La guerra elegida por Trump en Irán le da una oportunidad a Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sabe cómo encontrar oportunidades en las crisis, y la metástasis de la guerra con Irán es el último ejemplo de ello.

Putin comenzó el año proyectando confianza en su campaña para subyugar a Ucrania, a pesar del progreso gradual en el campo de batalla. Pero a principios de enero, la administración Trump asestó un duro golpe al prestigio de Rusia con la destitución del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, socio estratégico de Moscú, en una audaz incursión de comandos.

Y cuando estalló la nueva guerra en la región del Golfo, Putin inicialmente parecía un perdedor: los ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, otro antiguo aliado de Rusia, y diezmaron objetivos militares iraníes. La alianza estratégica que Moscú firmó con Irán el año pasado parecía un mero trozo de papel.

Vale la pena recordar que Jamenei fue solo el último amigo del Kremlin en caer: a principios de diciembre de 2024, poco más de un año antes del derrocamiento de Maduro, el régimen de Bashar al-Assad, un viejo cliente de Moscú, se derrumbó.

Pero a pesar de la óptica geopolítica, Putin parece tener la vista puesta en su objetivo principal: desmantelar una Ucrania independiente.

El lunes, el líder del Kremlin habló por teléfono con Trump, su primera llamada desde diciembre. Según un informe del asesor del presidente de Rusia, Yuri Ushakov, la conversación de una hora abordó el tema principal del día: la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, conversaciones que Ushakov describió como “muy sustanciales”.

Fundamentalmente, la conversación también abordó el objetivo del propio Putin. Ushakov afirmó que el presidente de EE.UU. “reiteró su interés en que el conflicto en Ucrania termine lo antes posible con un alto el fuego para lograr una solución a largo plazo”.

La opinión de Trump sobre esa parte de la conversación fue ligeramente diferente. Al preguntársele sobre la llamada, Trump dijo que el líder del Kremlin “quiere ser útil” en Medio Oriente, pero añadió: “Le dije: ‘Podrías ser más útil si terminaras de una vez con la guerra entre Ucrania y Rusia’. Eso sería más útil”.

Oficialmente, Rusia ha condenado la campaña militar estadounidense-israelí. Putin expresó sus condolencias por lo que describió en un mensaje oficial como el “asesinato” del exlíder supremo de Irán. Sin embargo, Putin ha evitado criticar personalmente a Trump, como han señalado varios observadores.

“Al final, el contenido de cualquier propuesta (de Putin) podría importar poco”, dijo Hanna Notte, directora para Eurasia en el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, en X. “Al ofrecerse a desempeñar un papel constructivo, Putin puede lograr su objetivo principal: adular a Trump y quedar bien con él, lo cual es importante (con respecto a): los objetivos rusos en Ucrania”.

Esa llamada con Trump también ocurre en un momento en que la suerte económica de Rusia parece estar cambiando en medio de una creciente crisis energética global con el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo superó el lunes los US$ 100 por barril y los expertos han advertido que podría alcanzar los US$ 150 por barril a fines de marzo si continúan las interrupciones en la crucial vía fluvial.

Estas son buenas noticias para Rusia, un importante exportador de petróleo. Es más, la administración Trump ha revertido temporalmente una campaña de presión sobre India, uno de los clientes más importantes de Rusia, al otorgar a las refinerías indias una exención de 30 días para comprar petróleo ruso actualmente varado en el mar.

El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a las dos compañías petroleras más grandes de Rusia e impuso aranceles secundarios a la India por sus compras de petróleo ruso, todo como parte de un intento por detener el flujo de efectivo que financia la maquinaria de guerra de Moscú.

En una reunión el lunes con los principales asesores para evaluar la situación en los mercados mundiales de petróleo y gas, Putin se mostró optimista.

“En las condiciones actuales, la competencia entre compradores y proveedores de energía, para garantizar un suministro estable y predecible de petróleo y gas, se está intensificando”, declaró. “En este sentido, no puedo evitar decir y recordar no solo a mis colegas en esta sala, sino a todos nuestros consumidores en general, que la estabilidad es precisamente lo que siempre ha caracterizado a las empresas energéticas rusas”.

En los últimos meses, la capacidad de las finanzas estatales rusas para mantenerse en pie de guerra se había puesto en duda, en medio de una inflación creciente y un déficit presupuestario creciente. La perspectiva de mayores ingresos por las exportaciones de petróleo y gas ahora le da a la economía rusa una inyección de adrenalina.

Rusia también puede tener otra influencia geopolítica en lo que respecta a la guerra con Irán.

Además de los vínculos de defensa y seguridad de Moscú con Teherán (varias personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses dicen que Rusia está proporcionando a Irán información sobre las ubicaciones y movimientos de las bases estadounidenses en la región del Golfo), Putin tiene relaciones personales de larga data con varios líderes en el Medio Oriente.

Tras el inicio de la campaña entre Estados Unidos e Israel, Putin mantuvo conversaciones telefónicas con el rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahrein, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, y el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también tiene cartas que jugar en la región: en los últimos días, los ucranianos han presentado ofertas para brindar su experiencia para contrarrestar los drones Shahed de Irán, que han atacado objetivos en la región del Golfo.

Pero que esa ayuda se traduzca en buena voluntad en Washington es otra cuestión. Trump parece haber restado importancia a los informes sobre el suministro de inteligencia rusa a Irán . Y mientras la atención internacional se centra en la crisis de Medio Oriente, Putin podría encontrar que los responsables políticos occidentales están distraídos de Ucrania, donde la guerra continúa. En los últimos días, drones y misiles rusos han atacado ciudades ucranianas sin generar grandes titulares.

En un análisis publicado en X, Sam Greene, profesor de política rusa en el King’s College de Londres, sugirió que el juego a largo plazo de Putin sigue centrándose en su relación con Trump.

“En primer lugar, la idea de que Putin sufre cuando pierde aliados, ya sean Asad, Maduro o Jamenei, es solo una idea de los analistas occidentales y carece de fundamento en hechos observables”, escribió Greene. “No hay ninguna prueba de que le importe, de que esto afecte a su autoridad nacional o a su legitimidad internacional”.

Independientemente de lo que Putin pueda sentir sobre la muerte del líder supremo iraní, Greene añadió: “No va a echar por la borda su relación con Trump. Para empezar, no traerá de vuelta a Jamenei. Pero, lo que es más importante, Trump es la mayor influencia de Putin sobre Europa. Mantendrá la vista puesta en el asunto”.

Por el momento, entonces, la crisis energética global puede traerle a Putin nuevos dividendos mientras continúa con su guerra contra Ucrania.

