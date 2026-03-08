Destacado negacionista de las elecciones de 2020 intenta demostrar que fueron robadas; ahora desde dentro de la Casa Blanca

Por Zachary Cohen, Sean Lyngaas, Kristen Holmes, Tierney Sneed y Jeremy Herb, CNN en Español

Kurt Olsen se convirtió en una figura clave en algunos de los planes más inverosímiles del presidente Donald Trump para subvertir las elecciones de 2020 porque creía “que algo no estaba bien” en la forma en que veía a los funcionarios electorales manejar el recuento presidencial en el condado de Fulton, Georgia, y en otros lugares.

Cinco años después, vuelve a terreno conocido: en la voz de Trump y centrado en el condado de Fulton. El hombre que una vez describió su búsqueda de fraude electoral como un esfuerzo para “salvar el país” ahora tiene línea directa con el presidente, lo que le da más influencia que nunca.

Tras colaborar con algunos de los negacionistas electorales más destacados de 2020 mientras Trump estaba fuera del cargo, Olsen lo nombró director de Seguridad e Integridad Electoral de la Casa Blanca en octubre. Desde su nuevo cargo, Olsen redactó la remisión penal al Departamento de Justicia que condujo a una incautación sin precedentes por parte del FBI de las papeletas electorales de 2020 del condado de Fulton en enero.

Olsen tiene acceso a Trump a través de su cargo y lo llama directamente, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con las deliberaciones internas de la Casa Blanca. Si bien existe una iniciativa más amplia de la Casa Blanca relacionada con la “integridad electoral” y la votación, centrada en elecciones futuras, las fuentes afirman que el trabajo de Olsen se centra principalmente en una línea separada: reexaminar las elecciones de 2020, que Trump sigue afirmando falsamente que fueron fraudulentas. Las iniciativas de Olsen en 2020 también se solapan con las de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, cuya presencia en la búsqueda del FBI en el condado de Fulton ha suscitado numerosas preguntas sobre su participación.

“Simplemente está haciendo lo suyo”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Olsen no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.

La confiscación de las papeletas de Fulton alarmó a los funcionarios electorales estatales que temen lo que la administración está planeando para las elecciones intermedias en medio del llamado de Trump a “nacionalizar” las elecciones y sus planes declarados de emitir un nuevo decreto relacionada con la votación.

“He investigado a fondo los argumentos legales aún no articulados ni examinados sobre este tema, y ​​muy pronto presentaré uno irrefutable. ¡Habrá identificación de votantes para las elecciones de mitad de período, sea aprobada o no por el Congreso!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social el mes pasado.

El Gobierno federal también ha estado presionando a los estados para que entreguen sus registros de votantes, lo que ha llevado incluso a algunos funcionarios estatales republicanos a oponerse.

La confiscación del condado de Fulton ha puesto de relieve la falta de frenos legales en esta administración, ya que los tipos de abogados de la primera administración Trump que se interpusieron en el camino de Trump y Olsen (evitando que el Gobierno federal se involucrara en las tácticas más flagrantes del presidente para revertir las elecciones) ya no están disponibles para desempeñar un papel similar.

“Es un símbolo del cambio de guardia entre Trump 1 y Trump 2”, dijo Stephen Richer, quien fue un alto funcionario electoral republicano en el condado de Maricopa, Arizona, de 2021 a 2025, sobre Olsen. “Normalmente, alguien de su calibre no habría recibido la atención necesaria durante la primera administración de Trump”.

Richer, quien fue acusado en un caso de fraude electoral de 2022 interpuesto por Olsen en nombre de la candidata republicana a la gobernación de Arizona, Kari Lake, dijo que Olsen inspiró lo que antes era “impensable” en el mundo de la administración electoral: la confiscación federal de papeletas. (Posteriormente, Richer presentó una demanda por difamación contra Lake por sus falsas afirmaciones de que él había “saboteado” las elecciones, la cual se resolvió en 2024).

La presencia de Gabbard, quien lidera la comunidad de inteligencia pero no tiene ninguna función en asuntos de aplicación de la ley nacional, en la incautación del condado de Fulton aumentó las sospechas sobre los planes de la administración Trump. (Su oficina dice que dirige “asuntos de contrainteligencia relacionados con la seguridad electoral”).

“Tulsi Gabbard, a través de Kurt Olsen, va a decir, sin ninguna base en los hechos, que hay evidencia de que los servicios de inteligencia extranjeros han comprometido el software de tabulación de votos y lo han manipulado en 2020 y que, por lo tanto, es muy importante que los estados sigan estos decretos que han salido sobre la identificación de votantes y el voto por correo”, predijo un abogado familiarizado con las discusiones internas sobre la investigación.

