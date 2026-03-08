La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán entra en su noveno día. Estas son las claves

Por James Legge, CNN

El ataque de Israel contra Irán entró en una nueva fase, apuntando a los recursos energéticos del país.

Mientras tanto, los ataques de represalia de Irán contra las naciones del Golfo amigas de Estados Unidos parecen continuar, a pesar de que el presidente Masoud Pezeshkian se disculpó por los ataques previos contra los reinos ricos en petróleo y sugirió que terminarían.

Declaraciones contradictorias y mensajes dispersos de funcionarios iraníes subrayan una posible división dentro del establishment gobernante de Teherán, en medio de informes de que Teherán podría elegir a su nuevo líder supremo de forma inminente. El nuevo líder supremo reemplazaría al ayatola Alí Jamenei, líder durante casi cuatro décadas, quien murió en la primera andanada de la guerra.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “posiblemente” se podrían enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán, pero agregó que tendría que haber una “muy buena razón”.

Esto es lo que debes saber el noveno día.

Petróleo iraní en la mira: Israel comenzó a atacar depósitos de petróleo en Irán como parte de la siguiente fase de la guerra. Las fuerzas armadas israelíes dijeron haber atacado depósitos de combustible en la capital, Teherán, el sábado por la noche, que distribuyen combustible a diversos consumidores, incluyendo entidades militares en Irán. Un equipo de CNN en Teherán observó una lluvia de color negro sobre la ciudad este domingo por la mañana.

el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una declaración grabada que Israel y Estados Unidos han logrado “un control casi completo” sobre los cielos iraníes, y que hay “muchos más objetivos y sorpresas preparadas”. Continúan los ataques en el Golfo: Países del Golfo Pérsico reportaron ataques aéreos e intercepciones hasta la madrugada de este domingo. Los diversos ataques con drones y misiles se producen a pesar de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpó con las naciones del Golfo por los ataques de la semana pasada contra bases estadounidenses en la región, afirmando que Irán dejaría de atacar a sus vecinos a menos que fuera atacado.

“Atolladero”: El principal funcionario de seguridad de Irán dijo que la guerra de Trump contra Irán es resultado de su “error de cálculo internacional”, pues Trump creyó poder replicar el modelo venezolano en Irán. En una entrevista transmitida por la televisión estatal iraní, Ali Larijani dijo que Estados Unidos está ahora “atrapado en el atolladero de sus propios errores de cálculo” y que Trump no ha logrado sus objetivos mediante ataques contra Irán.

Las declaraciones contradictorias de funcionarios iraníes subrayan posibles divisiones dentro del liderazgo tras la muerte de Jamenei. Si bien Pezeshkian se disculpó por los ataques en países vecinos, en una explicación posterior, su oficina prometió continuar atacando objetivos estadounidenses en la región. Ataque mortal: las autoridades libanesas dijeron que decenas de personas murieron cuando comandos israelíes atacaron una región fronteriza en busca de los restos de un aviador desaparecido hace mucho tiempo.

las autoridades libanesas dijeron que decenas de personas murieron cuando comandos israelíes atacaron una región fronteriza en busca de los restos de un aviador desaparecido hace mucho tiempo. El centro de Beirut ha sido alcanzado: Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un ataque israelí contra un hotel en el centro de Beirut, según informó Reuters la madrugada de este domingo, citando al Ministerio de Salud libanés. El ataque impactó principalmente en el corazón de Beirut, en lugar de los suburbios del sur, controlados por Hezbollah, donde se han producido la gran mayoría de los recientes ataques aéreos israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron haber llevado a cabo un ataque preciso contra comandantes clave de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Continúan los ataques: Países del Golfo Pérsico reportaron ataques aéreos e intercepciones. El Ejército de Kuwait dijo que una oleada de drones hostiles atacó el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qatar también reportaron nuevos ataques aéreos.

Los edificios en los alrededores del puerto deportivo de Dubai fueron evacuados el sábado después de que los escombros de las interceptaciones de proyectiles dañaran la fachada de un rascacielos en la ciudad emiratí. Entre los evacuados se encontraba personal de CNN. Drones derribados sobre Iraq: Dos drones cargados de explosivos fueron derribados sobre la ciudad kurda iraquí de Erbil el sábado, según informó una fuente de seguridad a CNN. Según la fuente, los drones fueron derribados alrededor de las 11:00 p.m. hora local, a la misma hora en que un equipo de CNN en tierra escuchó fuertes explosiones y disparos de las defensas aéreas hacia el cielo.

Posible escalada: Trump dijo que “posiblemente” se podrían enviar tropas estadounidenses al terreno en Irán, mientras continúa la guerra, pero tendría que haber una “muy buena razón”.

Trump dijo que “posiblemente” se podrían enviar tropas estadounidenses al terreno en Irán, mientras continúa la guerra, pero tendría que haber una “muy buena razón”. Participación kurda: Trump dijo que Estados Unidos no quiere que grupos kurdos iraníes participen en la guerra con Irán, contradiciendo los esfuerzos previos de la CIA, según informó CNN, de armarlos con la esperanza de provocar un levantamiento. “No esperamos que los kurdos entren. Mantenemos una relación muy estrecha con ellos, como saben, pero no queremos complicar la guerra aún más”, declaró Trump.

