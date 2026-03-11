La situación en Medio Oriente en el día 12 de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Por Jessie Yeung, CNN

Las bombas afectaron áreas residenciales en Irán la madrugada de este miércoles durante una nueva ola de ataques israelíes, mientras Teherán lanzó lo que llamó su operación “más intensa” de la guerra, dirigida a Israel y las naciones del Golfo.

En toda la región, la crisis humanitaria se agrava, mientras la ONU advierte sobre la lluvia tóxica negra, desplazamientos masivos e interrupción de las cadenas de suministro de bienes vitales. Y el número de muertos sigue aumentando.

Esto es lo que necesitas saber el día 12.

Ataques israelíes: Israel lanzó una segunda oleada de ataques en la capital iraní, Teherán, y también está bombardeo un suburbio de Beirut, en el Líbano, según informaron sus fuerzas militares la noche del martes. La madrugada de este miércoles, la Media Luna Roja Iraní informó que una zona residencial de Teherán había sido atacada, mientras que un paramédico en el Líbano murió tras un ataque israelí contra una ambulancia de la Cruz Roja.

