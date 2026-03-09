Video parece confirmar que un misil Tomahawk de EE.UU. alcanzó una base iraní junto a escuela destruida en un ataque mortal

Por Gianluca Mezzofiore, Thomas Bordeaux, Christian Edwards, Isobel Yeung, Quinta Thomson y Issy Ronald, CNN

Han surgido imágenes que parecen mostrar un misil estadounidense impactando la base naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) adyacente a la escuela donde, según medios estatales iraníes, murieron decenas de niñas.

Un nuevo video publicado en Mehr News, una agencia de noticias semioficial iraní, es el primero en mostrar misiles impactando la zona de Minab, en el sur de Irán, el 28 de febrero.

Las imágenes, filmadas desde una obra cercana, muestran una munición —que según los expertos coincide con un misil de ataque terrestre estadounidense BGM o UGM-109 Tomahawk— impactando en un punto dentro de la base del CGRI.

Al girar la cámara hacia la derecha, se puede ver una enorme columna de humo proveniente de la escuela Shajareh Tayyiba, donde murieron al menos 168 niñas y 14 profesores, según medios estatales iraníes.

Esto se suma a un conjunto de pruebas que aparentemente contradicen las afirmaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que Irán fue responsable del ataque y concuerda con informes de CNN, análisis de expertos y otros medios que concluyeron que las fuerzas estadounidenses probablemente fueron responsables del ataque a la escuela.

“Basándome en lo que he visto, eso fue obra de Irán”, declaró Trump a la prensa el sábado, calificando las municiones iraníes de “muy imprecisas”.

Su administración ha sido más cautelosa a la hora de atribuir directamente la culpa del ataque. Cuando un periodista le preguntó si las afirmaciones de Trump eran ciertas, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió: “Ciertamente estamos investigando, pero el único bando que ataca a civiles es Irán”. Antes de la declaración de Trump, la Casa Blanca no había descartado que las fuerzas estadounidenses hubieran llevado a cabo el ataque.

El domingo, el Departamento de Defensa de EE.UU. no respondió de inmediato a preguntas sobre el uso de un misil Tomahawk. Previamente, al ser consultado sobre los ataques, el Comando Central de EE.UU. declaró a CNN que “sería inapropiado hacer comentarios, dado que el incidente está bajo investigación”. Sam Lair, investigador asociado del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, declaró a CNN que la munición del video coincide con un Tomahawk estadounidense.

“Primero se ajusta a las características visuales de un TLAM”, explicó. “La forma cruciforme con alas montadas en el centro y un kit de cola en la parte trasera. Segundo, el video se grabó a unos 250 metros del probable punto de impacto. Esto significa que la munición debe ser de gran tamaño. Esto descarta otras municiones en el arsenal estadounidense con características visuales similares, como la GBU-69B”.

Otros expertos en armas consultados por CNN coincidieron con esta evaluación y añadieron que los TLAM se utilizan a menudo en salvas de apertura antes de alcanzar la supremacía aérea. No quedó claro de inmediato qué edificio exacto fue alcanzado, pero un análisis de CNN sugirió que impactó en un edificio dentro o inmediatamente al lado de una clínica médica operada por el CGRI en la base.

Solo la Marina de EE.UU., no Israel, opera misiles Tomahawk, lanzándolos desde sus buques de superficie y submarinos, según los expertos.

Un análisis previo realizado por CNN de imágenes satelitales, videos geolocalizados, declaraciones públicas de funcionarios estadounidenses y la evaluación de expertos en municiones concluyó el viernes que Estados Unidos probablemente fue responsable del ataque.

En ese momento, CNN no había podido examinar ninguna imagen de los restos de las armas utilizadas en el ataque, que normalmente proporcionaría a los expertos en municiones para evaluar su procedencia.

CNN continúa sus esfuerzos para obtener imágenes de los restos de la munición que impactó la escuela. Dicha evidencia es clave para determinar la responsabilidad de un ataque, y sin ella las evaluaciones no pueden ser concluyentes.

Aun así, otras evidencias sugieren la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque, que ocurrió el sábado por la mañana, el primer día de la semana laboral y escolar en Irán.

Videos geolocalizados por CNN muestran que la escuela fue atacada aproximadamente al mismo tiempo que la base, y un video muestra columnas de humo saliendo tanto de las instalaciones del CGRI como del edificio de la escuela.

Imágenes satelitales de 2013 mostraron que la escuela y la base del CGRI formaban parte del mismo complejo. Sin embargo, imágenes de 2016 revelaron que se había erigido una valla para separar la escuela del resto de la base y que se había construido una entrada independiente. En diciembre de 2025, imágenes mostraron a decenas de personas en el patio de la escuela, aparentemente jugando en lo que parece ser una cancha de deportes de pelota.

N.R. Jenzen-Jones, experto en municiones y director de los Servicios de Investigación de Armamento (ARES), declaró a CNN que las imágenes satelitales y los videos “muestran un panorama de múltiples ataques simultáneos o casi simultáneos” que impactaron tanto el complejo del CGRI como la escuela.

Inicialmente se especuló en línea que la explosión en la escuela podría haber sido causada por un fallo en el disparo de las defensas aéreas iraníes, mientras el CGRI intentaba repeler los ataques aéreos.

Pero Jenzen-Jones afirmó que esa explicación era improbable, ya que imágenes recientes de la base naval mostraban que los edificios habían sufrido daños significativos, lo que sugiere que habían sido alcanzados con municiones guiadas de precisión lanzadas desde el aire, en lugar de misiles de defensa aérea que fallaron.

“Estamos viendo ataques dirigidos que parecen tener como objetivo inutilizar esos edificios. Ese es el resultado más probable”, añadió.

Jones también afirmó que bases militares como la de Minab suelen estar entre los “objetivos preplanificados” para ser atacados en los primeros intercambios de un conflicto.

Funcionarios estadounidenses han confirmado que Estados Unidos ha atacado objetivos militares en el sur de Irán. En una sesión informativa el miércoles, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, presentó un mapa que detallaba los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán durante las primeras 100 horas de la guerra. Caine indicó que Israel había atacado principalmente el norte de Irán, mientras que Estados Unidos había atacado el sur.

