Recomiendan una histórica liberación de reservas de crudo para bajar los precios del petróleo y la gasolina

La Agencia Internacional de Energía (IEA) recomendó este miércoles a sus países miembros que liberaran un total de 400 millones de barriles de petróleo al mercado global, una medida drástica destinada a reforzar el suministro de crudo y contener el aumento repentino de los precios causado por la reciente crisis en Medio Oriente.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Energía de Alemania confirmó la solicitud de la AIE en una publicación en X y afirmó que el país cumpliría liberando su parte de las reservas. Austria y Japón también participarán, según Reuters.

La cantidad récord recomendada supera con creces los 182 millones de barriles de petróleo que los países pusieron en el mercado en dos tramos en 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. Estados Unidos vendió otros 180 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo ese mismo año.

A pesar del llamativo tamaño de la última recomendación, la medida, si es acordada por todos los países miembros de la IEA, puede hacer poco para compensar lo que equivale a un shock de suministro de petróleo aún mayor debido al cierre casi total del estrecho de Ormuz, que normalmente es la vía por la que pasa alrededor de una quinta parte de la producción mundial diaria de petróleo, pero que actualmente es intransitable para los buques petroleros debido a problemas de seguridad.

Se espera que el Grupo de los Siete, formado por los países más industrializados, tome una decisión sobre la propuesta este miércoles, según informó el Wall Street Journal, citando a funcionarios anónimos familiarizados con el plan.

La liberación sería insignificante en comparación con los aproximadamente 15 millones de barriles diarios de crudo y otros productos petrolíferos “atrapados en el estrecho de Ormuz”, escribió en una nota Amrita Sen, fundadora de la firma de inteligencia de mercado Energy Aspects. Otras estimaciones sitúan la cantidad bloqueada en 20 millones de barriles diarios.

Sen añadió que 400 millones de barriles “se absorberían en tan solo 25 días”, lo que no alcanzaría a compensar la pérdida de suministro y “dejaría pocas opciones para controlar los precios”.

De hecho, los informes de prensa sobre la recomendación de la IEA, publicados antes del anuncio oficial, no han contribuido a frenar los precios del petróleo.

El crudo Brent, el petróleo de referencia mundial, subió un 2,6 %, situándose en torno a los US$ 90 por barril. El WTI, el petróleo de referencia estadounidense, avanzó más del 2 %, cotizando en torno a los US$ 85 por barril.

La liberación de las reservas de petróleo sería “una medida temporal, y solo la desescalada militar puede impulsar el crudo a un nivel sostenible”, escribió Francesco Pesole, estratega del banco holandés ING, en una nota.

Sin embargo, las perspectivas de reabrir el vital estrecho de Ormuz parecen aún más lejanas, ya que Irán está colocando minas en esta importante vía fluvial, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses sobre el tema. Aunque la minería aún no es extensa, se cree que Irán posee alrededor de 6.000 minas navales, según un informe del Congreso de Estados Unidos publicado el año pasado.

“El éxito de Irán en la colocación de minas en el Estrecho ha llevado la crisis a una nueva dimensión”, escribió Ben Emons, director de inversiones de FedWatch Advisors, en una nota.

Con un cambio sustancial en la campaña militar, el control de Irán sobre el Estrecho se intensificará, con la posibilidad de instalar más minas, dada su capacidad. Por eso, el mercado petrolero considera la liberación de 400 millones de barriles de la IEA como una pistola de agua, no como una bazuca, añadió.

Los precios del petróleo han experimentado una gran fluctuación en las últimas 48 horas. El lunes, tanto el Brent como el WTI superaron los 100 dólares por barril por primera vez en casi cuatro años, para luego desplomarse al día siguiente. El crudo Brent cerró el martes con una baja de más del 11 % respecto al cierre del día anterior, a US$ 87,80 por barril, su mayor caída en un día desde marzo de 2022.

La caída se vio impulsada en gran medida por los comentarios previos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que la guerra terminaría “muy pronto”, así como por el anuncio de Saudi Aramco —el mayor productor de petróleo del mundo— de que aumentaría el flujo de crudo a través de su oleoducto hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, lo que le permitiría reanudar el 70 % de sus envíos habituales de petróleo.

Irán anunció este miércoles por la mañana que había lanzado su “operación más intensa y pesada” desde el inicio de la guerra, según medios estatales, mientras que Israel anunció una nueva oleada de ataques contra Teherán.

También el miércoles, se informó del impacto de tres buques por proyectiles desconocidos cerca del estrecho de Ormuz, según la agencia marítima del Reino Unido.

El bloqueo casi total de la vía fluvial ha provocado un aumento repentino de los precios del crudo, con el Brent todavía un 23 % por encima del nivel de US$ 73 en el que cotizaba antes del ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El WTI cotiza aproximadamente un 28 % más alto.

“Podría decirse que las reservas estratégicas están diseñadas para servir de colchón, más que como una compensación total, durante las crisis”, declaró Hamad Hussein, economista especializado en clima y materias primas de la consultora Capital Economics, en una nota. “Abrir el Estrecho de Ormuz es clave para reducir de forma sostenible los precios de la energía”.

Natasha Bertrand, Sophie Tanno y Maisie Linford, de CNN, contribuyeron con este reportaje.