Los aliados de Trump fuera de la Casa Blanca han estado impulsando un decreto, redactado la primavera pasada, que declararía una emergencia nacional para promulgar nuevas facultades federales sobre las elecciones, que son administradas por los estados según la Constitución. El borrador, obtenido por CNN y reportado primero por The Washington Post, incluye restringir la mayoría del voto por correo y prohibir el uso de máquinas de votación, que están en el centro de muchas conspiraciones electorales de 2020.

Si bien funcionarios de la Casa Blanca dicen que Trump podría impulsar un decreto relacionado con la identificación de votantes si el Congreso no aprueba la Ley SAVE, aún no hay indicios de que la Casa Blanca esté considerando declarar una emergencia nacional. Trump dijo recientemente a la prensa que no tenía conocimiento del borrador de la orden.

El mes pasado, Olsen fue uno de la media decena de funcionarios de la administración Trump que asistieron a una “cumbre de integridad electoral” en Washington junto con muchos que trabajaron para ayudar a Trump a revertir las elecciones de 2020, informó ProPublica.

Mientras Olsen busca fraude electoral desde su puesto en la Casa Blanca, fuentes dicen que Trump le ha otorgado acceso a información clasificada de la comunidad de inteligencia relacionada con las elecciones de 2020, una medida que fue reportada por primera vez por Politico.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) mantienen conversaciones activas sobre cómo compartir dicho material. Han proporcionado información sobre 2020 a Olsen, según las fuentes, pero hasta ahora su alcance se ha limitado a esas elecciones.

Olsen también ha trabajado con el subdirector del FBI, Andrew Bailey, quien estuvo presente en la búsqueda del condado de Fulton, en sus esfuerzos por volver a litigar las elecciones de 2020, según las fuentes.

Los legisladores demócratas de los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes han expresado su preocupación por la decisión de la administración Trump de permitir a Olsen acceder a material altamente clasificado relacionado con los esfuerzos de interferencia en elecciones extranjeras, pero todavía están trabajando para comprender el alcance del material que se le proporcionará, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Un funcionario estadounidense calificó las opiniones bien documentadas de Olsen sobre las elecciones de 2020 de “extrañas”, pero reconoció que, por sí solas, no son motivo suficiente para restringir su acceso a información clasificada relevante, ya que el presidente claramente le ha otorgado un amplio mandato de investigación. Olsen también fue investigado por funcionarios de inteligencia estadounidenses, quienes no identificaron ninguna “señal de alerta” que le impidiera acceder a información clasificada, según una fuente familiarizada con el asunto.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que toda persona que tiene acceso a información clasificada “pasa por una extensa revisión de antecedentes, que incluye verificación de antecedentes y entrevistas personales”.

El registro en el condado de Fulton fue la primera evidencia del impacto de Olsen. Su papel salió a la luz cuando un tribunal hizo pública la solicitud de orden de registro del FBI para las papeletas electorales del condado, que incluía una declaración jurada que describía la investigación como “originada a partir de una remisión” enviada por Olsen.

La declaración jurada de la solicitud se basa en acusaciones de fraude electoral que han circulado durante mucho tiempo en círculos de extrema derecha, como teorías de imágenes de boletas faltantes u otras supuestas discrepancias en el recuento, que ya han sido investigadas por el estado y se encontró que no afectaron los resultados finales.

En un caso judicial que exigía al Gobierno federal la devolución del material electoral incautado, el condado de Fulton acusó al Departamento de Justicia de omitir información “grave” que habría puesto en duda la credibilidad de los testigos que utilizó para justificar el registro. El condado también señaló que Olsen había sido sancionado por varios tribunales.

La declaración jurada del FBI estaba llena de “graves caracterizaciones erróneas de los hechos sobre cómo funcionan las elecciones y están directamente en desacuerdo con los hallazgos y conclusiones de todas las investigaciones previas de las elecciones de noviembre de 2020 en el condado de Fulton”, escribió Ryan Macias, un experto en tecnología y seguridad electoral que ha trabajado en miles de elecciones, en una declaración en nombre del condado.

En respuesta, el Departamento de Justicia se distanció del papel de Olsen mientras los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que las acusaciones de parcialidad del condado de Fulton eran “extremadamente débiles”.

“Por ejemplo, atacan a Kurt Olsen. Pero la declaración jurada simplemente menciona que esta investigación se originó a partir de una remisión enviada por Olsen. No se basa en él como testigo ni como prueba”, escribió el Departamento de Justicia en un documento presentado el mes pasado.

El juez canceló la audiencia del 27 de febrero, en la que se esperaba que analizara la orden judicial, y ordenó que la disputa se sometiera a mediación por el momento.

En su cargo actual en la Casa Blanca, que comenzó en octubre de 2025, Olsen se desempeña como “empleado especial del Gobierno”, una designación laboral federal para asesores que deben trabajar para el Gobierno hasta 130 días dentro de un período de un año.

