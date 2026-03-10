Cómo los recortes de Trump y Musk impactan la defensa ante el conflicto con Irán

Por Jeremy Herb, Annie Grayer, Jennifer Hansler, Sean Lyngaas y Gabe Cohen

El presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato con la promesa de recortar “miles y miles de millones de dólares” en el gasto gubernamental, dando poder al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk para eliminar programas y despedir trabajadores que consideraba innecesarios.

Un año después, los recortes a programas y personal en agencias federales que habían sido declarados innecesarios apenas meses antes han obstaculizado las capacidades del Gobierno estadounidense para prepararse ante emergencias domésticas; monitorear amenazas terroristas; protegerse contra ciberataques; emitir información estadounidense en Irán; y ayudar rápidamente a ciudadanos del país varados en el extranjero, dijeron a CNN funcionarios actuales y anteriores.

Demócratas y un puñado de republicanos llevan mucho tiempo criticando la manera en que DOGE y la administración Trump recortaron programas gubernamentales, advirtiendo que esto perjudicó a EE.UU. a nivel interno y exterior.

Ahora los recortes, que continuaron incluso después de que Musk dejara el Gobierno la pasada primavera, vuelven a estar bajo escrutinio ya que los ataques estadounidenses a Irán han desatado una guerra que se ha extendido por todo Medio Oriente.

“Creo que se excedieron. Pensé que fue demasiado agresivo, demasiado rápido, demasiado pronto”, declaró el representante republicano Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, sobre las medidas de DOGE.

Exagente especial del FBI y exfiscal federal, Fitzpatrick comentó a CNN que estaba en contra de la manera en que DOGE tomó un “mazo” contra las agencias, y que los legisladores deberían analizar si hay “alguna consecuencia negativa de lo que se hizo a través de ese proceso (y) si está teniendo algún impacto negativo en algún aspecto de nuestro Gobierno, incluyendo la seguridad nacional y la defensa nacional”.

Los recortes presupuestarios no parecían haber afectado la financiación militar para la guerra, aunque DOGE propuso eliminar algunos programas en el Pentágono.

Aun así, los legisladores ya hablan de la necesidad de aprobar fondos suplementarios para que el Departamento de Defensa reciba decenas de miles de millones adicionales para la guerra.

La administración Trump y los republicanos argumentan que son los demócratas quienes han perjudicado la preparación gubernamental ante amenazas al no financiar el Departamento de Seguridad Nacional, el cual está cerrado mientras ambos partidos se culpan mutuamente.

“A pesar de la decisión de los demócratas de cerrar el Departamento de Seguridad Nacional, la administración Trump trabaja arduamente para asegurar que los mecanismos de seguridad del Gobierno sigan operando al más alto nivel – y así lo hacen”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson en un comunicado.

Algunos republicanos también dicen que el impacto de los recortes de DOGE sobre la respuesta gubernamental ante la guerra está sobrevalorado.

El representante republicano Mario Diaz-Balart, quien preside la subcomisión de la Cámara que supervisa el Departamento de Estado y los presupuestos relacionados con la seguridad nacional, sostuvo que los recortes de DOGE solo eliminaron desperdicio y no afectaron la capacidad del país para ir a la guerra con Irán.

La legislación sobre gasto que ayudó a aprobar en el Congreso proporcionó más dinero a los aliados estadounidenses para confrontar a China e Irán, argumentó.

“Pusimos más dinero, dinero real y tangible, para ayudar a nuestros aliados a confrontar a nuestros adversarios”, declaró Diaz-Balart a CNN. “Lo que hicimos fue deshacernos de toda esa basura que estaba ahí”.

La confusión y frustración de los estadounidenses que quedaron varados en Medio Oriente a medida que iniciaba la guerra dejó en evidencia lo que antiguos funcionarios del Departamento de Estado señalaron como la capacidad disminuida de la agencia para responder rápida y claramente a la crisis tras los recortes y la pérdida de personal del año pasado.

El Departamento de Estado lanzó un grupo de trabajo 24/7 para asistir a los estadounidenses en Medio Oriente el día que comenzaron los ataques.

Sin embargo, hasta el martes pasado, el mensaje en una línea de emergencia del Departamento de Estado les decía a quienes llamaban: “Por favor, no confíe en el Gobierno de EE.UU. para una salida asistida o evacuación en este momento”. Desde entonces, la grabación ha sido actualizada.

