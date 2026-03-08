Desde México hasta Chile: miles de mujeres salieron a la calle este 8M para protestar contra la violencia y los feminicidios

Por CNN en Español

Miles de mujeres salieron este domingo a las calles de América Latina para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en otro 8M marcado por la denuncia de la violencia de género, la exigencia de derechos laborales y reproductivos y la visibilización de los feminicidios que continúan golpeando a la región.

Bajo estas consignas, las movilizaciones expresaron la persistente inequidad de género y el reclamo por políticas públicas efectivas.

En la Ciudad de México, miles de mujeres marcharon hacia el Centro Histórico, donde los edificios estaban rodeados de vallas metálicas.

Con pancartas que decían “No llegamos todas” y “Ni una hija menos, ni una madre rota más”, denunciaron los feminicidios diarios y la violencia machista en un país donde alrededor de diez mujeres son asesinadas cada día y siete de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Marcho porque ninguna mujer debería tener miedo de salir a la calle sin importar la hora que sea”, dijo a EFE Amairani Quetzali, de 17 años, quien participa por primera vez en la movilización por el 8M, y comparte que enfrenta temor cuando sale tarde de la escuela.

La movilización reunió a jóvenes y adultas, todas unidas por la exigencia de seguridad en las calles, entre otras demandas.

En São Paulo, la lluvia no detuvo a las manifestantes. Con paraguas y pilotos, miles de mujeres recorrieron la Avenida Paulista para protestar contra el récord de feminicidios en el estado. São Paulo pasó de contabilizar 136 víctimas en 2021 a enterrar a 270 mujeres en 2025, lo que representa un aumento del 96 %.

Varios de los carteles que llevaban este domingo recordaban a las mujeres asesinadas: “Por todas las que no pudieron estar aquí”.

Las manifestaciones se replicaron durante todo este domingo en diversas capitales del país, como Río de Janeiro, Florianópolis y Porto Alegre. En Porto Alegre, un grupo de mujeres llevó sus zapatos manchados de líquido rojo y gritaron en coro los nombres de las veinte mujeres que fueron asesinadas en el estado de Río Grande do Sul en lo que va de 2026.

En Quito, miles de mujeres marcharon por la plaza de Santo Domingo para criticar las leyes y políticas del presidente Daniel Noboa, que consideran han “cedido a presiones externas” y provocado precarización y retrocesos en derechos.

Con pancartas y vestidas de morado y verde, también corearon otras consignas como: “Si el papa fuera mujer, el aborto sería ley”, “Las niñas no son madres” y “Abajo el patriarcado, se va a caer”.

En Santiago, el grito “Ni un paso atrás” acompañó a miles de mujeres que marcharon desde Plaza Italia hasta La Moneda.

Con carteles como “¡Qué Kastigo!” y “Aborto sí o aborto no”, alertaron sobre los retrocesos que podría traer la llegada de la ultraderecha al poder tras el triunfo de José Antonio Kast y defendieron los derechos conquistados tras años de lucha feminista.

En Tegucigalpa, centenares de mujeres recordaron casos emblemáticos como el de la ambientalista Berta Cáceres y exigieron justicia frente a la impunidad del 95 % de los feminicidios.

Entre consignas por empleos dignos y reconocimiento del trabajo doméstico, destacaron la vulnerabilidad de las mujeres rurales y reclamaron leyes efectivas para protegerlas.

En San Salvador, unas 200 mujeres caminaron de la plaza Salvador del Mundo al parque Beethoven con un mensaje claro: alto a la violencia y a los feminicidios así como respeto a sus derechos.

Con batucadas, pancartas y cantos, recordaron a mujeres detenidas bajo el régimen de excepción y a madres que buscan a sus hijos desaparecidos, y denunciaron un momento de “retrocesos” en el país centromaericano.

“Este día lo dedicamos a las mujeres capturadas injustamente por el régimen de excepción”, señaló en una conferencia de prensa la salvadoreña Keyla Cáceres. La medida se excepción contra las pandillas se encuentra vigente en el país desde marzo de 2022.

Miles de mujeres marcharon este domingo en la Ciudad de Guatemala para exigir respeto a sus derechos y a la vida, en un país marcado por la violencia y la discriminación.

Con mantas, banderas y consignas, recordaron a las víctimas de feminicidio, a las niñas fallecidas en el incendio de 2017 en un hogar estatal en las afueras de la capital y denunciaron que no se cumplen las políticas en defensa de las mujeres. “Estamos aquí para exigir que sean respetados y garantizados los derechos para todas las mujeres”, dijo Carmen Rosales, de la ONG Tierra Viva, a EFE.

La movilización incluyó a mujeres de todas las edades y orígenes, como Sisell, indígena de San Juan Sacatepéquez, que participó por primera vez. Las manifestantes reclamaron protección para niñas y adolescentes, justicia frente a la violencia de género y el fin de la discriminación.

Con información de la agencia EFE

