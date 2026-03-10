Quiénes son los dos acusados ​​de lanzar bombas improvisadas cerca de la casa de Mamdani en Nueva York

Por Taylor Romine y Gloria Pazmiño, CNN

Este sábado, dos hombres de Pensilvania siguieron la ruta de miles de personas al cruzar el puente George Washington hacia la ciudad de Nueva York. Pero menos de una hora después, su trayectoria dio un giro sombrío al ser arrestados por lanzar bombas caseras durante una protesta antimusulmana frente a la casa del alcalde Zohran Mamdani.

Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, fueron acusados ​​el lunes de brindar apoyo material a una organización terrorista y utilizar un arma de destrucción masiva, entre otros cargos, después de que lanzaron dos dispositivos explosivos mejorados, también conocidos como IED, durante una protesta, según una denuncia penal presentada en un tribunal federal.

Los hombres dijeron a las autoridades que se habían inspirado en ISIS, el grupo terrorista que ha resurgido en los últimos años.

“Este fue un ataque planeado motivado por una ideología extremista e inspirado por una violenta organización terrorista extranjera”, declaró la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, en una conferencia de prensa.

Los acontecimientos ocurren mientras la ciudad se acerca al final del mes sagrado islámico de Ramadán, y todo ello ocurre frente a la residencia del primer alcalde musulmán de la ciudad.

Mientras los investigadores indagan sobre los vínculos de los dos hombres con ISIS y sus motivaciones, esto es lo que sabemos sobre la situación.

El sábado, una protesta antiislámica organizada por el influencer de derecha Jake Lang atrajo a unas 20 personas, y unas 125 acudieron a una contraprotesta denominada “Expulsen a los nazis de Nueva York”, según Tisch.

La protesta tuvo lugar cerca de la Mansión Gracie, la residencia del alcalde.

Los grupos permanecieron en sus áreas designadas, pero las tensiones aumentaron cuando un manifestante asociado con el grupo de Lang roció con gas pimienta a los contramanifestantes alrededor de las 12:15 p.m., agregó.

Veinte minutos después, un contramanifestante, identificado posteriormente en los documentos judiciales como Balat, “lanzó un artefacto explosivo hacia la zona de la protesta”, que aterrizó en un cruce peatonal, según Tisch.

Un video muestra a los manifestantes y a la policía dispersándose rápidamente para evitar el artefacto.

“Los testigos informaron haber visto llamas y humo mientras viajaba por el aire antes de chocar contra una barrera y extinguirse a unos metros de los agentes de policía”, declaró el comisionado.

Balat luego recuperó un segundo dispositivo de Kayumi antes de encenderlo y echar a correr, según la denuncia. Dejó caer el segundo dispositivo en la calle, donde pareció emitir humo, pero tampoco explotó, según Tisch.

Balat y Kayumi fueron arrestados tras el lanzamiento de los artefactos, informó Tisch.

El lunes, fueron acusados ​​de brindar apoyo material a una organización terrorista, usar un arma de destrucción masiva, transportar materiales explosivos; posesión ilegal de artefactos destructivos; y transporte interestatal y recepción de explosivos, de acuerdo con la denuncia.

El manifestante antiislámico acusado de usar gas pimienta también fue arrestado, y otros tres fueron detenidos bajo sospecha de alteración del orden público y obstrucción del tráfico, agregó Tisch.

Mamdani afirmó que él y su esposa, Rama Duwaji, no estaban en casa durante la protesta.

Balat y Kayumi hicieron comentarios diciendo que sus acciones estaban relacionadas con ISIS, según las autoridades.

Mientras colocaban a Kayumi en un vehículo del Departamento de Policía de Nueva York, las imágenes de la cámara corporal de un oficial captaron a alguien preguntándole por qué había hecho eso, y él respondió “ISIS”, según la denuncia.

Después de renunciar a sus derechos Miranda, Kayumi también declaró a las autoridades que vio propaganda de ISIS en su teléfono y que sus acciones estaban en parte inspiradas por el grupo terrorista, constata la denuncia.

Cuando Balat fue introducido en una patrulla aparte, declaró sin ser interrogado, según Tisch. La cámara corporal de un agente lo grabó diciendo: “Esta no es una religión que se queda callada cuando la gente habla del bendito nombre del Profeta. Actuamos… Si no lo hice yo, vendrá otro y lo hará”, agrega la denuncia.

Al llegar a la comisaría, Balat también renunció a sus derechos Miranda y solicitó un papel donde escribió que juraba lealtad al Estado Islámico, añadiendo: “¡Mueran en su ira, kuffar!”, decía la denuncia. “Kuffar” es un término árabe que se refiere a “no creyentes” o “infieles”, explicó el agente del FBI que redactó los detalles de la denuncia.

Un agente le preguntó si sabía de los atentados de la maratón de Boston y si eso era lo que pretendía lograr, según la denuncia. Balat respondió: “No, algo aún más grave. Solo fueron tres muertos”.

Ninguno de los hombres tiene antecedentes penales, indicó Tisch el lunes.

Los dos adolescentes son de Pensilvania, dijeron las autoridades, y Balat actualmente es un estudiante de 12º grado en el Distrito Escolar Neshaminy, informó a CNN un portavoz del distrito.

Mehdi Essmidi, un abogado que representa a Balat, declaró a CNN que no está claro cómo su cliente “llegó a Nueva York para involucrarse en esto” y agregó que “todavía está tratando de averiguarlo”.

