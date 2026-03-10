Cómo la guerra de EE.UU. e Israel en el Medio Oriente podría causar una recesión

Por Matt Egan, CNN

La economía de EE.UU. ha demostrado una notable resiliencia durante años, resistiendo la inflación histórica de los tiempos de pandemia, la gasolina a US$ 5 por galón, una drástica desaceleración en la contratación y la lucha de la Reserva Federal de EE.UU. contra la inflación.

Ahora, la economía enfrenta una nueva prueba: una guerra real.

La guerra contra Irán ha generado una interrupción enorme en el suministro de petróleo —la más grande de la historia— y un aumento de precios, elevando el costo de todo, desde la gasolina y el diésel hasta el combustible de aviación.

Los economistas advierten que la guerra ha aumentado el riesgo de una recesión. Y cuanto más dure la crisis, mayor será el peligro para una economía que ya parecía vulnerable antes del caos en el Medio Oriente.

“EE.UU. está y ha estado al borde de una recesión desde hace bastante tiempo. Solo se necesita una cosa para derribarnos. ¿Podría el petróleo hacerlo? Absolutamente”, dijo Justin Wolfers, profesor de economía en la Universidad de Michigan.

Aunque la guerra podría causar un daño real a la economía de EE.UU., la mayoría de los economistas no esperan una recesión.

El mercado de valores ha retrocedido, pero no lo suficiente como para implicar que Wall Street esté anticipando una desaceleración inminente.

Y si hay un rápido fin al cierre del estrecho de Ormuz, los precios del petróleo probablemente volverían a los niveles previos a la guerra.

Aun así, las probabilidades de una recesión este año se dispararon hasta un 35 % a primera hora del lunes, cuando los precios del petróleo de EE.UU. alcanzaron brevemente los US$ 119 el barril, según el mercado de predicciones Kalshi. Esto representa un incremento desde aproximadamente el 20 % a principios de febrero, antes del despliegue militar de EE.UU. en el Medio Oriente.

“El riesgo de una recesión aumentó materialmente, pero aún no hemos llegado a ese punto.

EE.UU. es una bestia dinámica y resiliente de US$ 30 billones. Tiene mucho margen para absorber un impacto basado en el petróleo”, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de EE.UU. en RSM.

Los umbrales clave para una recesión, según Brusuelas, son si los precios del petróleo suben a US$ 125 el barril, los precios de la gasolina aumentan a US$ 4,25 por galón y la inflación se acelera a un 4 % anual.

Los precios de la gasolina ya han subido 50 centavos, pasando de US$ 2,98 por galón antes de que comenzara la guerra a US$ 3,48 por galón el lunes.

“La velocidad con la que está afectando a las gasolineras ha dejado atónitos a los consumidores”, declaró Diane Swonk, economista jefe de KPMG, a Zain Asher de CNN el lunes. “Pero tendría que empeorar mucho más” para llegar a una recesión.

Cada aumento sostenido de US$ 10 por barril en los precios del petróleo podría costarle al hogar promedio de EE.UU. cerca de US$ 450 adicionales anualmente, según el economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi.

El impacto en los presupuestos familiares es clave porque EE.UU. sigue siendo una economía impulsada por el consumidor.

Si los estadounidenses reducen las compras, los viajes y las salidas a comer, las empresas se verían obligadas a despedir trabajadores, lo que causaría que los consumidores redujeran aún más sus gastos. Eso puede convertirse en un círculo vicioso que termina en recesión.

Y el mercado laboral parece más vulnerable que en 2022, cuando hubo un shock en el precio del petróleo debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En aquel entonces, la economía añadía cientos de miles de empleos por mes.

Avance rápido hasta hoy: la economía de EE.UU. añadió solo 116.000 empleos en todo 2025, la cifra más baja fuera de una recesión desde 2002. De hecho, la economía ha perdido empleos en cinco de los últimos nueve meses, después de pasar años sin un mes de pérdidas de empleo.

La pérdida de empleos y el aumento de los precios del combustible son “un golpe doble muy desagradable para la economía”, dijo David Kelly, estratega global jefe de JPMorgan Asset Management. “Pero sigo apostando a que la economía se las arreglará para salir adelante”.

Kelly señaló las expectativas de mayores reembolsos de impuestos para las familias estadounidenses, posibles gracias a la Ley “One Big Beautiful Bill”, la ley fiscal y de gastos insignia del presidente Donald Trump.

“Es una lástima que la gente tenga que gastar gran parte de sus reembolsos de impuestos solo para llenar sus SUV”, dijo Kelly.

Un segundo riesgo relacionado es que la guerra y el aumento de los precios de la energía provoquen un mercado bajista, con las acciones de EE.UU. registrando un descenso del 20 % desde máximos anteriores.

Una caída del mercado probablemente deprimiría el gasto, incluso por parte de las familias adineradas que soportan el peso de la economía actual en forma de K.

“Ni siquiera creo que el petróleo tenga que llegar a US$ 120 o US$ 150 el barril.

Si solo se mantiene en US$ 100 y empuja el mercado de valores a la baja, podría tener un impacto adverso en los consumidores de mayores ingresos y mayor riqueza”, dijo Ed Yardeni, presidente de la asesoría de inversiones Yardeni Research, a CNN en una entrevista telefónica el lunes.

Yardeni todavía cree que EE.UU. evitará un declive económico. Pero el riesgo de un efecto riqueza negativo es una de las razones por las que el lunes aumentó sus probabilidades de un “colapso” del mercado que incluya una recesión del 5 % al 20 %.

Una tercera vía hacia una recesión sería a través de un golpe importante a la confianza empresarial.

Es fácil ver cómo los empleadores, que ya estaban indecisos sobre contratar o expandirse, se disuadirían por un aumento sostenido del precio del petróleo.

“El informe de empleo del viernes pasado no fue bueno, y existe el peligro de que la contratación se contraiga aún más”, dijo Kelly de JPMorgan. “Hoy somos más vulnerables. Solo se necesitaría un shock más para ponernos en apuros”.

Pero hay diferencias clave entre los shocks petroleros actuales y los pasados.

A diferencia de 2022, cuando los precios de la gasolina se dispararon a US$ 5 por galón, EE.UU. —no Rusia— tiene mucho que decir sobre cuándo terminará esta guerra.

Quizás el hecho de que EE.UU. controle su propio destino militar en el golfo fue un factor para que Trump dijera a CBS News que la guerra está “casi completa”. Por supuesto, poner fin a la guerra no sería suficiente para terminar con la interrupción en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los comentarios de Trump ayudaron a aliviar el pánico de los inversores. Después de subir hasta US$ 119 el barril entre el domingo por la noche y el lunes, los precios del petróleo de EE.UU. cayeron a US$ 92 el barril.

Y EE.UU. es ahora un exportador neto de energía.

Eso significa que, si bien muchos consumidores se ven perjudicados por los altos precios de la energía, algunas partes de la economía de EE.UU. se benefician, incluidas las de la industria del petróleo y el gas natural y quienes poseen acciones en empresas de combustibles fósiles.

Y aunque sigue siendo un mercado global, EE.UU. no depende tanto del petróleo extranjero como en el pasado.

“Este episodio obviamente aumenta el riesgo, pero no veo que conduzca a una recesión”, dijo Glenn Hubbard, un ex principal economista del presidente George W. Bush, quien ahora es profesor en la Columbia Business School.