Y el lunes pasado, una publicación en X de la principal funcionaria de asuntos consulares generó preguntas y temor entre los ciudadanos varados, ya que urgió a “salir ahora” de 14 países del Medio Oriente —antes de que comenzaran los vuelos de evacuación del Gobierno de EE.UU. y mientras la mayoría de los vuelos comerciales estaban suspendidos.

El primer vuelo de evacuación fletado que transportaba a cientos de ciudadanos llegó a EE.UU. el jueves pasado por la tarde —cinco días después de que comenzaran los ataques.

Desde entonces, el Departamento ha organizado más de dos docenas de vuelos desde Medio Oriente para miles de estadounidenses, según un alto funcionario.

El mensaje inicial fue pésimo, evaluó un exfuncionario, cuestionando cuántas personas fueron despedidas que podrían haber ayudado al grupo de trabajo para los estadounidenses varados.

“La administración despidió imprudentemente a personas con experiencia en crisis, y ahora se han quedado sin profundidad en su equipo en medio de una crisis de gran escala y en expansión”, declaró otro exfuncionario con más de una década de experiencia en operaciones de evacuación.

Los despidos el pasado julio afectaron a 1.107 empleados civiles y 246 funcionarios del servicio exterior en Washington y un cuarto del servicio exterior “renunció, se jubiló, vio sus agencias desmanteladas o fue apartado de sus puestos” desde enero pasado, según un informe de diciembre de la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior (AFSA), el sindicato que representa a estos funcionarios.

El Departamento de Estado rechazó la afirmación de que las reducciones de personal del año pasado (RIFs, por sus siglas en inglés) impactaron su asistencia a ciudadanos estadounidenses varados en Medio Oriente o las operaciones consulares del Departamento.

“No hubo reducciones de personal que afectaran nuestras operaciones en el extranjero que están trabajando en el campo para asistir a los estadounidenses”, indicó un alto funcionario del Departamento de Estado.

La AFSA argumentó la semana pasada que el Departamento ha sido debilitado por la pérdida de personal experimentado con “expertise regional crítica, manejo de crisis, asuntos consulares y dominio de idiomas, incluidos especialistas en farsi y árabe —habilidades indispensables en momentos como este”, argumentó la asociación la semana pasada.

El representante Gregory Meeks, el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo a CNN: “Siempre iba a haber un costo por la simplista reducción del Departamento de Estado, y ahora estamos viendo claramente las consecuencias”.

Varios exfuncionarios del Departamento de Estado se ofrecieron para ayudar en asuntos consulares después de que comenzó la guerra, pero no recibieron respuesta o les dijeron que no había “oportunidades” para quienes fueron despedidos el año pasado, según correos electrónicos compartidos con CNN.

El portavoz principal adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo el lunes que “cientos de personas experimentadas están colaborando en el grupo de trabajo” y que “actualmente no hay tiempo de espera para los estadounidenses que solicitan asistencia”.

El grupo de trabajo del Departamento de Estado ha asistido directamente a “más de 23.000 estadounidenses y organizado dos docenas de vuelos fletados”, dijo Pigott. El Secretario Asistente de Estado Dylan Johnson dijo el lunes que “en este momento, los asientos disponibles en las opciones fletadas por el Departamento son significativamente mayores que la demanda de estadounidenses en la región”.

Por separado, una oficina del Departamento de Estado dentro de su división antiterrorista, que supervisaba iniciativas como el combate al terrorismo vinculado a Irán, fue eliminada durante la reorganización de la agencia el año pasado y sus empleados civiles fueron despedidos.

El trabajo que realizaba la oficina fue transferido a una nueva, ahora ocupada por contratistas y empleados con experiencia limitada trabajando directamente en iniciativas contra Irán, según un exfuncionario del Departamento de Estado.

Pero más allá de la simple pérdida de personal, los recortes liderados por DOGE en el Departamento de Estado crearon una cultura en la que el personal de carrera tiene miedo de enfrentarse al liderazgo político por temor a represalias, dijeron exfuncionarios a CNN.

