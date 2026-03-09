¿Quién es Juan Daniel Oviedo, la sorpresa de las consultas en Colombia?

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

Juan Daniel Oviedo fue la gran sorpresa de las consultas presidenciales de 2026 al superar el 1,2 millones de votos y quedar segundo en la Gran Consulta por Colombia. Así, la oposición a Gustavo Petro tiene una nueva cara emergente del centro que podría darle a la candidata de derecha Paloma Valencia el impulso que necesita para enfrentar a Iván Cepeda, el candidato oficialista, en la elección presidencial.

El resultado de Oviedo, que superó el obtenido por Francia Márquez (hoy vicepresidenta) en las consultas de 2022, lo deja como una figura con capacidad de negociación dentro de la coalición y como un referente del centro político dentro de un bloque mayoritariamente de centroderecha. Además, queda en posición privilegiada para lanzar una próxima candidatura la Alcaldía de Bogotá.

La trayectoria de Oviedo combina una historia personal marcada por la adversidad y una carrera técnica en el sector público. Nacido en Bogotá en 1977, sufrió un accidente en la infancia le dejó una cicatriz en el rostro, dificultades para hablar y escuchar y lo expuso al bullying en el colegio debido a su dicción, experiencia que lo llevó a refugiarse en el estudio, dice en su biografía y ha contado en varias entrevistas y videos de campaña. Estudió Economía en la Universidad del Rosario, obtuvo una beca por su rendimiento académico y luego cursó estudios de posgrado en España y Francia, donde completó un doctorado.

Tras regresar a Colombia desarrolló una carrera como profesor y asesor en distintas entidades públicas, hasta ser nombrado director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018, durante el Gobierno de Iván Duque. Durante la pandemia se volvió una figura conocida por su estilo pedagógico para explicar las cifras y por impulsar mediciones sobre poblaciones vulnerables. Su experiencia en el sector público lo llevó posteriormente a competir por la Alcaldía de Bogotá en 2023, en la quedó segundo, un resultado que le garantizó una curul en el Concejo.

Oviedo renunció al Concejo en 2025 para lanzar su candidatura presidencial con el movimiento “Con toda por Colombia”. Su campaña combinó recorridos en la calle, recolección de firmas y una estrategia fuerte en redes sociales, además de promover listas propias al Congreso. Ese éxito se explica por su imagen de renovación política, su tono moderado —crítico del Gobierno de Gustavo Petro pero no abiertamente antipetrista, reconociendo los logros del mandatario— y su capacidad para conectar con votantes urbanos, especialmente en Bogotá.

Su visibilidad también creció tras un del candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, quien se burló de su forma de hablar en un comentario interpretado como homofóbico, lo que generó solidaridad en redes sociales y entre otros aspirantes presidenciales. Ese impulso, sumado a su narrativa personal y a su presencia digital, ayudó a consolidar el fenómeno de Oviedo.

Con esta votación, Oviedo pasó de ser un tecnócrata conocido por su paso por el DANE a un actor nacional con Bogotá como fortín político. Además, puede ser clave para la candidatura de Paloma Valencia —ganadora de la consulta— a la hora de recoger votos de centro y moderar el discurso de derecha.

Como pasó con Francia Márquez cuando fue segunda en la consulta que le dio la candidatura a Gustavo Petro en 2022, el futuro de Oviedo podría pasar por ser el compañero de fórmula de Paloma Valencia como vicepresidente.

Pero en las entrevistas el domingo tras la votación ganadora de la consulta, Oviedo fue enfático de hablar de Bogotá: parece concentrado en una candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2027.

