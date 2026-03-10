Fotos parecen mostrar fragmentos de misiles Tomahawk de EE.UU. en el lugar del ataque mortal a una escuela de niñas en Irán

Por Allegra Goodwin, Gianluca Mezzofiore y Thomas Bordeaux, CNN

Los restos de misiles que funcionarios iraníes afirman haber recuperado tras los mortales ataques que impactaron una escuela primaria en el sur de Irán el 28 de febrero parecen ser de un misil de crucero Tomahawk estadounidense, según un análisis de CNN.

Cuatro fotografías de los fragmentos fueron compartidas en Telegram por la emisora estatal de Irán, IRIB, con una leyenda que afirmaba que eran restos del ataque a la escuela Shajareh Tayyiba en Minab, donde los medios estatales dicen que al menos 168 niñas y 14 maestros murieron.

No fue posible confirmar si los fragmentos, que se muestran en una mesa frente al edificio escolar destruido, provenían del ataque a la escuela, de un ataque a una base naval vecina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) o de otro lugar. Sin embargo, parecen coincidir con un misil de crucero Tomahawk fabricado en Estados Unidos, según una revisión de CNN y el análisis de expertos. Se utilizó un misil Tomahawk en al menos un ataque a la base del IRGC junto a la escuela, de acuerdo con un análisis de CNN de un video que lo captó impactando un edificio. El Pentágono clasifica los misiles como municiones guiadas de precisión. Varias edificaciones de la base parecen haber sido alcanzadas por misiles de precisión.

Las fotografías son la última prueba de un creciente conjunto de evidencias que apunta a la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque y parece contradecir las afirmaciones del presidente Donald Trump al respecto. La semana pasada, el presidente culpó a Irán, y reiteró el lunes al afirmar que el país tenía misiles Tomahawk en su arsenal, cosa que no es cierta, según expertos.

Este martes, la Casa Blanca dijo que el Pentágono publicaría su investigación sobre el ataque a la escuela.

En una de las imágenes, se observa un remanente marcado con “Made in USA” y el nombre del fabricante de municiones Globe Motors, con sede en Ohio, una empresa que ha recibido millones de dólares en contratos del Departamento de Defensa para fabricar componentes de misiles, el más reciente en 2025, según datos públicos disponibles.

Otro fragmento en las fotos está marcado como “SDL ANTENNA”, que significa “antena de enlace de datos por satélite”, un componente de la unidad de comunicaciones utilizada en las variantes más nuevas de Tomahawk. El nombre de otra empresa, Ball Aerospace & Technologies Corp., con sede en Colorado y adquirida por la firma británica BAE Systems en 2024, está grabado en la pieza del misil.

Las imágenes coinciden con fotos de partes de misiles Tomahawk recuperadas de conflictos pasados y archivadas en la base de datos de fragmentos de armas del Open Source Munitions Portal. Esto incluye el componente de Globe Motors, un ejemplo del cual fue recuperado de un ataque en Yemen el año pasado, según una entrada en la base de datos.

Markus Schiller, experto en cohetes e investigador sénior asociado en el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, identificó una de las piezas en las imágenes como un motor accionador de Globe Motors y confirmó el análisis de CNN de que el fragmento era coincidente con un Tomahawk. Los actuadores son responsables de mover las aletas de un misil, permitiéndole volar y girar mientras atraviesa el cielo. Por separado, identificó otro remanente que parecía ser parte del motor a reacción del misil.

Trevor Ball, exmiembro sénior del equipo estadounidense de eliminación de explosivos y ahora parte del grupo de investigación de fuente abierta Bellingcat, también evaluó que los fragmentos eran parte de un misil Tomahawk, aunque reconoció que no era posible determinar su procedencia solo a partir de estas imágenes.

El domingo, surgieron imágenes que aparentemente muestran un misil de ataque terrestre estadounidense BGM o UGM-109 Tomahawk (TLAM) atacando la base naval del IRGC adyacente a la escuela. Ese video, publicado por la agencia de noticias semioficial iraní Mehr News, fue el primero en mostrar misiles impactando la zona, con una enorme columna de humo visible proveniente de la dirección de la escuela primaria.

No estaba claro de inmediato qué edificio exacto fue alcanzado, pero un análisis de CNN sugirió que impactó un edificio dentro o justo al lado de una clínica médica operada por el IRGC en la base. El video surgió poco más de una semana después de que el Departamento de Defensa publicara videos de buques de guerra de la Marina de EE.UU. lanzando Tomahawks hacia Irán el mismo día en que la escuela fue atacada, y tras un análisis de CNN de imágenes satelitales, videos geolocalizados y declaraciones de funcionarios estadounidenses que señalaron que probablemente Estados Unidos era responsable del ataque mortal.

Trump rechazó la sugerencia de que Estados Unidos hubiera llevado a cabo el ataque en una conferencia de prensa el lunes, en la que afirmó que Irán también tenía misiles Tomahawk. Los misiles de crucero, producidos por el contratista de defensa estadounidense Raytheon, solo están en posesión de un pequeño grupo de aliados de EE.UU. autorizados para comprarlos. Incluso Israel, uno de los socios más cercanos de Washington, no los posee, y varios expertos en municiones confirmaron a CNN que Irán tampoco los tiene.

El domingo, Trump dijo a los periodistas que “según lo que he visto”, el ataque en la escuela “fue realizado por Irán”, una afirmación que el Secretario de Defensa Pete Hegseth se negó a confirmar, diciendo que Estados Unidos aún estaba investigando.

Wes Bryant, exasesor en guerra de precisión y mitigación de daños a civiles en el Centro de Protección Civil del Pentágono, describió el ataque a una escuela con un arma como un Tomahawk como “un preocupante alejamiento de la doctrina y prácticas fundamentales de selección de objetivos de EE.UU.”, en comentarios realizados a CNN.

“Este trágico acontecimiento es indicativo de una campaña planeada y ejecutada de manera imprudente en la que la atención a la precisión y las obligaciones legales y morales de proteger a los civiles claramente pasaron a segundo plano”, continuó Bryant.