Se publica una cámara corporal del FBI que registra la oficina electoral del condado de Fulton en Georgia

El papel de Olsen dentro de la Casa Blanca es aún más notable porque nunca había trabajado en derecho electoral antes de las elecciones de 2020.

Olsen, exSEAL de la Marina, tuvo una larga trayectoria legal que incluyó un período en la oficina de Washington de Kirland & Ellis, donde desarrolló las conexiones que lo llevarían al círculo de Trump en las caóticas semanas posteriores a las elecciones de 2020. Antes de las elecciones de 2020, fue socio de Klafter, Olsen y Laffer, donde trabajó en litigios de valores.

Declaraciones, demandas, testimonios ante el Congreso y otros documentos judiciales de los últimos años ayudan a explicar cómo Olsen pasó de ser un abogado que representaba a clientes corporativos a un defensor de conspiraciones electorales.

Al testificar en el juicio de 2023 del Colegio de Abogados del estado de California contra John Eastman, quien enfrentó procedimientos disciplinarios como abogado por su papel en ayudar a Trump a intentar subvertir las elecciones de 2020, Olsen dijo que después de ver videos y leer informes posteriores a las elecciones, llegó a creer que había “una serie de cosas que simplemente no tenían sentido”.

Señaló específicamente cómo se detuvo el recuento de votos en el condado de Fulton en la madrugada posterior a las elecciones. (El procesamiento de votos esa noche se detuvo brevemente cuando una tubería de agua reventó en las instalaciones de recuento).

Olsen se acercó a Trump a través de un amigo abogado que lo conectó con Ken Starr, el ex fiscal especial de Clinton, quien también fue alumno de Kirkland. Posteriormente, se puso en contacto con un pequeño grupo de abogados que trabajaban en un plan para impugnar los votos del Colegio Electoral de varios estados indecisos ante la Corte Suprema.

Olsen dijo que contactaron a varios fiscales generales estatales republicanos para que se sumaran a la denuncia, pero solo Ken Paxton, de Texas, se adhirió al caso. “En mi opinión, el fiscal general de Texas, Paxton, tuvo el coraje de dar un paso al frente cuando reconoció que algo andaba muy mal en las elecciones”, testificó Olsen.

Cuando la Corte Suprema desestimó la demanda de Texas por falta de legitimación, Olsen recurrió al Departamento de Justicia y al secretario encargado de Justicia Jeffrey Rosen. A finales de diciembre, Olsen llamó a Rosen y le comunicó que Trump quería que presentara una demanda ante la Corte Suprema “antes del mediodía de hoy” para invalidar los electores de seis estados clave.

Cuando Rosen se resistió a la demanda, Olsen lanzó una amenaza velada: “Me vas a obligar a llamar al presidente y decirle que eres recalcitrante”, le dijo Olsen al secretario encargado de Justicia, según el testimonio posterior de Rosen ante el Comité Judicial del Senado.

En la noche del 6 de enero de 2021, después de que alborotadores proTrump atacaran el Capitolio, Trump y Olsen hablaron por teléfono dos veces, según el informe del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes.

En los años transcurridos desde las elecciones de 2020, Olsen ha colaborado con algunos de los negacionistas electorales conservadores más destacados, como el fundador de MyPillow, Mike Lindell, y Kari Lake. Olsen representó a Lake cuando ella impugnó su derrota en las elecciones a la gobernación de Arizona de 2022, y fue sancionado por la Corte Suprema de Arizona por realizar afirmaciones falsas ante el tribunal sobre la legitimidad de las elecciones.

Olsen se tomó una licencia de su bufete de abogados, Klafter, Olsen and Laffer, en diciembre de 2020 y se fue formalmente en febrero de 2021, según un excolega.

Ese mismo mes, Trump presentó a Olsen a Lindell, según declaró Olsen en una declaración jurada en 2023 en el marco de una demanda por difamación interpuesta contra Lindell por un ejecutivo de Dominion Voting Systems. Olsen comenzó a representar a Lindell mientras este último presentaba denuncias de fraude electoral y enfrentaba demandas por difamación de Dominion y Smartmatic.

Clay Parikh, testigo de Lake en su contienda electoral, ahora también trabaja para la administración de Trump y fue citado en la solicitud de orden de allanamiento del condado de Fulton.

El testimonio judicial revisado por CNN ofreció una ventana al pensamiento de Olsen sobre su trabajo en las elecciones de 2020, como explicar en una declaración de 2023 para una demanda contra Lindell que había facturado al CEO de MyPillow solo una vez después de trabajar con él durante varios años.

“Veo esto más como un esfuerzo por salvar al país”, dijo Olsen, “así que realmente no lo he visto desde el punto de vista de buscar ganancias con mi representación”.

