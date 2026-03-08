La sombra de Trump se cierne sobre los grandes planes de la FIFA para el Mundial de 2026

Análisis por Don Riddell, CNN

Antes de que las 48 bolillas fueran sorteadas en los grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue invitado al escenario para recibir un trofeo.

“Este es su premio de la paz”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “También hay una hermosa medalla para usted que puede usar dondequiera que vaya”.

Cuando Trump tomó la cinta y asomó la cabeza por el lazo, las palabras de elogio de la FIFA aún resonaban en sus oídos.

“Honramos a un líder dinámico que ha participado en esfuerzos diplomáticos que crearon oportunidades para el diálogo, la distensión y la estabilidad”, dijo el narrador de un video de cuatro minutos que celebraba al primer distinguido con el nuevo galardón de la FIFA.

Menos de tres meses después, Trump habló con Jake Tapper de CNN para presumir de su última iniciativa de política exterior en Oriente Medio: una guerra con Irán.

“Les estamos dando una paliza”, dijo Trump sobre los ataques aéreos que había desatado junto con el gobierno israelí. “Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos usando”.

Entre recibir el Premio Nobel de la Paz de la FIFA y desatar la Operación Furia Épica en Oriente Medio, Trump autorizó una acción militar contra las fuerzas afiliadas al ISIS en Nigeria el día de Navidad y su Gobierno llevó a cabo una incursión militar en Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro. Puso nerviosos a los aliados de la OTAN con la amenaza de tomar Groenlandia, que se resolvió en intensas reuniones en el Foro Económico Mundial, y retomó sus ataques a Canadá al llamar “gobernador” al primer ministro Mark Carney, en una réplica a sus deseos de convertir al vecino del norte de Estados Unidos en el estado número 51.

Pero la acción contra Irán lo ha superado todo y ha puesto el honor de la FIFA bajo la lupa. El organismo rector del fútbol mundial se enorgullece de afirmar que su deporte puede unir al mundo y lograr la paz, pero si la situación en Oriente Medio se descontrola aún más, el Mundial corre el riesgo de verse eclipsado por una guerra iniciada por el hombre al que la FIFA acaba de otorgarle el Premio de la Paz.

La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

Cuando comiencen las festividades en Estados Unidos, Canadá y México este verano, es probable que se compliquen por las hostilidades locales y lejanas.

Apenas unos días antes de que Estados Unidos se uniera al ejército israelí para atacar objetivos en más de una docena de ciudades iraníes, desde Tabriz hasta Chabahar, asesinando en el proceso al líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei, el Gobierno mexicano lanzó un audaz ataque contra el infame Cártel Jalisco Nueva Generación.

El capo de la droga Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”, murió a tan solo un par de horas de Guadalajara, una de las 16 ciudades sede del Mundial. Trump llevaba tiempo presionando a su homóloga mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum, para que tomara medidas drásticas contra los cárteles, pero el impacto de la muerte de “El Mencho” podría desestabilizar a uno de los países anfitriones del Mundial justo cuando miles de aficionados al fútbol planean visitarlo.

Infantino declaró rápidamente su “plena confianza” en la capacidad de las autoridades mexicanas para organizar con éxito sus partidos del Mundial, pero no pudo negar la masacre espontánea que dejó al menos 70 muertos.

“México es un gran país, como en cualquier otro país del mundo, las cosas pasan; no vivimos en la luna ni en otro planeta”, dijo. “Por eso tenemos gobiernos, policías y autoridades que garantizarán el orden y la seguridad. Estamos convencidos de que todo saldrá de la mejor manera posible”.

La Ciudad de México albergará el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica el 11 de junio, pero las otras ciudades anfitrionas del país, Guadalajara y Monterrey, también albergarán las eliminatorias intercontinentales a finales de este mes. A pesar de las garantías de Infantino, surgió la especulación de que quizás esos partidos, que se celebrarían tan pronto después del estallido de violencia indiscriminada, podrían jugarse en un lugar más seguro. Lusail en Qatar, sede de la última final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, se consideró una opción.

Sin embargo, Qatar se vio involucrado casi de inmediato en el conflicto en Oriente Medio, cuando Irán envió una andanada de misiles balísticos y drones a través del Estrecho de Ormuz. En los primeros momentos de la guerra, el ejército catarí afirmó haber derribado dos aviones de ataque supersónicos SU-24 iraníes.

Qatar, Arabia Saudita y posiblemente Iraq disputarán el Mundial este verano, tres países contra los que Irán ha lanzado misiles en los últimos días. La selección iraní de fútbol fue la primera en clasificarse de la región asiática y tiene previsto viajar a Tucson, Arizona, utilizando el Complejo Deportivo Kino como base. El “Equipo Melli”, como se les conoce, ahora debe afrontar la incómoda perspectiva de ser recibidos por un país con el que su Gobierno está en guerra.

Es decir, si es que juegan. Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, ​​afirma que su participación está ahora en duda.

