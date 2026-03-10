¿Cómo es El Arepazo, el icónico restaurante venezolano que visitó Trump en Florida?

Por Sol Amaya y Ana María Mejía, CNN en Español

Un icónico restaurante de Florida recibió este lunes una visita sorpresa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de El Arepazo, punto neurálgico de la comunidad inmigrante en la ciudad de Doral.

El restaurante de comida venezolana abrió en 2004 y, desde entonces, ha sido lugar de encuentro de comunidades latinas. Allí se conmemoran hitos importantes, sobre todo entre venezolanos, aunque eso se vio modificado al comienzo del segundo mandato de Trump, por temor a las redadas de ICE.

Aunque la ofensiva migratoria se acrecentó todavía más desde entonces y cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos siguen en el limbo, la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero en Caracas y la reciente restauración de las relaciones diplomáticas con Venezuela parece estar cambiando un poco la percepción.

“En El Arepazo, celebramos la rica herencia culinaria de Venezuela con cada plato, trayendo los vibrantes sabores de Caracas a Doral para una experiencia gastronómica inolvidable”, se lee en la página web del restaurante. Pero lo que se vive allí no es solo el disfrute de la comida, sino también una experiencia cultural. Además, un encuentro nostálgico para los venezolanos que extrañan sus raíces.

El amarillo, azul y rojo de la bandera venezolana pinta las letras del nombre en la entrada y en las paredes del lugar. Mesas y sillas de estilo bodegón se reparten alrededor del pequeño local, entre paredes cubiertas de caricaturas, recortes de diarios, publicidades y grafitties.

El Arepazo está ubicado apenas a unos minutos de distancia del campo de golf que Trump tiene en Doral. La ciudad es conocida como “Doralzuela”, justamente por la amplia presencia de inmigrantes venezolanos. Según estimaciones oficiales, su población no supera los 80.000 habitantes y de ellos la gran mayoría (prácticamente 7 de cada 10) es de origen latino. Mientras que alrededor de 27.000 inmigrantes en la pequeña ciudad son venezolanos.

La ciudad de Doral ha sufrido una gran caída de sus negocios por la agresiva política migratoria de la administración de Trump y El Arepazo no fue una excepción. En una entrevista con CNN en octubre, Alexis Mogollón, dueño del restaurante, contaba cómo vivía los peores números históricos. “Cada día se va más gente”, decía mientras detallaba que muchos de sus conocidos temían perder lo que habían construido en Estados Unidos o pasar un mal momento con las autoridades migratorias.

Sobre las políticas migratorias del Gobierno de Trump, en aquel momento Mogollón le dijo a CNN: “Había que limpiar la casa, sí, pero también había cosas que respetar y mirar con lupa”.

El lunes, Trump compartió brevemente con los dueños del Arepazo tras una conferencia en Doral, donde justificó el accionar militar de Estados Unidos en Irán, antes de subirse al Air Force One para regresar a Washington. “¿Quién es de Venezuela? Venimos a conseguir comida para el AF1”, dijo el mandatario al ingresar al restaurante, según la prensa local.

En la conferencia, al ser preguntado sobre su posición sobre el liderazgo en Irán, Trump puso de ejemplo el Gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Venezuela, haciendo alusión a que le gustaría replicar esta fórmula.

Con información de la agencia EFE