Por qué los presidentes se equivocan en esta solemne tarea

Tras ordenar a las tropas de EE.UU. que ejecutaran un cambio de régimen en Panamá en 1989, el presidente George H.W. Bush ofreció una conferencia de prensa justo en el momento en que llegaban las primeras bajas estadounidenses al país.

Las cadenas de televisión transmitieron los eventos en pantalla dividida.

Bush inició la conferencia de prensa bromeando sobre ser breve porque tenía “dolor de cabeza”.

Más tarde le preguntaron: “¿Realmente valió la pena enviar gente a la muerte para atrapar a (el general Manuel) Noriega?”.

Su respuesta, según The New York Times, “sonaba dolida y tuvo pausas frecuentes. Bush dijo: “Toda vida humana es preciosa. Y, sin embargo, debo responder que sí, ha valido la pena”.

Esa es una respuesta honesta para un presidente, pero no es empática para un político. Trump también ha sugerido que hay un cálculo sobre la vida de los militares.

“Prevemos bajas”, advirtió Trump a los estadounidenses en una entrevista el domingo pasado, “pero al final será un gran logro para el mundo”.

Para cuando H. W. Bush ordenó a las tropas que se dirigieran hacia zonas de peligro durante la primera guerra del Golfo de 1991 en Medio Oriente, el Pentágono había cambiado las normas y había prohibido en gran medida que los medios de comunicación cubrieran la llegada de restos estadounidenses.

Trump, por otro lado, viajará este sábado a Dover, Delaware, donde asistirá a la llegada de los restos de seis militares caídos hasta la fecha durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En las últimas décadas se han producido múltiples cambios en la forma en que los presidentes abordan la solemne tarea de recibir los féretros envueltos en banderas que contienen los restos de las tropas caídas en el extranjero bajo su supervisión, lo que hoy se conoce como una transferencia digna.

Cuando ocho comandos estadounidenses murieron en un intento fallido de rescatar rehenes en Irán durante la presidencia de Jimmy Carter, Carter montó guardia para recibir los restos en la entonces llamada Base Aérea Andrews, según una cronología del Archivo de Seguridad Nacional, un grupo de transparencia que trabaja para hacer públicos los documentos gubernamentales. Carter también rindió homenaje en el Cementerio Nacional de Arlington.

Ese intento fallido de rescate perjudicó las posibilidades de reelección de Carter. Los rehenes fueron liberados por el régimen iraní después de que Reagan asumiera el cargo en 1981.

Cuando 258 marines murieron en sus cuarteles por una bomba en Beirut, el presidente Ronald Reagan esperó en Andrews la llegada de sus restos. Irán era sospechoso de estar involucrado a través de su apoyo al grupo terrorista Hezbollah. Reagan posteriormente declaró a Irán como un estado patrocinador del terrorismo, pero eso no impidió que su administración enviara armas a Irán a cambio de rehenes retenidos por Hezbollah en el Líbano. El caso Irán-Contra fue un gran escándalo durante la presidencia de Reagan.

Durante la primera Guerra del Golfo, la administración de H. W. Bush instauró la prohibición de la cobertura mediática de los traslados de restos de soldados. Esta prohibición se mantuvo vigente durante décadas, con algunas excepciones.

La prohibición se amplió durante las guerras de Medio Oriente lideradas por George W. Bush, cuando se prohibió en gran medida a la prensa, con algunas excepciones notables, cubrir la llegada de los estadounidenses fallecidos. Tras una disputa en la Ley de Libertad de Información sobre las fotos de ataúdes, la segunda administración Bush prohibió en gran medida que los fotógrafos del Pentágono tomaran imágenes, según la cronología del Archivo de Seguridad Nacional.

W. Bush no asistió a la llegada de las tropas fallecidas a Dover, Delaware, argumentando que sería una distracción para las familias en duelo.

Pero las críticas a la prohibición de la cobertura también eran correctas: el público estadounidense no presenció algunas de las consecuencias internas más dolorosas de la guerra.

El Pentágono del presidente Barack Obama cambió esta política poco después de asumir el cargo en 2009, permitiendo así las fotografías y coberturas de los traslados de restos, siempre que la familia del militar caído lo permitiera.

Obama asistió posteriormente a varios traslados, sentando un precedente que Trump y el presidente Joe Biden siguieron. Obama lo llamó un “recordatorio aleccionador” del sacrificio.

Ahora, los traslados de restos de caídos forman parte del polémico debate político.

Biden fue objeto de intenso escrutinio y críticas por parte de los familiares de los militares fallecidos por consultar repetidamente su reloj entre saludos durante el traslado digno de los militares fallecidos en Abbey Gate durante la retirada estadounidense de Afganistán. Los familiares también afirmaron que dedicaba demasiado tiempo a hablar de su propio hijo, Beau, un veterano que murió de cáncer, en lugar de sus seres queridos, que murieron en combate.

Trump aprovechó esas críticas y la retirada de Afganistán como un tema clave de su campaña en 2024 e incluyó a familiares de los caídos en guerra en la convención republicana de ese año.

Durante la campaña, Trump publicó polémicamente un video suyo visitando las tumbas de los militares de Abbey Gate en el Cementerio Nacional de Arlington. Si bien Trump fue invitado por un familiar, la visita también podría haber violado las normas del cementerio sobre el uso del lugar sagrado con fines políticos.

Se espera que Trump esté presente este sábado para la llegada de los seis militares asesinados por un dron iraní en Kuwait. También estuvo presente en la llegada de los restos de los soldados fallecidos en Siria durante su presidencia.

Pero también ha enfrentado críticas por sus comentarios sobre los caídos en guerra.

Su exsecretario general de la Casa Blanca, John Kelly, un teniente general retirado que perdió a su propio hijo en Irak, afirmó que Trump difamó a los caídos en guerra en múltiples ocasiones. Estas incluyeron un viaje a Francia durante su primer mandato, cuando Trump no quiso visitar las tumbas de los soldados estadounidenses enterrados en el Cementerio Americano de Aisne-Marne, cerca de París, porque “¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”, informó The Atlantic.

Durante ese mismo viaje a Francia, según el artículo, Trump dijo que los 1.800 marines estadounidenses muertos en el Bosque de Belleau eran “tontos” por haber sido asesinados.

Kelly confirmó posteriormente la información a Jake Tapper de CNN.

Ahora Trump tendrá la responsabilidad de supervisar la devolución de los restos de una guerra que él mismo ordenó.

