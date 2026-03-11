Canadá derrota a Puerto Rico y se acerca a cuartos de final, en una jornada en la que EE.UU. tropezó ante Italia

Por EFE

Canadá venció este martes por 3-2 a Puerto Rico y se acercó a los cuartos de final en el penúltimo día de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol, en una jornada en la que Italia doblegó al favorito EE.UU. en casa e Israel se despidió del torneo con victoria sobre Países Bajos.

En el desafío de este martes en San Juan, que empezó con casi una hora de retraso por lluvia ante 18.997 aficionados, Puerto Rico fue el primero en anotar en la misma entrada inicial.

Ante el abridor canadiense Jordan Balazovic, quien concedió boleto a gratis a sus primeros bateadores, Bryan Torres y Heliot Ramos, Nolan Arenado pegó su primer imparable con la selección puertorriqueña, remolcando a Torres para el 1-0.

Para este partido, el dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, eligió a José De León como su abridor.

La última vez que De León lanzó para la novena fue en el Clásico de 2023, cuando se combinó para tirar el único juego perfecto de esta competencia.

En la tercera entrada, tras sacar a sus primeros dos bateadores, concedió dos inatrapables, y le dio un pelotazo a Josh Naylor para llenar las almohadillas.

Esto llevó a que Molina relevara a De León por Rico García, quien concedió dos bases por bolas seguidas e igual número de carreras para darle la ventaja a Canadá 2-1.

En la cuarta entrada, Molina reemplazó a García por Raymond Burgos, quien fue saludado con un doble de Owen Caissie.

Luego, Abraham Toro remolcó a Caissie con un sencillo y amplió la ventaja a 3-1.

No obstante, en la baja de esa entrada y con un out, Martín Maldonado, el capitán de Puerto Rico y quien jugó su último partido en su tierra, pegó batazo en el cuadro interior, remolcando a Arenado para acortar la ventaja 3-2.

La novena de Canadá buscará este miércoles unirse a Puerto Rico en los cuartos de final si derrota a Cuba en el partido del cierre del Grupo A, pautado para empezar a las 15.00 p.m., hora Miami, en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Si Canadá vence a Cuba pasa directamente a la siguiente etapa, que arranca el viernes en Houston, Texas, donde también estará Puerto Rico.

La selección de Italia logró este martes el mayor triunfo de la historia de su béisbol, al derrotar por 8-6 en Houston al favorito Estados Unidos para tomar el liderato del grupo B del Clásico Mundial.

Los italianos combinaron bien seis imparables, la mitad de ellos cuadrangulares, para mantenerse invictos y acercarse a la fase de cuartos de final.

Con dos outs, en el segundo acto Kyle Teell pegó cuadrangular, Jac Caglianone recibió pelotazo y Sam Antonacci sacó la pelota del parque para poner la pizarra 3-0, ventaja ampliada con un jonrón de Caglione en el cuarto capítulo con un compañero en base.

Mientras el abridor de Italia, Michael Lorenzen limitó el ataque de los norteamericanos a dos hits en cuatro entradas y dos tercios, los italianos agregaron tres carreras en el sexto episodio, una que entró por error del lanzador, otra producida con elevado de sacrificio de Dante Nori y otra con ‘wild’.

Estados Unidos apostó a regresar del 0-8. En la sexta entrada descontó una carrera con cuadrangular de Gunnar Henderson y en la séptima se acercó 8-4 con un ramillete de tres, al combinar sencillo de Paul Goldschmidt con doble de Brice Turand y cuadrangular de Pete Crow-Armstrong.

Los estadounidenses agregaron una carrera en octavo al unir hits de Kyle Schwarber, Will Smith y Roman Anthony, éste para poner el marcador 8-5.

Crow-Armstrong pegó su segundo jonrón del partido en el noveno acto para poner el marcador 8-6 y alborotar a los aficionados en el Daikin Park, esperanzados en darle la vuelta al marcador.

Ante el relevista Greg Weissert, quien entró a trabajar con un out, Bobby Witt jr pegó sencillo, pero el relevista se recuperó y ponchó a Gunnar Henderson y a Aaron Judge, uno de los dos bateadores más grandes del béisbol en la actualidad.

Por Italia, Caglianone bateó de 2-2 con un cuadrangular, dos carreras impulsadas y tres anotadas; por Estados Unidos, Crow-Armstrong se fue de 4-2 con dos jonrones y cuatro empujadas.

Ganó Lorenzen y perdió el abridor norteamericano, Nolan Mclean, con salvamento de Greg Weissert.

Italia llegó a tres triunfos sin derrotas y lidera el grupo, seguido de Estados Unidos (3-1), México (2-1), Gran Bretaña (1-3) y Brasil (1-4).

Este miércoles, Italia enfrentará a México en el partido que decidirá los dos clasificados del grupo a la fase de los ocho mejores.

Israel dijo adiós este martes a su participación en la VI edición del Clásico Mundial del Béisbol con una victoria por 6-2 ante Países Bajos en el Grupo D que se disputa en Miami.

Ambas novenas se despidieron del torneo, pero aseguraron su presencia para el próximo Clásico Mundial al evitar quedar en el último lugar del Grupo D, que terminó en manos de Nicaragua.

Israel terminó con la frente en alto, con dos partidos ganados y dos derrotas, y mejoró su desempeño con respecto al Clásico Mundial de 2023.

Mientras que en Países Bajos, dirigido por Andrew Jones, se notó que existe un relevo generacional.

Terminó con marca de 1-3 y volvió a quedar eliminado en la fase de grupos, pero esta noche rindió honores al experimentado Shairon Martis, quien subió a la loma de los sustos en el segundo inning en medio de una ovación de pie de sus compañeros en el dugout del LoanDepot Park.

Ante Israel, Martis lanzó 3.1 entradas sin permitir anotaciones, recibió un hit y ponchó a dos.

Martis, de 38 años, quedó en la historia de Países Bajos al lanzar para su país en cinco de las seis ediciones del Clásico Mundial de Béisbol (2006, 2013, 2017, 2023 y 2026), además, igualó el récord de más participaciones en este torneo que ahora tiene junto al venezolano Miguel Cabrera y el cubano Alfredo Despaigne.

Este miércoles se jugará el clásico del Grupo D entre los invictos República Dominicana y Venezuela que decidirá el liderato y el rival de estas novenas en los cuartos de final.