“Lo que es seguro es que, tras este atentado, no podemos esperar que miremos el Mundial con esperanza”, declaró al portal deportivo Varzesh3.

Desde la edición de 1950 en Brasil ningún equipo se ha retirado de la competición tras la clasificación.

Independientemente de la decisión de Irán este verano, su participación en el torneo ya se vio afectada por las tensiones con Estados Unidos.

Como resultado de las recientes restricciones de viaje impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se informó a los aficionados iraníes que se les negarían las visas para ingresar al país. En diciembre pasado, la delegación iraní casi boicoteó el sorteo en Washington, D. C., porque solo se les concedieron cuatro visas de las nueve que solicitaron; al presidente de la Federación, Mehdi Taj, se le negó el permiso de viaje.

A los aficionados de Haití, Costa de Marfil y Senegal, los dos últimos campeones africanos, también se les negarán las visas de entrada. En 2017, un año antes de que la FIFA otorgara a Estados Unidos la organización conjunta del torneo, Infantino declaró a la prensa: “Es obvio que, en lo que respecta a las competiciones de la FIFA, cualquier equipo, incluidos sus aficionados y oficiales, que se clasifique para un Mundial debe tener acceso al país; de lo contrario, no hay Mundial”.

Infantino parece tener otras preocupaciones ahora, dado que está a punto de supervisar el torneo más lucrativo en los 122 años de historia de su organización. Según un análisis de Sports Value, este Mundial generará ingresos no tributables de 10.900 millones de dólares para la FIFA, lo que supone un aumento del 56 % con respecto al último torneo en Qatar.

Mientras tanto, Infantino se ha convertido en mucho más que un simple administrador deportivo de alto nivel gracias a su estrecha relación con Trump, apareciendo regularmente cuando el presidente estadounidense organiza eventos en la Casa Blanca o asiste a eventos deportivos de alto perfil.

Ahora se presenta como un estadista global. Infantino ha sido fotografiado en Mar-a-Lago y la Oficina Oval en numerosas ocasiones, asistió a la toma de posesión del segundo mandato de Trump y acompañó al presidente a la “Cumbre por la Paz” en Egipto, donde se debatió el futuro de Gaza y la guerra de Israel con Hamas. Una foto de Infantino mostrada durante ese video a cámara lenta en el sorteo del Mundial, haciendo un entusiasta gesto de aprobación con el pulgar, fue descrita por The Guardian como “un orgulloso padre futbolero”.

El propio código de ética de la FIFA establece que la organización debe ser políticamente neutral, pero Infantino parece sentirse bastante cómodo en presencia de uno de los líderes más divisivos del mundo. En febrero, asistió a la reunión de la Junta de Paz de Trump, luciendo una gorra roja estilo MAGA con los números de las presidencias de Trump, 45 y 47, bordados en un lateral. Normalmente, el presidente de la FIFA sería el hombre más poderoso al margen de un Mundial, pero este será un torneo sin igual, ya que Trump, sin duda, estará presente en las festividades. El presidente estadounidense ha disfrutado exhibiendo el icónico trofeo de la Copa Mundial en su despacho de la Casa Blanca —”¡Qué hermosa pieza de oro!”, comentó en una ocasión— y ha demostrado su disposición a utilizar a los atletas y equipos deportivos para impulsar su agenda política.

El verano pasado, durante la inauguración de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, Trump recibió a la Juventus y, con las cámaras grabando, preguntó retóricamente a los jugadores si creían que una mujer podría ser lo suficientemente buena para jugar en su equipo. La participación de las mujeres transgénero en el deporte fue un tema importante de conversación en las elecciones de 2024 y un tema central para Trump en 2025 cuando la Juve visitó la Casa Blanca, aunque se ha discutido menos en los últimos meses.

En la final de Nueva Jersey, entregó el trofeo al equipo del Chelsea, cuyos desconcertados jugadores tuvieron que celebrar la victoria junto a él porque decidió no retirarse del escenario. En la Ryder Cup de septiembre, realizó un gran espectáculo al volar a baja altura sobre el campo de golf Bethpage Black en el Air Force One.

Pase lo que pase en el campo, está garantizado que esta será una Copa Mundial altamente politizada. El torneo ha sido designado como el centro de las celebraciones del 250.º aniversario de Estados Unidos, con planes que incluyen “camiones de la libertad” en los Fan Fests para promover “lo mejor de Estados Unidos al mundo”, según The Athletic. Si bien los Fan Fests son organizados por los comités anfitriones de cada ciudad, son sin duda una muestra de lo que el país anfitrión espera obtener al recibir a los aficionados al fútbol del mundo en sus costas.

Todo esto se une para obligar al organismo rector del torneo a afrontar una pregunta difícil: ¿no está dispuesto o simplemente no puede evitar que su torneo sea secuestrado por el líder más destacado del mundo y eclipsado por los acontecimientos mundiales que él ha provocado?

