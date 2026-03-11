La administración Trump restaurará el programa Global Entry mientras el cierre del DHS afecta los viajes

Por Hanna Park, CNN

La administración Trump anunció el restablecimiento este miércoles del programa de viajes internacionales Global Entry, un sistema de vía rápida que se había detenido el mes pasado durante un cierre parcial en curso del Departamento de Seguridad Nacional.

“Mientras el DHS evalúa continuamente las medidas que puede tomar ante el cierre continuo del departamento impuesto por los demócratas, el DHS reactivará Global Entry el 11 de marzo a las 5:00 a. m., hora del este. Estamos trabajando arduamente para aliviar las interrupciones a los viajeros causadas por el cierre impuesto por los demócratas”, declaró un portavoz del DHS a CNN en un comunicado.

La medida fue presentada como un paso para mitigar las interrupciones en los aeropuertos mientras el estancamiento financiero ya lleva cuatro semanas.

El 22 de febrero, el departamento anunció que dejaría de procesar a los viajeros del programa Global Entry en los aeropuertos participantes después de que su financiación caducara el 14 de febrero, cuando los legisladores no lograron llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley de gastos.

En aquel momento, la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció que se reasignaría personal para centrarse en la población viajera general en nuestros aeropuertos y puertos de entrada, calificándolo de una reasignación necesaria de recursos. Una decisión similar de suspender el programa nacional TSA PreCheck fue rápidamente revocada.

La falta de financiación se debe a una disputa más amplia sobre la aplicación de las leyes de inmigración.

Los demócratas en el Congreso han propuesto nuevas restricciones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes federales de inmigración, incluyendo la exigencia de órdenes judiciales para ciertos arrestos domiciliarios, la obligatoriedad de la identificación visible y la limitación del uso mascarillas durante los operativos.

Los republicanos se han opuesto a varias de estas propuestas, argumentando que los cambios obstaculizarían la aplicación de la ley.

La suspensión de Global Entry, promovida durante mucho tiempo por el Gobierno como un beneficio de ahorro de tiempo para los viajeros internacionales frecuentes, provocó rápidas críticas de los legisladores demócratas y los grupos de la industria.

El senador Chuck Schumer, de Nueva York, acusó a la administración de usar tácticas intimidatorias al atacar las operaciones aeroportuarias durante el enfrentamiento.

El representante Bennie Thompson, de Mississippi, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, afirmó que la medida parecía diseñada para castigar al pueblo estadounidense.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos había instado previamente al departamento a revertir el rumbo, diciendo que la suspensión aumentaría las líneas de inspección estándar, sobrecargaría a los agentes fronterizos y debilitaría la seguridad al desviar la atención de los viajeros de mayor riesgo.

“Global Entry es mucho más que una conveniencia. Está en la vanguardia de la seguridad nacional. Sus más de 13 millones de miembros se someten a rigurosas verificaciones de antecedentes, entrevistas y verificaciones de antecedentes. Suspenderlo no solo ralentiza las filas, sino que aumenta los costos y elimina una capa de infraestructura de seguridad que tardó años en construirse”, declaró la asociación.

Global Entry, operado por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., permite a los ciudadanos estadounidenses preaprobados y a los residentes permanentes legales que regresan del extranjero evitar las filas estándar de control de pasaportes mediante quioscos automatizados. Los solicitantes pagan una tarifa, se someten a verificaciones de antecedentes y entrevistas, y, si son aprobados, reciben el beneficio por hasta cinco años.

Aunque gran parte del departamento sigue operando a pesar de la falta de fondos, y las autoridades han afirmado que las funciones esenciales de seguridad se mantienen intactas, el cierre ha generado tensiones visibles.

En los últimos días, en aeropuertos de todo el país, las filas de seguridad se han extendido durante horas debido a la escasez de personal que afecta las operaciones en los puntos de control, mientras que Global Entry permanece cerrado.

Aleena Fayaz de CNN contribuyó a este informe.

