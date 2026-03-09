La guerra de Trump con Irán arrastra al mundo a su política destructora

Análisis por Stephen Collinson, Kylie Atwood y Tal Shalev, CNN

La actitud de Estados Unidos hacia sus aliados antes de la guerra con Irán fue el equivalente geopolítico de un eslogan en una chaqueta que lució notoriamente la primera dama Melania Trump: “Realmente no me importa. ¿A ti sí?”.

La administración Trump no solo rechazó las coaliciones y no buscó la legitimidad diplomática que marcó la guerra del Golfo de 1990-91 o incluso la invasión de Iraq en 2003; lanzó su ataque, junto con Israel, sin siquiera contárselo a muchos de sus amigos.

Tomemos, por ejemplo, la intimidación durante un viaje a Dubai de un alto cargo del Gobierno italiano, cuya ideología se acerca más a la de Trump que la de la mayoría en Europa. “Piensen en la falta fundamental de coordinación que esto representa: el ministro de Defensa de uno de los aliados más cercanos de EE.UU. estaba presente cuando empezó todo y no tenía ni idea”, dijo un funcionario estadounidense.

Nueve días después, la guerra ha arrastrado al mundo más profundamente que nunca al vórtice desorientador que ya ha definido la vida estadounidense en la era de la política destructora de Donald Trump.

Los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel —que mataron al líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei— desataron un caos regional. Los gobiernos europeos y de Medio Oriente se enfrentaron a una guerra repentina que no les correspondía y que la mayoría no deseaba. Las autoridades se apresuraron a rescatar a los ciudadanos atrapados en una zona de combate cada vez más amplia. El alza de los precios de la energía azotó las frágiles economías y la agitación política interna se apoderó de la política. En el Golfo, los aliados de Estados Unidos se enfrentaron a un bombardeo de drones y misiles que destrozó la opulenta calma de las relucientes ciudades de cristal que surgían del desierto y paralizó una encrucijada de la aviación mundial.

Ahora, algunos aliados se sienten cada vez más frustrados ante el aumento de los costos económicos, el temor a una crisis migratoria si Irán implosiona y la vulnerabilidad de sus ciudadanos. Y les preocupa lo que pueda suceder después.

Pero a pesar del triunfalismo de la administración y la determinación de sus críticos de comparar la nueva guerra de Estados Unidos con el atolladero de Iraq, es demasiado pronto para juzgar con justicia cómo podría terminar la guerra.

Los incesantes ataques aéreos estadounidenses e israelíes —en una estrategia militar que parece mucho más planificada que política— tienen una gran posibilidad de neutralizar el poder de Teherán para amenazar a sus vecinos. Esto beneficiaría a todo el Medio Oriente, presentaría a Trump como un hombre fuerte en la región, liberaría a Israel de una amenaza existencial y mejoraría la seguridad nacional de Estados Unidos tras una disputa de casi 50 años con la República Islámica.

Pero sin un cambio de régimen completo, los iraníes aún podrían pagar un alto precio si se opta por la represión en lugar de la contrarrevolución. Y si la guerra de Trump destroza el Estado iraní y desencadena una guerra civil, una crisis de refugiados o graves consecuencias económicas podrían desestabilizar el mundo.

La guerra ha acuñado nuevas verdades geopolíticas para las naciones occidentales y de Medio Oriente que no pueden vivir con Trump, pero tampoco pueden vivir sin él.

Es difícil entender por qué los aliados europeos y del Golfo no lo vieron venir. Esta guerra es el epítome de una nueva doctrina de “Estados Unidos primero”, que consiste en desatar el poderío estadounidense para imponer una visión novedosa de sus intereses. Al igual que el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, refleja la declaración del teniente de Trump, Stephen Miller, en CNN el año pasado, de que las “leyes de hierro del mundo” significan que las naciones fuertes pueden gobernar por la fuerza. Es la personificación del temperamento volcánico de Trump, su aceptación de grandes riesgos, su alergia a la estrategia y su fervor por el poder sin límites. El presidente más impredecible de la era moderna ha convertido a la principal superpotencia mundial en su influencia más inquietante.

Un diplomático europeo dijo a CNN que el principal impulso para contribuir militarmente al conflicto es “proteger los intereses nacionales”.

Otros argumentaron que gestionar a Trump también es un interés nacional clave. “Por ahora, intentamos mantener la calma y no humillarlos”, dijo un diplomático europeo, explicando que la hostilidad podría ser contraproducente.

Julien Barnes-Dacey, director del programa para Medio Oriente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que los europeos “han sido tomados por sorpresa”.