“Cuando tienes personas que solo están orientadas políticamente y quieren aparentar que siguen la administración Trump, es menos probable que alcen la voz cuando hay falta de preparación”, dijo otro exfuncionario del Departamento de Estado.

Los recortes de DOGE también han puesto el foco en la preparación interna para posibles ataques de represalia de Irán o sus representantes en territorio estadounidense.

Los recortes de personal y recursos cibernéticos en el Departamento de Seguridad Nacional han significado menos intercambio de información con empresas de infraestructura crítica sobre amenazas potenciales de ciberataques iraníes que en situaciones similares en años anteriores, según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores y ejecutivos de la industria.

Los funcionarios que aún permanecen en el puesto están tratando de suplir la falta —y han compartido información sobre técnicas de hackeo iraní con empresas privadas en los últimos días.

Sin embargo, ejecutivos de grupos industriales han notado una fuerte disminución en el nivel de compromiso por parte de los funcionarios gubernamentales de ciberseguridad en comparación con antes de los recortes impulsados por DOGE el año pasado en la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del DHS y otras disrupciones en el departamento.

“[N]o hay comparación. Quiero decir, nuestra nación está en guerra, todo el Medio Oriente está expuesto al riesgo, incluyendo estadounidenses y los intereses comerciales estadounidenses y dependencias críticas, y no tenemos un secretario del DHS ni un director de CISA”, dijo Andy Jabbour, CEO de la firma de ciberseguridad Gate 15, quien participa en varios grupos industriales que intercambian información sobre ciberamenazas con el Gobierno.

El ritmo del intercambio de inteligencia con el sector privado se ha “ralentizado peligrosamente”, dijo Errol Weiss, jefe de seguridad de Health Information Sharing and Analysis Center (Health-ISAC), otro grupo industrial de intercambio de amenazas.

“Para asegurar verdaderamente el país, el Gobierno debe compartir su inteligencia única y accionable”, dijo Weiss a CNN. “De lo contrario, las infraestructuras críticas de EE.UU. están peligrosamente expuestas”.

Funcionarios de ciberseguridad de la administración Trump realizaron una breve llamada la semana pasada con varios grupos industriales. Los funcionarios transmitieron que, por el momento, no había grandes amenazas cibernéticas de Irán, pero una fuente de la industria en la llamada la describió como “una pérdida de tiempo”.

En la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias —otra agencia supervisada por el DHS, encargada de la respuesta federal ante desastres y de mantener operativo al Gobierno durante emergencias—, funcionarios actuales y anteriores dicen que una reestructuración durante el último año ha debilitado significativamente la capacidad de FEMA de responder a posibles ataques en suelo estadounidense.

FEMA ha perdido a muchos de sus líderes más experimentados, llevándose con ellos décadas de experiencia que no pueden subcontratarse ni reemplazarse rápidamente.

Al mismo tiempo, los recortes a contratos clave, capacitaciones, equipos, mantenimiento y viajes están reduciendo la preparación nacional y hundiendo la moral en la agencia, advirtieron los funcionarios actuales y anteriores.

Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, la administración Biden formó un grupo de trabajo liderado por CISA y FEMA para monitorear inteligencia e indicadores de amenazas y prepararse para un posible ataque interno, dijeron varias fuentes. “Se podría argumentar que deberíamos estar haciendo lo mismo ahora”, dijo un alto funcionario de FEMA a CNN.

Pero los problemas de financiamiento y la reducción de operaciones están ejerciendo presión sobre la agencia en general.

“Estamos dedicando una enorme cantidad de tiempo a cubrir vacíos de personal, redactar memorandos de contrato y lidiar con el hecho de que estamos en un periodo de suspensión,” dijo el alto funcionario. “Debido a que todo es más complicado, en lugar de poder dedicar el 100 % de nuestro esfuerzo a la preparación y preparación ante un posible incidente, tal vez sólo podamos dedicar el 50 % de nuestra atención a eso”.

En un comunicado, el DHS reconoció que la seguridad nacional y la preparación están bajo presión, pero afirmó que “no tiene nada que ver con DOGE y todo que ver con que los demócratas se niegan a financiar al DHS”.

“FEMA tiene el liderazgo adecuado para seguir enfocado en nuestra misión,” dijo el comunicado, añadiendo que “CISA volvió a centrarse en su misión hasta que dos tercios de la fuerza laboral fueron suspendidos en un momento en que las amenazas cibernéticas nunca se detienen”.

