Comienzan los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026: calendario con todos los cruces, días y horarios

La competición más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a nivel clubes está lista para comenzar a disputar los octavos de final. A diferencia de otros torneos continentales como la Champions League en Europa o la Copa Libertadores en Sudamérica, la Concacaf Champions Cup no tuvo una fase de grupos, repitiendo el modelo de los últimos años de enfrentamientos directos a partidos de ida y vuelta hasta la final.

Veintisiete equipos se clasificaron al torneo, pero ahora solo quedan 16. Cinco de ellos ya estaban preclasificados a los octavos de final: el Inter Miami, por ser campeón de la MLS 2025; el Seattle Sounders, por ser campeón de la Leagues Cup 2025; el Toluca, por ser campeón del Clausura y mejor ubicado en la general de la Liga MX de 2025; el Alajuelense de Costa Rica, por ser el campeón vigente de la Copa Centroamericana; y el Mount Pleasant de Jamaica, por el ser el actual monarca de la Copa Caribeña.

Los otros once conjuntos llegan tras superar la instancia de primera ronda, jugada a partidos de ida y vuelta durante febrero. Los ganadores fueron: San Diego FC, Los Angeles Galaxy, Cruz Azul, Monterrey, Los Angeles FC, Nashville SC, Club América, Philadelphia Union, U.A.N.L. Tigres, FC Cincinnati y Vancouver Whitecaps.

La competencia tendrá desde los octavos de final una marcada presencia de la MLS y la Liga MX, los dos torneos más competitivos de la región: habrá ocho equipos de Estados Unidos, cinco de México y uno de Costa Rica, Jamaica y Canadá (el Vancouver Whitecaps, que también compite en la MLS).

El sistema es sencillo. El equipo que se imponga en global tras los 180 minutos avanza de ronda. En caso de empate, se clasificará el que haya marcado más goles de visitante, y, si persiste la igualdad, habrá tiempo extra. Los tiros desde el punto penal serán la última opción para determinar un ganador.

Philadelphia Union vs. Club América

7 p.m. de Miami.

6 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Buenos Aires.

12 a.m. de Madrid.

Monterrey vs. Cruz Azul

9 p.m. de Miami.

8 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

Los Angeles FC vs. LD Alajuelense

11 p.m. de Miami.

10 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Ciudad de México.

12 a.m. de Buenos Aires.

4 a.m. de Madrid.

Nashville SC vs. Inter Miami

7:30 p.m. de Miami.

6:30 p.m. de Bogotá.

5:30 p.m. de Ciudad de México.

8:30 p.m. de Buenos Aires.

12:30 a.m. de Madrid.

Los Angeles Galaxy vs. Mount Pleasant

9:30 p.m. de Miami.

8:30 p.m. de Bogotá.

7:30 p.m. de Ciudad de México.

10:30 p.m. de Buenos Aires.

2:30 a.m. de Madrid.

San Diego vs. Toluca

11:30 p.m. de Miami.

10:30 p.m. de Bogotá.

9:30 p.m. de Ciudad de México.

12:30 p.m. de Buenos Aires.

4:30 a.m. de Madrid.

FC Cincinnati vs. U.A.N.L. Tigres

8 p.m. de Miami.

7 p.m. de Bogotá.

6 p.m. de Ciudad de México.

9 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. de Madrid.

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders

10 p.m. de Miami.

9 p.m. de Bogotá.

8 p.m. de Ciudad de México.

11 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. de Madrid.

LD Alajuelense vs. Los Angeles FC

9 p.m. de Miami.

8 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

Cruz Azul vs. Monterrey

11 p.m. de Miami.

10 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Ciudad de México.

12 a.m. de Buenos Aires.

4 a.m. de Madrid.

Inter Miami vs. Nashville SC

7 p.m. de Miami.

6 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Buenos Aires.

12 a.m. de Madrid.

Club América vs. Philadelphia Union

9 p.m. de Miami.

8 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

Toluca vs. San Diego FC

11 p.m. de Miami.

10 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Ciudad de México.

12 a.m. de Buenos Aires.

4 a.m. de Madrid.

Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps

11 p.m. de Miami.

10 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Ciudad de México.

12 a.m. de Buenos Aires.

4 a.m. de Madrid.

Mount Pleasant vs. Los Angeles Galaxy

7 p.m. de Miami.

6 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Buenos Aires.

12 a.m. de Madrid.

U.A.N.L. Tigres vs. FC Cincinnati

9 p.m. de Miami.

8 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

A diferencia de la Leagues Cup, donde en los últimos años han sido los clubes estadounidenses los reyes absolutos, en la Concacaf Champions Cup los que mandan son los clubes mexicanos. De la Liga MX salieron 40 campeones, casi el doble que todos los demás países combinados, 22.

Es más, los equipos mexicanos han ganado 21 de las últimas 25 ediciones, existiendo como excepción dos títulos para Estados Unidos y otros dos para Costa Rica. El último campeón no mexicano fue el Seattle Sounders, en 2022. Y para encontrar al penúltimo hay que ir hasta 2005, cuando el Alajuelense levantó el trofeo.

Máximos ganadores de la Concacaf Champions Cup:

Cruz Azul (7)

América (7)

Pachuca (6)

Monterrey (5)

Pumas UNAM (3)