“Ahora, a nivel mundial, responden a los caprichos cotidianos de un presidente estadounidense que está causando una enorme disrupción”, dijo Barnes-Dacey. Añadió: “Están entre la espada y la pared… Por un lado, quieren aferrarse a algún sentido del derecho internacional, o al orden basado en normas, y por otro, intentan desesperadamente ganarse el favor de Trump”.

Por muy sorprendidos que estén los europeos por el desprecio de Trump hacia las instituciones internacionales, su propia fragilidad militar significa que deben actuar con cuidado con un presidente que es crucial para su defensa.

Es demasiado simplista afirmar que los europeos son defensores inequívocos del derecho internacional. La mayoría de los europeos afirman: “Condenaremos sus métodos, pero aprobaremos sus motivos”, declaró Nicholas Dungan, CEO de CogitoPraxis, una consultora estratégica con sede en La Haya.

“Mientras Israel y Estados Unidos prosiguen la guerra que iniciaron, los europeos intentan involucrarse sin involucrarse y comprometerse sin comprometerse”, dijo Dungan.

Pero Trump, envalentonado por su temible poder militar estadounidense, parece ajeno a los esfuerzos europeos por alcanzar el nivel. “Me da igual”, declaró a CBS el sábado cuando le preguntaron si quería más ayuda. “Que hagan lo que quieran”.

Las ondas de choque de la guerra con Irán golpearon una alianza transatlántica que ya se estaba recuperando de las renovadas demandas de Trump en enero de que Groenlandia se uniera a Estados Unidos.

La “relación especial” está en crisis tras la indignación de Trump ante la negativa inicial de Reino Unido a permitir que pilotos estadounidenses realizaran misiones de combate desde sus bases. El asediado primer ministro Keir Starmer condenó el “cambio de régimen desde el cielo” y habló en nombre de una nación traumatizada por la guerra de Iraq y profundamente ofendida por el reciente menosprecio de Trump hacia las bajas aliadas en las guerras posteriores al 11-S.

Otros Estados europeos lograron un equilibrio más efectivo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no podía “aprobar” ataques “al margen del derecho internacional”. Sin embargo, captó la atención de Trump al enviar el portaaviones francés para proteger los intereses franceses.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, sorteó una complicada visita al Despacho Oval expresando preocupaciones compartidas sobre los programas nucleares y de misiles de Irán y condenando sus amenazas contra Israel. Sin embargo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, puso en riesgo relaciones comerciales vitales al prohibir el uso de instalaciones militares estadounidenses para ataques contra Irán y acusar a Estados Unidos de jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas.

Mientras Europa se apresuraba a abordar las consecuencias diplomáticas y económicas, la situación en el Golfo era más cinética.

Los bombardeos de misiles y drones iraníes crearon un espectáculo impactante en Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein, algunos de los cuales se han convertido en ricos paraísos fiscales para expatriados europeos y estadounidenses. El corte de la producción nacional de gas licuado en Qatar y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz —un punto vital de tránsito petrolero— están agravando el caos económico.

Sin embargo, increíblemente, la administración Trump pareció sorprendida por las represalias de Irán, un testimonio de la superficialidad de la planificación de la Casa Blanca para la guerra, y tal vez un mal presagio de lo que se avecina.

Un oficial militar israelí dijo que, antes de la guerra, se suponía que existía una alta probabilidad de que las bases estadounidenses en la región fueran atacadas una vez que estallara el conflicto. Sin embargo, reconoció que Israel y Estados Unidos no anticiparon plenamente el alcance de los ataques iraníes contra objetivos civiles en los países del Golfo. “Desafortunadamente, eso se ha convertido en parte de su estrategia”, declaró el oficial a la prensa.

Paul Musgrave, profesor de Gobierno en la Universidad de Georgetown, radicado en Qatar, coincidió en que el equipo de Trump subestimó la respuesta iraní. La “sorpresa” de la administración de que esta operación no fuera tan rápida como el derrocamiento de Maduro en Venezuela “parecía indicarme que realmente creían que los iraníes estaban fanfarroneando”, dijo.

“Los iraníes han trastornado la vida aquí. No han arrasado Doha ni Dubai, pero han cumplido con creces las promesas que hicieron en voz alta y clara repetidamente antes de que estallaran las hostilidades”, añadió.

Si bien la intensidad de los ataques con drones y misiles iraníes contra los países del Golfo ha disminuido, el arsenal de la República Islámica sigue siendo políticamente potente, aunque no militarmente decisivo. El domingo, se atacaron el almacén de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait, horas después de que el edificio de la Institución Pública de Seguridad Social del país fuera incendiado en un ataque con drones. En Arabia Saudita, dos personas murieron y otras 12 resultaron heridas cuando un proyectil militar impactó en una residencia.

