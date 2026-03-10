La historia de los Gámez-Cuéllar: quiénes son los “hermanos mariachi” detenidos y luego liberados por ICE

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Hace menos de un año, Antonio y Caleb Gámez-Cuéllar fueron reconocidos en el Capitolio de Estados Unidos por sus premiadas interpretaciones con uno de los programas escolares de mariachi más destacados del país. Meses después, ellos y su familia pasaron casi dos semanas bajo custodia migratoria en Texas antes de quedar en libertad, en un caso que atrajo la atención de su ciudad, McAllen, y de la comunidad de mariachis en el sur del estado.

Los hermanos Antonio, de 18 años, Caleb, de 14, y Joshua, de 12, crecieron en San Luis Potosí, México. En 2023 llegaron a Estados Unidos con sus padres y se establecieron en McAllen, en el sur de Texas, donde se integraron rápidamente a la escena musical escolar de la región.

Antonio y Caleb se sumaron al reconocido Mariachi Oro de McAllen High School, uno de los programas escolares más prestigiosos del país, que los llevó hasta el Capitolio de EE.UU. en un evento organizado por la congresista republicana de Texas, Monica de la Cruz.

“¿Cómo es que son lo suficientemente buenos, lo suficientemente seguros y lo suficientemente excelentes como para presentarse en el Capitolio y visitar la Casa Blanca, pero aun así ‘merecen’ estar encerrados en Dilley?”, escribió el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, que se unió a un grupo de legisladores para pedir su liberación y la de su familia.

Sus actuaciones en conciertos, concursos y eventos escolares los han convertido en rostros conocidos dentro de la comunidad musical del sur de Texas.

Joshua, el menor, forma parte del programa de mariachi de la escuela Travis. Hace unos meses, recibió felicitaciones tras haber ganado un premio por su participación en un concurso vocal de mariachi.

“Joshua ofreció una actuación maravillosa de ‘El Oreja Rajada’ en su primera competencia… ¡Estamos sumamente orgullosos de este joven y no podemos esperar para verlo seguir creciendo y lograr grandes cosas!”, dice una pubicación en redes sociales de Mariachi Oro.

La familia —los padres Luis Antonio Gámez Martínez y Emma Guadalupe Cuéllar López, junto con los dos menores— fue detenida el 25 de febrero por autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y trasladada al South Texas Family Residential Center, un centro de detención familiar en Dilley. Antonio, por ser mayor de edad, fue enviado a una instalación distinta en Raymondville.

Tras casi dos semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los cinco quedaron en libertad. El congresista Joaquín Castro anunció la liberación de la familia en redes sociales tras visitar el centro de detención y señaló que se dirigían a reunirse con Antonio, quien había sido retenido por separado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó posteriormente en un comunicado enviado a CNN que la familia fue liberada y que deberá presentarse a controles periódicos con autoridades migratorias mientras su caso continúa.

El abogado que representa a Antonio, Efrén C. Olivares, del National Immigration Law Center, dijo a Associated Press que la familia ingresó a Estados Unidos en 2023 a través de la aplicación CBP One, un mecanismo que permitía solicitar citas en puertos de entrada para pedir asilo. Según el abogado, el hijo mayor fue liberado después de que sus representantes legales presentaran una solicitud de libertad condicional ante ICE.

El caso de la familia aún está pendiente, dijo Castro. CNN se ha comunicado con los abogados de la familia para obtener más información.

La detención de los hermanos generó una rápida reacción dentro de su comunidad en el sur de Texas, donde los programas escolares de mariachi forman parte de la identidad cultural local. Músicos y educadores comenzaron a compartir en redes sociales videos de los jóvenes interpretando canciones en concursos y conciertos escolares mientras pedían su liberación.

“Viviendo aquí en Estados Unidos, estos chicos quieren continuar con la tradición que su padre dejó cuando era mariachi en México”, dijo en un video en Facebook un conocido mariachi de la región Anthony Medrano, quien compartió la historia de la familia Gámez-Cuéllar que, según dijo, tuvieron que huir de México por la violencia del narcotráfico en San Luis Potosí.

El padre de los jóvenes, Luis Antonio Gámez Martínez, aseguró que la familia siempre cumplió con las citas requeridas en su proceso migratorio. “Yo nunca estaba huyendo, siempre me presenté”, dijo a medios locales tras su liberación.

La experiencia en detención, contó, fue especialmente dolorosa cuando vio a su hijo mayor ser trasladado encadenado a otra instalación. “Ver que se lo llevan de pies y manos te mata. Es una cosa horrible que a nadie le deseo”, afirmó.

Antonio también describió la separación como uno de los momentos más difíciles. “Yo nunca me he separado de mis papás. De repente sentí como si todo el camino que tenía por delante se hubiera derrumbado”, dijo.

La familia ahora permanece en libertad mientras su caso migratorio sigue pendiente. Los padres deben portar monitores electrónicos y tienen restricciones para desplazarse más de 120 kilómetros de su hogar en el sur de Texas.

Para los hermanos, la vida intenta volver a la normalidad. Caleb dijo sentirse orgulloso de sus compañeros de mariachi que continuaron con los ensayos durante su ausencia.

“Siempre se han dedicado a la escuela”, dijo su padre. “Aquí es donde mis hijos son felices, haciendo lo que les gusta”.

