista estatal 60 y la carretera 243 al oeste de Fairview, Oklahoma, cuando fueron alcanzadas por el tornado, indicó a CNN el sheriff del condado de Major, Tony Robinson.

Las tormentas también derribaron un semirremolque en el condado de Major, ubicado a unos 160 kilómetros al noroeste de Oklahoma City, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Las tormentas del jueves por la noche generaron un total de siete reportes de tornados desde el Panhandle de Texas hasta el centro-sur de Kansas. Granizo del tamaño de pelotas de golf o más grande también azotó la región.

En el condado de Grant, Oklahoma, un tornado reportado derribó árboles, líneas eléctricas y dañó estructuras, según informes del Servicio Meteorológico.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Jamie Gumbrecht, Monique Smith, Travis Nichols, Ruben Correa, Taylor Romine, Hanna Park y los meteorólogos Chris Dolce, Mary Gilbert y Briana Waxman, de CNN.