Esto ayuda a explicar la creciente preocupación regional. En una llamada con Trump el sábado, el emir qatarí, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, enfatizó la importancia de contener la crisis e intensificar la diplomacia para ponerle fin. Y Omán, que mediaba en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que Trump frustró, también está preocupado. El ministro de Asuntos Exteriores, Badr Albusaidi, advirtió el domingo de que la región se encontraba en un “punto de inflexión peligroso”.

Algunos funcionarios gubernamentales y militares de los países del Golfo están empezando a irritarse por el tono grandilocuente de la administración, según tres fuentes familiarizadas con el asunto. “El mensaje que sale de Washington es casi pornográfico. Es como si los líderes estuvieran disfrutando del derramamiento de sangre, sin un final claro. Mientras tanto, las economías del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) se están viendo afectadas”, declaró un ex alto funcionario estadounidense que se encuentra actualmente en la región.

El final de la guerra también será un campo minado para los aliados de Estados Unidos.

Un régimen clerical remodelado en Irán —bajo el recién nombrado líder supremo Mojtaba Jamenei, si sobrevive— podría representar una amenaza externa menor, pero requeriría ataques militares periódicos para mantenerlo a raya. Cualquier futuro Gobierno liderado por remanentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría priorizar la represión interna, pero también amenazar a la región. Nadie desea el caos de un colapso social en Irán. Y todos saben que Trump podría simplemente replicar su estrategia interna al declarar la victoria, retirarse y dejar que los demás asuman las consecuencias.

La administración Trump parece obsesionada con la debilidad europea. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, por ejemplo, reprendió a los aliados que se “agarran las perlas” mientras “titubean sobre el uso de la fuerza”.

Una manera en que Europa podría reparar la brecha sin comprometer sus principios sería ayudarse a sí misma.

Sophia Gaston, investigadora principal del Centro de Arte de Estado y Seguridad Nacional del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres, dijo que Estados Unidos espera tres cosas de su alianza con el Reino Unido: alineamiento estratégico, alineamiento cultural y capacidades excepcionales. Demostrar una capacidad de defensa eficaz podría hacer que las diferencias estratégicas y culturales sean excusables en Washington.

“Cuanto más invierte un país como Gran Bretaña en su fuerza soberana, su prosperidad y su capacidad, más atractivo se vuelve también para Estados Unidos como socio, pero también más puede defender sus propios intereses frente a las turbulencias de dicha alianza”, dijo Gaston.

En el Golfo, las actitudes hacia Estados Unidos se reflejarán en las consecuencias de la guerra, pero también en el comportamiento de Irán.

“Creo que es justo decir que, si eres el residente promedio del Golfo, estás enojado o molesto, como mínimo, con Estados Unidos, y más aún con Israel”, dijo Musgrave. “Pero quienes nos disparan no son Estados Unidos ni Israel, e Irán podría tener una estrategia calibrada para aumentar la presión sobre los países del Golfo, para intentar abrir una brecha entre ellos y Estados Unidos. Pero, en última instancia, es Irán quien nos dispara”.

Algunos observadores predicen que la ira contra Irán podría hacer que algunos países del Golfo vean con mejores ojos la normalización de las relaciones con Israel, una prioridad de Trump. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró a Fox News la semana pasada que cree que la guerra será una “puerta de entrada a la paz” en Arabia Saudita.

Sin embargo, dos ex altos funcionarios israelíes que mantienen una estrecha relación con los países del Golfo dijeron percibir una creciente preocupación por las últimas iniciativas militares de Israel. “En los últimos dos años y medio, Israel entró en guerra y se apoderó de partes de Siria, Líbano y Gaza, además de atacar a Qatar. Y hay ministros de extrema derecha en el Gobierno israelí que declaran querer controlar territorios hasta el Éufrates y el Tigris”, declaró un funcionario, refiriéndose a los ríos iraquíes. “Así que hay países que se preguntan si están derrocando a Irán solo para que Israel se alce como la nueva hegemonía regional”.

Las consecuencias de la guerra con Irán son graves y cada vez más graves. Cambiarán el mundo.

La estrategia distintiva de Trump es derribar las estructuras establecidas antes de ver dónde caen las piezas y encontrar la manera de declarar una victoria. Aplicada a Medio Oriente, esta estrategia es extraordinariamente arriesgada e imposible de predecir para los aliados.

El presidente Trump declaró a The Atlantic en abril pasado que en su primer mandato tenía que hacer “dos cosas: gobernar el país y sobrevivir”. Añadió: “Y la segunda vez, gobernaré el país y el mundo”.

Esta guerra muestra al resto del mundo cuán tumultuosa será esa postura.