No hay indicios de que Balat tuviera una relación con Kayumi antes del incidente del sábado, y no tenían vínculos previos con la escuela, la familia ni el trabajo, afirmó Essmidi.

Balat, ciudadano estadounidense, cumplió 18 años hace dos meses y vive con sus padres en Langhorne, Pensilvania, un pequeño suburbio a una hora al norte de Filadelfia, añadió.

“Sé que la familia quedó muy sorprendida por lo que pasó”, indicó Essmidi, añadiendo que han cooperado con la policía después de que se ejecutara una orden de allanamiento en su casa.

Kayumi está representada por un defensor público federal. CNN se ha puesto en contacto con su oficina para solicitar comentarios.

El FBI registró el lunes una unidad de almacenamiento en Pensilvania relacionada con la investigación, comentó la oficina del FBI en Nueva York en una publicación en X, pero no compartió otros detalles.

El domingo se observó una gran presencia policial alrededor de la casa de uno de los adolescentes arrestados en el condado de Bucks, Pensilvania, según KYW, afiliada de CNN.

El FBI estaba llevando a cabo “actividades policiales autorizadas por el tribunal” en la zona, pero no proporcionó detalles, contó a CNN la oficina del FBI en Filadelfia.

Ambos sospechosos fueron puestos bajo custodia federal y permanecen detenidos sin derecho a fianza tras su primera comparecencia ante el tribunal el lunes. La nueva presencia ante el tribunal está prevista para el 8 de abril.

Los dos dispositivos recuperados de la protesta del sábado eran “cada uno aproximadamente del tamaño de un frasco de conservas” y cada uno tenía un fusible incorporado, según la denuncia. También tenían tuercas y tornillos fijados en el exterior, todo rodeado con cinta adhesiva.

El dispositivo lanzado contra la multitud de manifestantes dio positivo a una sustancia explosiva llamada TATP, también conocida como la “Madre de Satán”, recogen documentos judiciales. El segundo dispositivo aún se está analizando.

Los técnicos en bombas del Departamento de Policía de Nueva York y del FBI realizaron detonaciones controladas de los dos artefactos explosivos improvisados, que resultaron en una “explosión significativa”, indicó Rebecca Weiner, comisionada adjunta de inteligencia y contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, durante la conferencia de prensa.

“Es muy importante destacar que si estos artefactos explosivos improvisados ​​hubieran funcionado como los perpetradores supuestamente querían, podrían haber causado muerte y destrucción”, subrayó.

Un tercer dispositivo hallado el domingo se está investigando en relación con el incidente del sábado, según informó la policía de Nueva York. Dicho dispositivo dio negativo en la prueba de material explosivo, añadió Tisch.

Tras el arresto de Balat el sábado, las autoridades encontraron un automóvil a varias cuadras de la Mansión Gracie, registrado a nombre de un familiar de Balat, y que fue capturado en cámaras de vigilancia cruzando el puente George Washington hacia la ciudad de Nueva York a las 11:36 a.m., según la denuncia.

La policía encontró numerosos artículos en el automóvil, incluyendo “un material verde enrollado con apariencia de mecha de juguete”, una lata metálica vacía similar a la encontrada en uno de los dispositivos y una libreta con la inscripción “explosivo TATP” y una lista de ingredientes químicos, según la denuncia.

El ataque del sábado marcó la primera vez en casi una década que la ciudad se enfrenta a un ataque con artefactos explosivos improvisados ​​(IED, por sus siglas en inglés) para dañar a otros.

El último incidente ocurrió en 2017, cuando Akayed Ullah detonó un artefacto en su torso en pleno centro del transporte público de Manhattan, en un acto que solo hirió al agresor.

Mamdani denunció que la protesta antiislámica está “arraigada en la intolerancia y el racismo”, pero calificó las bombas arrojadas a la multitud de “aún más perturbadoras”.

“La violencia en una protesta nunca es aceptable. Intentar usar un artefacto explosivo y herir a otros no solo es criminal, sino reprensible y la antítesis de quienes somos”, declaró el alcalde en un comunicado.

También agradeció a los policías que “corrieron hacia el peligro sin dudarlo” para proteger la ciudad.

La secretaria de Justicia Pam Bondi anunció cargos contra los dos hombres el día X y dijo: “No permitiremos que la ideología venenosa y antiamericana de ISIS amenace a esta nación”.

El ataque se produce cuando la ciudad de Nueva York ya estaba “en un estado de alerta máximo” debido a la guerra en Irán, indicó Tisch.

“Seguiremos desplegando recursos antiterroristas adicionales en toda la ciudad de Nueva York, incluidos equipos de armas pesadas, unidades caninas, aviación y más”, afirmó.

“Mientras continúa la investigación sobre el ataque terrorista cerca de Gracie Mansion y la acción militar en Irán, el estado de Nueva York permanece en un entorno de amenaza intensificada”, declaró la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en una publicación en X.

La Policía del Estado de Nueva York aumentó su presencia en sitios sensibles en todo el estado, mientras que más de 1.000 miembros de la Guardia Nacional permanecen desplegados “protegiendo sitios de tránsito críticos en toda la ciudad de Nueva York”, informó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

John Miller, Holly Yan, Karina Tsui, Cindy Von Quednow, Sharif Paget, Katherine Koretski, Emma Tucker y Chris Boyette de CNN contribuyeron a este informe.