No sólo están bajo escrutinio los recortes de DOGE. Días antes de que EE.UU. comenzara operaciones militares, el Director del FBI Kash Patel despidió a una docena de agentes y miembros del personal de una unidad de contrainteligencia encargada de monitorear amenazas de Irán, reportó previamente CNN.

Los funcionarios fueron removidos porque estaban involucrados en la investigación de la presunta retención de documentos clasificados por parte de Trump en Mar-a-Lago.

Los despidos paralizaron a la unidad de contrainteligencia del FBI con sede en Washington, conocida como CI-12, que rastrea a espías extranjeros que operan en suelo estadounidense.

En el primer mandato de Trump, CI-12 rastreó amenazas potenciales de Irán tras el ataque con drones de 2020 que mató al Gen. Qasem Soleimani, entonces líder de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Los últimos despidos sólo aumentaron las preocupaciones dentro del Departamento de Justicia y el FBI de que las investigaciones de contraterrorismo e inteligencia pudieran verse obstaculizadas por la pérdida de expertos en seguridad nacional, dijeron varias fuentes familiarizadas con el tema.

Un portavoz del FBI dijo que la agencia “mantiene una operación sólida de contrainteligencia, con personal en todo el país.”

Más allá de la capacidad cinética de las fuerzas armadas de librar una guerra, otras herramientas en el arsenal del Gobierno que ayudan a determinar el éxito han disminuido, dicen funcionarios actuales y anteriores.

La Voz de América, la emisora estadounidense financiada por el Gobierno, se ha convertido, según un empleado veterano de VOA, en “una sombra de lo que fuimos”.

El medio ha sido visto durante mucho tiempo como una herramienta importante del poder blando estadounidense y para llevar el libre flujo de información a sociedades cerradas.

Kari Lake, quien fue nombrada directora ejecutiva interina de la agencia que supervisa la VOA el año pasado, intentó despedir a la mayoría del personal de la emisora gestionada por el Gobierno.

La semana pasada, un juez falló que Lake dirigió de forma ilegal la agencia durante varios meses el año pasado y anuló los despidos masivos que realizó en la VOA, pero Lake dice que la agencia apelará.

Aunque la VOA reincorporó a algunos empleados suspendidos antes de que comenzara la guerra, empleados dijeron a CNN que los esfuerzos del último año para desmantelar la Voz de América dañaron significativamente la capacidad de la agencia para transmitir rápida y exitosamente en Irán—y conectar con los iraníes cuando Trump los llamaba a “tomar el control de su Gobierno.”

Además de la pérdida de personal, la VOA recortó su infraestructura de transmisión, cancelando contratos con proveedores satelitales el año pasado para transmitir a países del Medio Oriente, según empleados de la VOA.

Eso contribuyó a una interrupción en las transmisiones en Irán el día antes de que comenzaran las operaciones militares estadounidenses cuando el proveedor de satélite de la agencia enfrentó interrupciones.

“Teníamos una muy buena herramienta en la guerra de la información, y ahora se ha perdido,” dijo el empleado de la VOA. “No se puede encender de la noche a la mañana. … Y luego creo que aún más difícil es la confianza de la audiencia, porque desaparecimos casi un año”.

La capacidad estadounidense de comprender lo que sucede sobre el terreno en Irán también ha caído, argumenta Michael Duffin, exfuncionario del Departamento de Estado que fue despedido y ahora se postula para el Congreso como demócrata.

Una oficina dentro del Departamento de Estado que supervisaba los derechos humanos, la democracia y el trabajo vio su mandato desviado de esos temas, lo que “ha limitado nuestra perspectiva sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente e Irán”, dijo.

“Cuando hablas con un activista de derechos humanos, un líder de la sociedad civil de ascendencia iraní, que vive en los Emiratos Árabes Unidos o en Omán o en otro lugar, esa información se envía en un cable”, dijo. “Esa información es revisada, vista por analistas en la comunidad de inteligencia, analistas en el Departamento de Estado y en otros lugares, y da forma a nuestra política exterior.”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Lauren Kent, Hannah Rabinowitz y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron a este informe.